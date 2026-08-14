Německo řeší influencery a vlogery. Drážďany je jako první zakázaly. Vyděláváte na nás!
V Německu se o tom již nějakou dobu diskutuje, druholigový klub z Drážďan ovšem nyní jako první přistoupil k razantnímu opatření. Z přenášení fanouškovské atmosféry na stadionu či dokonce přímého natáčení zápasů se stal mezi influencery a youtubery výnosný byznys, a tak tradiční fotbalová značka řekla: Tohle tady nechceme.
Dynamo Drážďany je kultovním klubem se slavnou minulostí z dob NDR. Momentálně působí ve druhé lize a zrovna pro české fanoušky je lákavou a tradiční destinací. Pár kilometrů za hranicemi lze totiž spatřit solidní fotbal s ojedinělou diváckou kulisou, která patří v rámci celého Německa k nejlepším. Saský klub je proto oblíbenou zastávkou nejen českých groundhopperů, ale i těch z celého světa.
Mnoho fanoušků si chce zážitek zdokumentovat prostřednictvím fotografií či videí, což by nikomu nevadilo, jenže pak tu jsou youtubeři, influenceři a vlogeři, kteří svou návštěvu na fotbale umí pořádně zpeněžit. Přitom se nenacházejí na akreditačním listu určeném pro média a televizní společnosti.
Právě na porušování televizních a marketingových práv upozorňují Drážďany. Nyní je v návštěvním řádu při utkáních Dynama uvedeno: „Pořizování záznamů za účelem monetizace (např. influencery, tvůrci obsahu, vlogery, streamery apod.) je povoleno pouze s výslovným předchozím souhlasem klubu.“
Drážďany nejspíš chtějí chránit oficiální televizní vysílatele, kteří za práva platí miliony eur a dělají z německého fotbalu stroj na peníze. Jen v sezoně 2024/2025 tvořily mediální příjmy jednu třetinu celkových zisků (1,7 miliardy eur). I z těchto peněz na oplátku žijí samotné kluby.
Pro výpočet rozdělení televizních výdělků se používá pětiletý klouzavý průměr, v němž má největší váhu poslední sezona. To chrání kluby před náhlým finančním kolapsem v případě neúspěšného ročníku.
Kromě měřeného sportovního úspěchu DFL, jež organizuje dvě nejvyšší německé soutěže, také uděluje 3% z celkových televizních příjmů na základě „popularity a zájmu“, včetně televizní sledovanosti, návštěvnosti stadionů a zapojení fanoušků.
Další 4% jsou rozdělována na základě „rozvoje mládeže“. Jedna třetina z nich je odměňována za minuty věnované hráčům mladším 23 let a zbývající dvě třetiny za investice do mládežnické akademie.
Ozývají se další kluby i napadený youtuber
Influenceři a vlogeři v této problematice stojí opodál, ačkoli při současném trendu stírání rozdílů mezi televizí a internetem jsou schopni dosáhnout významných zhlédnutí, na nichž si ti nejšikovnější umí vydělat.
Proto se patrně nestalo náhodou, že se zvýšil výskyt korzujících vlogerů po stadionech v celém Německu. Na vzrůstající vývoj této problematiky si stěžoval už v prosinci rovněž třetiligový Rostock.
Zároveň telefony a další nahrávací zařízení v rukou influencerů kazí výhled a zážitek běžným divákům. V minulé sezoně dokonce mělo dojít k napadení youtubera Bena Paula („NoHandGaming Benji“), který po jednom ze zápasů Drážďan čelil agresi jiného fanouška bránící mu v natáčení. Na YouTube má Ben Paul více než 500 000 odběratelů.
Zároveň je výslovně zakázáno vytahovat mobil v pověstném K-Blocku, odkud fandí radikálnější část publika.