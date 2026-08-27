UEFA chystá trestní oznámení na Infantina. Zároveň ale ukončila bojkot soutěží FIFA
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,2 miliardy dolarů (téměř 87 miliard korun). Informovala o tom agentura AP. Zároveň dnes UEFA podle agentury AFP po schůzce v Monaku ukončila bojkot soutěží FIFA.
Šestapadesátiletý Infantino na konci července oznámil plán na prodej části práv na světové šampionáty do rukou soukromých investorů. Ti měli získat 20 procent a zaplatit za ně více než čtyři miliardy dolarů. Infantino o několik dnů později kvůli ostré kritice svůj záměr odvolal.
Proti předsedovi FIFA se vymezila především UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF. Podle nich Infantino svým podvodným jednáním přišel o důvěru. Za Infantinem naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.
UEFA po oznámení Infantinova plánu vyhlásila koncem července bojkot soutěží FIFA. Pro odvolání bojkotu stanovila dvě podmínky: stažení Infantinova plánu a ujištění, že už se něco podobného nebude opakovat. Nejbližší akcí FIFA bude mistrovství světa fotbalistek do 20 let, jež v Polsku začne 5. září.
Úmyslné špatné hospodaření
UEFA dnes uvedla, že u soudu na Manhattanu požádala o zpřístupnění potenciálních důkazů od newyorského investičního fondu Thrive Capital Management, který založil Joshua Kushner.
Firma Thrive a Kushner měli být hlavními investory, kteří by FIFA zaplatili 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl v dceřiné společnosti, jež by spravovala komerční akce fotbalové organizace včetně mistrovství světa. Joshua Kushner je bratrem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky.
„UEFA a její právní zástupci zvažují zahájení trestního řízení ve Švýcarsku proti Infantinovi a případně dalším představitelům FIFA pro trestný čin úmyslného špatného hospodaření podle článku 158 švýcarského trestního zákoníku,“ uvedli právníci UEFA v dokumentu, do kterého nahlédla agentura AP.
Dokument naznačuje, že částka 4,2 miliardy dolarů mohla být „podvodně stanovená mimo tržní cenu“, přičemž tuto cenu měl prosazovat Infantino ve svůj vlastní prospěch.