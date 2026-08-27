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UEFA chystá trestní oznámení na Infantina. Zároveň ale ukončila bojkot soutěží FIFA

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu baráže o MS 2026
Prezident FIFA Gianni Infantino při losu baráže o MS 2026Zdroj: Profimedia.cz
Šéf FIFA Gianni Infantino vedle prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina
Šéf FIFA Gianni Infantino
Gianni Infantino, šéf FIFA, je v posledních dnech hodně propíranou osobou
David Trunda a Gianni Infantino během zápasu mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou
Prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino
Prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino
Prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,2 miliardy dolarů (téměř 87 miliard korun). Informovala o tom agentura AP. Zároveň dnes UEFA podle agentury AFP po schůzce v Monaku ukončila bojkot soutěží FIFA.

Šestapadesátiletý Infantino na konci července oznámil plán na prodej části práv na světové šampionáty do rukou soukromých investorů. Ti měli získat 20 procent a zaplatit za ně více než čtyři miliardy dolarů. Infantino o několik dnů později kvůli ostré kritice svůj záměr odvolal.

Proti předsedovi FIFA se vymezila především UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF. Podle nich Infantino svým podvodným jednáním přišel o důvěru. Za Infantinem naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.

UEFA po oznámení Infantinova plánu vyhlásila koncem července bojkot soutěží FIFA. Pro odvolání bojkotu stanovila dvě podmínky: stažení Infantinova plánu a ujištění, že už se něco podobného nebude opakovat. Nejbližší akcí FIFA bude mistrovství světa fotbalistek do 20 let, jež v Polsku začne 5. září.

Úmyslné špatné hospodaření

UEFA dnes uvedla, že u soudu na Manhattanu požádala o zpřístupnění potenciálních důkazů od newyorského investičního fondu Thrive Capital Management, který založil Joshua Kushner.

Firma Thrive a Kushner měli být hlavními investory, kteří by FIFA zaplatili 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl v dceřiné společnosti, jež by spravovala komerční akce fotbalové organizace včetně mistrovství světa. Joshua Kushner je bratrem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky.

„UEFA a její právní zástupci zvažují zahájení trestního řízení ve Švýcarsku proti Infantinovi a případně dalším představitelům FIFA pro trestný čin úmyslného špatného hospodaření podle článku 158 švýcarského trestního zákoníku,“ uvedli právníci UEFA v dokumentu, do kterého nahlédla agentura AP.

Dokument naznačuje, že částka 4,2 miliardy dolarů mohla být „podvodně stanovená mimo tržní cenu“, přičemž tuto cenu měl prosazovat Infantino ve svůj vlastní prospěch.

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