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Kdo ovládne anketu Zlatý míč? Největší favorit, ověnčený hráč ve stínu i zástupce Gruzie

Kdo bude letošním vítězem Zlatého míče?
Kdo bude letošním vítězem Zlatého míče?Zdroj: koláž iSport.cz
Harry Kane se trefil proti Lotyšsku
Lionel Messi se po otočce osmifinále MS proti Egyptu neubránil emocím
Klenot španělské fotbalové reprezentace Lamine Yamal.
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Petr Fantyš
Fotbal
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Přesně za dva měsíce se předává cena pro nejlepšího fotbalistu uplynulé sezony a fronta kandidátů na Zlatý míč je pořádně dlouhá. Mezi osmi největšími favority podle sázkových kanceláří momentálně najdeme tři mistry světa, tři vítěze Ligy mistrů a tři bývalé držitele nejprestižnějšího individuálního ocenění, včetně osminásobného mistra Lionela Messiho. Nového krále světového fotbalu poznáme 26. října během slavnostního galavečeru v Londýně.

Harry Kane

Klub a národnost: Bayern Mnichov/Anglie
Pozice: útočník
Věk: 33 let
V klubu: 51 zápasů, 61 gólů, 7 asistencí
Na MS: 7 zápasů, 6 gólů, 1 asistence
Úspěchy: triumf v bundeslize, německém poháru, německém superpoháru, Zlatá kopačka (Evropa)

Největší favorit. Na klubové úrovni vyrovnal s 61 góly nejlepší kariérní počin Cristiana Ronalda, v moderní éře fotbalu zažil lepší střelecký ročník pouze Messi (73 gólů v sezoně 2011/12). Nejlepší kanonýr světa oslavil s Bayernem německý double, jako kapitán táhl Albion na mistrovství světa a šesti góly pomohl k bronzové medaili, což je druhý největší úspěch Anglie na MS.

Lamine Yamal

Klub a národnost: Barcelona/Španělsko
Pozice: křídlo
Věk: 19 let
V klubu: 45 zápasů, 24 gólů, 17 asistencí
Na MS: 8 zápasů, 1 gól, 0 asistencí
Úspěchy: mistr světa, vítěz La Ligy, španělského superpoháru

Španělský kouzelník přidal do sbírky další velké úspěchy, už potřetí zvedl nad hlavu trofej pro vítěze La Ligy a přidal i zlato z mistrovství světa. Připomeňme, že mu je stále 19 let. Na mundialu sice příliš nezářil a zapsal jediný gól, ale v Barceloně vynikal. Byl nejproduktivnějším hráčem týmu, navíc jeho ladný pohyb z něj dělá momentálně nejvíc oku lahodícího fotbalistu světa.

Rodri

Klub a národnost: Manchester City (Barcelona)/Španělsko
Pozice: defenzivní záložník
Věk: 30 let
V klubu: 33 zápasů, 2 góly, 0 asistencí
Na MS: 8 zápasů, 0 gólů, 0 asistencí
Úspěchy: mistr světa, vítěz FA Cupu, League Cupu, Zlatý míč MS

Zkušený středopolař se po těžkém zranění kolene vrátil ve fantastické formě a mohl by cenu pro nejlepšího převzít již podruhé v kariéře. Čísla sice nemá (2+0 za sezonu), jako defenzivní záložník ovšem řídí hru celého týmu a určuje ráz každého utkání. V Manchesteru City vyhrál oba anglické poháry a hlavně ovládl mistrovství světa jako kapitán vítězů a nejlepší hráč turnaje.

Kylian Mbappé

Klub a národnost: Real Madrid/Francie
Pozice: útočník
Věk: 27 let
V klubu: 44 zápasů, 42 gólů, 6 asistencí
Na MS: 8 zápasů, 10 gólů, 4 asistence
Úspěchy: Zlatá kopačka MS

Individuálně zažil další výborný ročník. Střelecky táhl nejprve Real Madrid, byl nejproduktivnějším hráčem La Ligy a v Evropě zaostal jen za dvojicí Kane, Haaland. Podobně to bylo na mistrovství světa, kde jako kapitán vedl Francii deseti góly a čtyřmi asistencemi. Jenže pak se podíváte do kolonky úspěchů a kde nic, tu nic. A bez týmových úspěchů zde akcie každého rapidně klesají.

Lionel Messi

Klub a národnost: Inter Miami/Argentina
Pozice: útočník
Věk: 39 let
V klubu: 36 zápasů, 32 gólů, 25 asistencí
Na MS: 8 zápasů, 8 gólů, 4 asistence
Úspěchy: vítěz MLS

Po triumfu v roce 2023 a přestupu do MLS měl pomalu končit. Že by osminásobný nejlepší hráč planety ještě někdy konkuroval? Bez šance. A přesto je tu znovu. Nejlepší hráč, nejlepší střelec i nejlepší nahrávač MLS slavil v USA titul a pak si úžasnými výkony podmanil i americký mundial. Sápal se po dalším titulu, nakonec ve finále padl. Podle mnohých jako nejlepší hráč turnaje.

Chviča Kvaracchelija

Klub a národnost: PSG/Gruzie
Pozice: křídlo
Věk: 25 let
V klubu: 48 zápasů, 19 gólů, 10 asistencí
Na MS:
Úspěchy: vítěz Ligy mistrů, Ligue 1, Superpoháru UEFA, Interkontinentálního poháru FIFA, francouzského superpoháru

Na MS jeho Gruzie chyběla, ve francouzské Ligue 1 pak ryze ofenzivní eso PSG zapsalo jen osm branek a čtyři asistence. To nejlepší si však schoval do vyřazovací fáze Ligy mistrů a v nejdůležitějších chvílích doručil. A evropské výkony pod světly se v anketě o Zlatý míč počítají. Od osmifinále bodoval v každém zápase a k obhajobě přispěl celkem deseti góly a šesti asistencemi.

Ousmane Dembélé

Klub a národnost: PSG/Francie
Pozice: útočník
Věk: 29 let
V klubu: 40 zápasů, 20 gólů, 11 asistencí
Na MS: 8 zápasů, 6 gólů, 2 asistence
Úspěchy: vítěz Ligy mistrů, Ligue 1, Superpoháru UEFA, Interkontinentálního poháru FIFA, francouzského superpoháru

Držitel nejprestižnější individuální trofeje z minulého ročníku se mezi favority prodral znovu. Na klubové úrovni s PSG opět válel, přinesl pět trofejí. K obhajobě v Lize mistrů přispěl góly v osmifinále, čtvrtfinále, semifinále i finále a ve francouzské lize byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže. Na MS byl důležitým členem úderné modré letky s Mbappém a Olisem.

Fabián Ruiz

Klub a národnost: PSG/Španělsko
Pozice: záložník
Věk: 30 let
V klubu: 34 zápasů, 2 góly, 5 asistencí
Na MS: 8 zápasů, 1 gól, 0 asistencí
Úspěchy: mistr světa, vítěz Ligy mistrů, Ligue 1, Superpoháru UEFA, Interkontinentálního pohár FIFA, francouzského superpoháru

Jako obvykle se mezi kandidáty musí dostat i nejověnčenější fotbalista uplynulé sezony, protože týmové trofeje jsou zkrátka jedním z hlavních měřítek. V tomto ohledu na Fabiána Ruize nikdo nemá, technický záložník jako jediný slavil v Lize mistrů i na mistrovství světa. V mužstvu PSG i Španělska měl přitom důležitou roli, i když všude byl ve stínu zářivějších hvězd.

Nejčastější vítězové Zlatého míče

HráčZeměVítězství
Lionel MessiArgentina
Cristiano RonaldoPortugalsko
Michel PlatiniFrancie
Johan CruyffNizozemsko
Marco van BastenNizozemsko

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