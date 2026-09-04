Chelsea, Juventus, Štrasburk? Teenager může být rekordním transferem akademie Baníku
Zaujal na stážích v Chelsea či Juventusu, nyní tráví čas ve Štrasburku. Teprve šestnáctiletý brankář Filip Růčka z Baníku by podle informací iSportu mohl napodobit cestu Lukáše Horníčka, Matěje Kováře, Vítězslava Jaroše či Radka Vítka a již v útlém věku přestoupit do zahraničí. Téměř dvoumetrový teenager se sice z Francie vrátí na podzim do Ostravy, ale očekává se, že následně na Bazaly dorazí nabídka, jejíž výše by mohla překonat i transfer Samuela Grygara do Interu Milán.
Před rokem, když mu bylo patnáct, podepsal s Baníkem svou první profesionální smlouvu v životě. Na konci loňského roku už Filip Růčka absolvoval trénink s Raheemem Sterlingem a spol. Chelsea měla pozápasovou jednotku po prohře v Leedsu a talentovaný gólman ji strávil s hráči z áčka, kteří do utkání nezasáhli. Pro kluka s čerstvou občankou v kapse šlo o třetí den stáže v Londýně a hlavně o nevídaný zážitek. Anglickému gigantu se zalíbil figurou, nohama a klidem. Nulovou nervozitou.
Růčka přitom až do nějakých třinácti let hrál v poli, věci se začaly měnit až po přestupu z Bílovce do mládeže FCB. A nabraly rychlý spád. Kontrakt, starty za reprezentace U15 a U16, první zájemci z řad fakt velkých „kluků“. Ozvala se nejen Chelsea, ale i Atalanta, Juventus, Štrasburk... Takže následovaly další kempy ve slovutných organizacích, které se v současnosti snaží udělat co nejlepší dojem.