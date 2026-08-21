Maradonův posmrtný bizár nekončí. U soudu zaměnily jeho orgány s ledvinami jeho otce...
Kolem Diega Maradony bylo za jeho života máloco obyčejné. Geniální fotbalista, který dokázal na hřišti cokoliv, prožíval mimo něj v posledních letech svého života jeden absurdní zvrat za druhým. A bizarnosti zjevně nekončí ani po jeho smrti. Proces s lékaři obviněnými kvůli špatné péči o argentinskou legendu před jeho skonem byl totiž v Buenos Aires přerušen poté, co obhajoba upozornila na neuvěřitelnou záměnu v důkazech!
Část laboratorních výsledků, které měly pomáhat posoudit Maradonův zdravotní stav, totiž podle všeho nepatřila jemu, ale jeho otci Donu Diegovi. Ten přitom zemřel už v roce 2015, tedy pět let před svým slavným synem.
Přesto se jeho výsledky týkající se mimo jiné funkce ledvin dostaly mezi podklady, se kterými pracovala expertní komise při hodnocení toho, zda byla péče o Maradonu před smrtí zanedbaná.
Na chybu se přišlo během výslechu jednoho z expertů. V dokumentaci neseděla data ani okolnosti vyšetření a obhajoba následně upozornila, že výsledky nesou údaje Maradonova otce, který se stejně jako slavný syn jmenoval Diego.
Pro žalobce je to nepříjemná rána. Právě odborné posudky mají být jedním z pilířů případu proti sedmi zdravotníkům, kteří čelí obvinění v souvislosti s péčí o Maradonu před jeho smrtí v listopadu 2020.
Prokuratura se snaží význam chyby zmenšovat. Žalobce Patricio Ferrari tvrdí, že nesprávnou dokumentaci dodala zdravotnická společnost Swiss Medical a že záměna sama o sobě celý případ neničí.
Jenže problém je i v tom, že tento proces už jednou skončil fiaskem.
První soud byl loni po více než dvou měsících zrušen poté, co vyšlo najevo, že jedna ze soudkyň se bez vědomí ostatních podílela na dokumentárním filmu o případu. Nové řízení začalo letos v dubnu a mělo se blížit k závěru. Místo toho se teď znovu řeší, zda jeden z nejsledovanějších procesů v Argentině částečně na dokumentech úplně jiného člověka.
Maradona zemřel ve věku 60 let při domácí rekonvalescenci po operaci krevní sraženiny v mozku. Jeho smrt od začátku provázejí pochybnosti o tom, zda dostával odpovídající péči.