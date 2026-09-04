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Chelsea, Juventus, Štrasburk? Teenager může být rekordním transferem akademie Baníku

Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip Růčka
Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip RůčkaZdroj: fcb.cz
Filip Růčka absolvoval stáž v Chelsea
Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip Růčka
Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip Růčka
Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip Růčka
Filip Růčka na stáži ve Štrasburku
Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip Růčka
Šestnáctiletý talentovaný brankář Baníku Filip Růčka
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Michal Kvasnica
Fotbal
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Zaujal na stážích v Chelsea či Juventusu, nyní tráví čas ve Štrasburku. Teprve šestnáctiletý brankář Filip Růčka z Baníku by podle informací iSportu mohl napodobit cestu Lukáše Horníčka, Matěje Kováře, Vítězslava Jaroše či Radka Vítka a již v útlém věku přestoupit do zahraničí. Téměř dvoumetrový teenager se sice z Francie vrátí na podzim do Ostravy, ale očekává se, že následně na Bazaly dorazí nabídka, jejíž výše by mohla překonat i transfer Samuela Grygara do Interu Milán.  

Před rokem, když mu bylo patnáct, podepsal s Baníkem svou první profesionální smlouvu v životě. Na konci loňského roku už Filip Růčka absolvoval trénink s Raheemem Sterlingem a spol. Chelsea měla pozápasovou jednotku po prohře v Leedsu a talentovaný gólman ji strávil s hráči z áčka, kteří do utkání nezasáhli. Pro kluka s čerstvou občankou v kapse šlo o třetí den stáže v Londýně a hlavně o nevídaný zážitek. Anglickému gigantu se zalíbil figurou, nohama a klidem. Nulovou nervozitou.

Růčka přitom až do nějakých třinácti let hrál v poli, věci se začaly měnit až po přestupu z Bílovce do mládeže FCB. A nabraly rychlý spád. Kontrakt, starty za reprezentace U15 a U16, první zájemci z řad fakt velkých „kluků“. Ozvala se nejen Chelsea, ale i Atalanta, Juventus, Štrasburk... Takže následovaly další kempy ve slovutných organizacích, které se v současnosti snaží udělat co nejlepší dojem.

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