Rozhodčí bijí na poplach: nízké odměny i rizika vyhoření. V okrese méně než za brigádu
Prostředím v nižších fotbalových soutěžích, které v Česku naplno odstartovaly minulý víkend, bublá velké ožehavé téma. Proti stávajícímu systému a stavu v amatérském fotbale se hromadně a velmi silně ozvali rozhodčí. Prostřednictvím Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) vyvolali jednání na Strahově, kde se zástupci sudích ve středu potkali s vedením asociace. Upozorňují mimo jiné i na tristní výši zápasových odměn, které jsou více než deset let stejné.
Jedním z prvních, kdo na situaci okolo rozhodčích v českém amatérském fotbale začal veřejně upozorňovat, je sudí z OFS Karlovy Vary Marek Pleskač. Na instagramovém profilu například zveřejnil výši odměn, kterou pobírají rozhodčí za zápas v „pralese“, a srovnal je se systémem odměňování v sousedních evropských zemích – Slovenskem, Polskem a Maďarskem.
Čeští rozhodčí si za zápas vydělají oproti kolegům z ciziny zhruba o polovinu méně. Už více než deset let platí, že rozhodčí v 8. lize (dříve okresní přebor) dostane za zápas 640 korun plus cestovné (5 korun na kilometr), jeho asistenti si za odřízené utkání odnesou domů 440 korun. Ještě ve třetí lize (nejvyšší amatérské soutěži) sudí dostává za utkání 3 500, asistenti o tisícovku méně.
Výrazně se zvýšily tarify až v profesionálních soutěžích – v první lize má hlavní za zápas 30 000 korun, asistenti o polovinu méně. Na 15 000 si přijde rozhodčí v pozici hlavního ve druhé lize.
Sport oslovil několik lidí z fotbalového zákulisí, hovořil s několika rozhodčími i funkcionáři. Všichni vnímají, že peníze, které čeští sudí za zápas dostávají, jsou v dnešních cenách tristní. Jde o velký problém – velmi těžko se k pískání lákají noví, mladí rozhodčí. Když si spočítají, kolik času musí zápasům obětovat a kolik si odnesou peněz, mnohem víc se mladým chlapcům či dívkám vyplatí trávit víkend na placené brigádě. Lépe a snadněji si vydělají třeba při práci v obchodě.
Sudích v okresech a krajích už od covidu výrazně ubylo, někde se podařila situace stabilizovat. Mnohdy se ale stává, že aby rozhodčí obsadili všechny víkendové zápasy, musí jednotlivec za víkend odpískat klidně čtyři, pět zápasů. Což je v dlouhodobém horizontu ubíjející a časově náročné. Zvlášť, pokud má někdo doma děti a rodinu, které kvůli fotbalu vidí minimálně.
Alarmující stav se možná bude měnit. V Česku je registrovaných přibližně 4 000 sudích, v posledních týdnech se už přibližně tisícovka z nich zapojila do Unie českých fotbalových rozhodčích. Skrz novou organizaci se podařilo vyvolat jednání s vrchními představiteli FAČR.
„Ve středu 18. srpna na Strahově uspořádala asociace pracovní setkání k aktuálním potřebám a možnostem dalšího rozvoje v oblasti rozhodcovství na všech úrovních českého fotbalu. Jednání se zúčastnili zástupci vedení FAČR, Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu, Unie českých fotbalových rozhodčích, Komise rozhodčích, členové Výkonného výboru FAČR a další pozvaní zástupci fotbalového hnutí,“ uvedla asociace v oficiálním prohlášení na svých stránkách.
Na FAČR si palčivý problém uvědomují
Rozhodčí před jednáním zformulovali své požadavky do Zprávy o stavu a nejpalčivějších systémových problémech českého rozhodcovství. Dokument má Sport k dispozici, obsahuje šest základních požadavků včetně navrhovaného harmonogramu řešení nejpalčivějších problémů.
Unie mimo jiné žádá provést celorepublikový audit sudích (očistit krajské a okresní listiny od fiktivních jmen a nastavit reálnou statistiku), schválit valorizaci paušálů pro rozhodčí napříč soutěžemi v Čechách a na Moravě, zvýšit sazbu za cestovní náhrady (z pěti korun na kilometru se hovoří o navýšení na sazbu sedm korun/ kilometr), důležité má být i zavedení psychologické a právní ochrany.
Pro rozhodčí je zásadní, aby se na zápasech nižších soutěží cítili bezpečně a nemuseli si nechávat neustále nadávat. Bohužel ve společnosti přibývá agresivita a mnohé adepty k pískání odrazuje chování některých jedinců, kteří na fotbaly ve svých menších městech chodí a sudím leckdy nevybíravě vyhrožují.
„Z podnětů a prezentovaných názorů jednotlivých účastníků vzešel návrh dalších kroků, které budou diskutovány v rámci nejbližšího výkonného výboru FAČR,“ odprezentovala FAČR závěr středeční schůzky. „Do konce srpna bude zároveň předložen návrh termínu druhého pracovního setkání, na kterém bude diskuse nad jednotlivými tématy pokračovat.“
Pro budoucnost rozhodčích a zajištění fungování nižších soutěží budou úspěšná jednání o splnění zformulovaných požadavků zásadní. Palčivý problém si uvědomují i na asociaci. Mnoho let se problému nikdo nevěnoval a neřešil ho, zametalo se to pod koberec. Podle informací redakce proběhlo prvotní jednání už před týdnem, z něho vzešla středeční schůzka.
„Již v září bychom se měli dočkat navýšení dopravného, což je něco, co se téměř 20 let nezměnilo! V průběhu září přijdou na řadu paušály. To je tak složitá záležitost, že opravdu potřebuje na projednání více času. Zde osobně vidím změnu od jara 2027. I to je po dlouhých letech velký úspěch. FAČR ví, že je potřeba s tím pohnout, aby se přilákali noví rozhodčí a udrželi ti stávající,“ uvedl na Instagramu Pleskač, jeden z iniciátorů jednání.