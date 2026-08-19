Kouč egyptské reprezentace omdlel po rvačce svých manželek. S jednou z nich se rozvedl
Trenér egyptské reprezentace Hossam Hassan si užíval zaslouženou dovolenou po úspěšném mistrovství světa, na kterém dovedl svou zemi do historického osmifinále. A tak vyrazil se svými dvěma manželkami do hotelu na severu Egypta. Drahé polovičky se ale pustily do šarvátky, po které kouč omdlel. Následně se rozhodl s jednou z nich rozvést.
Egyptský lodivod vzal své ženy do Mariny, letoviska u středozemního moře. V hotelovém baru se ale večerní idylka proměnila v čistý chaos. Trenérovy ženy Howaida Al-Gharbawyová a Dina Mostafová začaly se slovní přestřelkou, která rychle eskalovala ve fyzickou potyčku. Zděšení hosté rychle volali policii.
Obě ženy si přivodily četné modřiny a škrábance, zatímco Hassan, který je od sebe nedokázal oddělit, údajně zkolaboval. Na hotelové faux pas reagoval bývalý kanonýr promptně. V Káhiře podepsal rozvodové papíry a podle Daily Sun už je Howaida, se kterou má tři děti, jeho bývalou ženou.
Dle egyptských zákonů může mít muž až čtyři manželky, pokud se s jednou z nich rozhodne rozvést, musí o tom uvědomit své zbylé ženy. Hassan tak bude pokračovat ve zotavování jen s jednou manželkou. Na mundialu byl v historickém osmifinále blízko senzaci, když jeho Egypt dlouho držel dvoubrankové vedení nad Argentinou. Nakonec padl 2:3, přesto si Hassan vysloužil kontrakt do roku 2030.