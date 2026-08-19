Wolf vystoupil z FAČR: etická komise přerušila řízení, vyhnul se pokutě tři miliony korun
Primátor Karviné a faktický šéf tamějšího fotbalového klubu Jan Wolf vystoupil z fotbalové asociace. Tím pádem už na něj nedosáhne červnový verdikt etické komise, která ho za ovlivnění tří zápasů potrestala zákazem činnosti na 12 let a pokutou tři miliony korun.
Etická komise to potvrdila ve svém čerstvém komuniké. „Komise přerušila disciplinární řízení 26 vedené s panem Janem Wolfem, neboť si jmenovaný zrušil své členství ve FAČR. Etická komise současně podá návrh Výkonnému výboru FAČR, aby byl Jan Wolf zapsán na listinu osob, které se nesmí stát členy FAČR.“
Té listině se pracovně říká black list a jedná se o jednu z posledních úprav stanov. Říká, že kdo se vzdá členství, aby se vyhnul trestu, nesmí být už nikdy přijat do řad asociace. To samé se týká také Romana Procházky, bývalého předsedy Startu Brno.
Pro připomenutí, Wolf obdržel trest za ovlivnění tří utkání Karviné, protože klubu reálně hrozil sestup. Jde o tyto duely:
- 1. Karviná–České Budějovice ze dne 16. března 2024, v němž měl nabídnout úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby svými rozhodcovskými výkony ovlivnili zápas. Zde se sluší doplnit, že oba sudí se ocitli v kauze nevinně, protože – jak ukázalo vyšetřování – o věci vůbec nebyli informováni. V souvislosti s tímto utkáním také nabídl tehdejšímu budějovickému hráči Samuelu Šigutovi úplatek 100 000 korun a příslib přestupu do Karviné, aby zápas ovlivnil
- 2. a 3. Oba barážové duely Karviná–Vyškov ve dnech 30. května a 2. června 2024. Tady nabídl vyškovskému Filipu Štěpánkovi rovněž 100 000 a příslib přestupu, pokud utkání ovlivní. Hráč nabídku nepřijal, jen ji nenahlásil.
Kauza měla ještě další zápletku. Několik dní nato vyhlásila policie po Wolfovi pátrání. Chtěla ho zadržet, ovšem nezastihla jej. Primátor byl na dovolené v Chorvatsku. K zadržení následně po jeho návratu došlo, žádosti o vazbu soud nevyhověl. Státní zástupce o ni žádal z obavy o ovlivňování svědků.
Vyšlo totiž najevo, že Wolf se opakovaně setkal na karvinském stadionu se Samuelem Šigutem a kdesi ve sklepení objektu a s daleko odloženými mobily s ním řešil kauzu. Samotný hráč věc nahlásil na policii.
Že nedošlo na vazbu, neznamená, že orgány činné v trestním řízení Wolfa dále už nevyšetřují. Coby obviněný se stále může dočkat soudu. Fotbalový postih mu však nehrozí, vystoupením z asociace na něj už etická komise nedosáhne.
Bude zajímavé sledovat, jak dopadnou říjnové komunální volby. Primátor Jan Wolf, dosavadní suverénní vládce města, znovu kandiduje.