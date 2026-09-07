Astronomické platy, těžká zranění i rajský plyn. TOP 10 největších hvězd bez smlouvy
- Na fotbalovém trhu zůstala řada zvučných jmen a vítězů Ligy mistrů, které po vypršení kontraktů marně hledají nové angažmá.
Zájemce o slavné hráče odrazují především astronomické platové požadavky, vysoký věk nebo vážná zranění z poslední doby.
Mezi volnými hráči figurují držitel Zlatého míče nebo mistr světa z Francie.
Jadon Sancho
- 26 let, Anglie, levé křídlo
- Poslední klub: Manchester United
- Hodnota podle Transfermarktu: 18 milionů eur
Příběh někdejšího anglického supertalentu nabral v Manchesteru United nešťastný směr. Rychlý křídelník je v nejlepším fotbalovém věku, ale nyní to vypadá, že nejzářivější léta kariéry jsou dávno za ním. Po veřejných roztržkách s vedením a sérii hostování vypršel šestadvacetiletému hráči na Old Trafford kontrakt. A přestože vykazoval záblesky bývalé formy z Dortmundu, jeho astronomický plat, pohybující se okolo 18 milionů eur ročně, odrazuje většinu zájemců. Sancho tak stále marně hledá klub, který by mu zaručil adekvátní minuty na hřišti i odpovídající finanční podmínky.
Oleksandr Zinchenko
- 29 let, Ukrajina, levý obránce
- Poslední klub: Ajax Amsterdam
- Hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů eur
Ukrajinský univerzál s anglickými tituly z Manchesteru City i bohatými zkušenostmi z Arsenalu se v zimě přesunul do Ajaxu. Zde ovšem odehrál jen 20 minut. Když vyběhl poprvé v základní sestavě, přetrhl si přední zkřížený vaz v koleni a dosud náročné zranění nevyléčil. Po vypršení krátkodobé smlouvy v Nizozemsku tak zůstává levý obránce či střední záložník bez angažmá a každého potenciálního kupce odrazuje zdravotní karta, když z posledních čtyř let strávil zhruba třetinu času mimo hru. Nyní navíc léčí vůbec nejnáročnější zranění, které ho zatím potkalo.
Riyad Mahrez
- 35 let, Alžírsko, pravé křídlo
- Poslední klub: Al-Ahli SFC
- Hodnota podle Transfermarktu: 5 milionů eur
Alžírský míčový kouzelník, jenž spojil své nejlepší roky s mistrovskými tituly v Leicesteru a Manchesteru City, uzavřel v létě své tříleté působení v saúdskoarabském Al-Ahli. Tam si přišel na pohádkový plat přesahující 25 milionů eur ročně a jeho podmínky jsou pro drtivou většinu světových klubů nesplnitelné. Navíc brilantní technik s přibývajícím věkem ztrácí dynamiku a v 35 letech už neudělá na hřišti takový rozdíl. Pokud bude pokračovat, pravděpodobně bude muset finančně výrazně slevit ze svých nároků. Spekulovalo se o jeho příchodu do marockého Wydadu Casablanca.
Karim Benzema
- 38 let, Francie, střední útočník
- Poslední klub: Al-Hilal SFC
- Hodnota podle Transfermarktu: 5 milionů eur
Pětinásobný vítěz Ligy mistrů a držitel Zlatého míče z roku 2022 dokáže střílet góly i v osmatřiceti letech. Poslední tři roky strávil Benzema v Saúdské Arábii, kde nejprve vystřílel titul pro Al-Ittihad a od letošního února pak kopal za konkurenční Al-Hilal. Za něj nastoupil ještě do dvou zápasů na startu této sezony, ale před pár dny se dohodl s klubem na ukončení smlouvy. Krátce předtím na jeho místo přišel mladší Ollie Watkins z Aston Villy. Francouzský útočník má údajně další nabídky z Blízkého východu i z americké MLS. V poslední době měl pobírat přes 10 milionů eur měsíčně, takže finance budou téměř pro každého zájemce problém.
Daniel Carvajal
- 34 let, Španělsko, pravý obránce
- Poslední klub: Real Madrid
- Hodnota podle Transfermarktu: 4 miliony eur
Dlouholetý kapitán a dokonce šestinásobný šampion Ligy mistrů opustil Real Madrid po vypršení smlouvy na konci minulé sezony. Čtyřiatřicetiletý španělský pravý bek doplatil na časté zdravotní problémy z posledních let, včetně přetržení zkříženého vazu. Vzhledem ke striktní politice Bílého baletu vůči veteránům po těžkých úrazech k prodloužení dohody nedošlo. Carvajal je sice zpět v tréninku, ale kluby váhají, zda se dokáže vrátit do tempa. Poctivý pracant se však velmi svědomitě připravuje a čeká, jestli přijde adekvátní nabídka, aby svou bohatou kariéru ještě protáhl.
Mauro Icardi
- 33 let, Argentina, útočník
- Poslední klub: Galatasaray
- Hodnota podle Transfermarktu: 4 miliony eur
Argentinský střelec prožil v Galatasaray velmi produktivní období. Všechny čtyři sezony zde zakončil oslavami ligového titulu a pokaždé patřil mezi střelecké tahouny týmu. Po náročném zranění kolene a nutné plastice vazů z předminulé sezony se dostal zpět do formy, přesto někdejší obávaný kanonýr Interu Milán či PSG zůstává bez práce. Není divu, má na sobě řadu červených vykřičníků. Kromě věku, zdravotního stavu a finančních nároků nejde o nejlepšího parťáka do kabiny. Na začátku kariéry si začal s manželkou spoluhráče Maxiho Lópeze a v bulváru se objevoval poměrně často.
Raheem Sterling
- 31 let, Anglie, pravé křídlo
- Poslední klub: Feyenoord Rotterdam
- Hodnota podle Transfermarktu: 3 miliony eur
Dlouhé roky patřil mezi opory Manchesteru City i anglické reprezentace. Poslední štace v Chelsea mu už příliš nevyšla a nepochodil ani na jaře, když na pár měsíců podepsal ve Feyenoordu. V mládí těžil z velké části z rychlosti a výbušnosti, o které s přibývajícím věkem logicky přichází a do nejlepší formy už se téměř jistě nevrátí. Podle zpráv z Anglie navíc není v nejlepším psychickém rozpoložení. Nyní ho čeká soud kvůli bouračce, kterou způsobil. Je obviněný z nebezpečné jízdy, kdy u sebe navíc měl rajský plyn. Původnímu podezření na řízení pod vlivem drog se nakonec pro nedostatek důkazů vyhne.
Paul Pogba
- 33 let, Francie, střední záložník
- Poslední klub: AS Monaco
- Hodnota podle Transfermarktu: 2,5 milionu eur
Francouzský mistr světa z roku 2018 a první hráč, který přicházel do Premier League s cenovkou přes 100 milionů eur, už se pár let snaží restartovat kariéru. Víc než dva roky nenastoupil do soutěžního zápasu kvůli pozitivnímu dopingovému testu a před rokem se dohodl na smlouvě v Monaku. Jenže comeback nevyšel podle plánu, Pogba byl často zraněný, odehrál dohromady jen 115 minut a jeho smlouva byla ukončena předčasně před dvěma týdny. Velká hvězda tak postupně zhasíná a není jasné, jestli dostane ještě další šanci vrátit se na nejvyšší úroveň.
Philippe Coutinho
- 34 let, Brazílie, ofenzivní záložník
- Poslední klub: Vasco da Gama
- Hodnota podle Transfermarktu: 2,5 milionu eur
Někdejší tahoun Liverpoolu přestupoval před víc než osmi lety do Barcelony za astronomických 135 milionů eur, ale ve Španělsku obří cenovku nikdy neobhájil. V posledních letech skáče mezi kluby a kontinenty. Zkoušel štěstí znovu v Anglii, v Kataru i v Brazílii. Smlouva v domovském Vasco da Gama mu vypršela už v únoru a Coutinho je bez angažmá víc než půl roku. Před časem byl spojován s kluby v MLS, ale po takhle dlouhé pauze a v pokročilém věku se pomalu začíná zdát, že kouzelný záložník už v profesionálním fotbale skončil.
James Rodríguez
- 35 let, Kolumbie, ofenzivní záložník
- Poslední klub: Minnesota United
- Hodnota podle Transfermarktu: 1,5 milionu eur
Nejlepší střelec mistrovství světa 2014 a dlouholetý kapitán kolumbijské reprezentace ještě vedl svou zemi do bojů na letním mundialu a jasně prokázal, že kvalitu pořád má. Přesto zůstává i na konci letního přestupového okna bez práce. Zájem o něj byl údajně z Mexika, Austrálie, Turecka i domovské Kolumbie. Trenér s ním nadále počítá jako s kapitánem národního týmu i pro nadcházející sraz, ovšem pokud si James nenajde klub, brzy pravděpodobně přestanou pozvánky chodit a oblíbenec fanoušků se s reprezentací bude muset rozloučit.