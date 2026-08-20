Poborský: Deniovi nechme jen áčko, jinak ho zničíme. Jurásek v kukle? Strašný úlet
Tři krajané v Premier League – tři brankáři. A dva kapitáni národního týmu, ten bývalý i jeho nástupce, nově o patro níž v Championship. Pozoruhodné příběhy nyní píše český fotbal na Britských ostrovech. „Postavit to v Tottenhamu na Kinském byl skvělý tah,“ říká Karel Poborský, bývalý reprezentant a expert stanice CANAL+ Sport, jež bude pátým rokem přinášet na tuzemské obrazovky a displeje kompletní program nejvyšší anglické soutěže. „Láďovi Krejčímu se už bude z druhé ligy těžko utíkat,“ dodává muž s vizitkou záložníka Manchesteru United. V rozhovoru pro server iSport však hovoří také o příchodu španělského trenéra Santiho Denii k reprezentaci, české „švejkovské zábavě“ i třaskavém přesunu Matěje Juráska do Sparty.
Do Anglie se vrací často, se štábem deníku Sport se tam na jaře podíval i během natáčení dokumentu Stříbrná cesta u příležitosti 30 let od zisku stříbrných medailí na EURO. V rámci plánovaného „výjezdu superstars“ by se měl za Lamanšský průliv vydat na dva podzimní „slepené“ zápasy i s Petrem Čechem či Vladimírem Šmicerem. „Těším se na manchesterské derby, vždycky potkám hodně bývalých spoluhráčů,“ říká Karel Poborský
Čím vším vás další sezona Premier League přitahuje? Co v ní pro vás bude nové?
„Nového toho bude spousta. Premier League se hodně změnila. Je tomu tak sice každý rok, ale teď v soutěži máme asi osm nových trenérů, i to budí obrovská očekávání. Mnoho týmů prošlo velkou obměnou, přestavbou, hlavně na začátku bude těžké odhadovat, jak na tom jsou. Po mistrovství světa byla krátká příprava, někteří hráči jsou v ní týden. Hlavně úvodní kola budou hodně, hodně bláznivá a můžeme očekávat divné výsledky. A pak to zase rozsekne reprezentační pauza, která bude strašně dlouhá, v podstatě se začne nanovo. S napětím budu sledovat, jak se restartuje Liverpool, co udělá City po odchodu Pepa Guardioly a dalších legend. Samozřejmě mě zajímají United, jestli pojedou ve stylu, kterým skončili minulý ročník, nebo ještě lepším, těším se na manchesterské derby. Arsenal zatím vypadá skvěle, ale obhajoba je vždycky těžší. Takže je tam opravdu hodně důvodů, proč bude Premier League poutavá.“
Takže to pro vás nebude už trochu stereotyp?
„Pochopitelně je vždy lepší, když je něco nového, nepředvídatelného. Ale stereotyp naštěstí Premier League ani nenabízí. Budu se jí znovu věnovat s chutí, protože tahle soutěž mě baví, je nejlepší na světě. Jak už jsem říkal, existuje mnoho tajenek, na které dneska nemám odpovědi. A myslím si, že ani nikdo jiný, všichni čekáme, co s mužstvy léto udělá.“
Kinský se veze s restartem Tottenhamu
Z českého pohledu bude nová sezona Premier League specifická tím, že tři čeští zástupci jsou všichni brankáři: Antonín Kinský, Lukáš Horníček i Vítězslav Jaroš. O čem to svědčí?