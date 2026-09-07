Jak uspět se zahraničním koučem? Jansta radí Trundovi: Deniovi podporu, nároďáku hrdost
- Bývalý šéf českého basketbalu Miroslav Jansta upozorňuje, že příchod španělského trenéra Santiaga Denii sám o sobě úroveň českého fotbalu nepromění.
Nový reprezentační kouč podle Jansty bezpodmínečně potřebuje silný štít v vedení svazu, jinak hrozí jeho selhání při první vážnější krizi.
Jansta zároveň kritizuje úpadek národní hrdosti u reprezentantů a poukazuje na nedávná manažerská pochybení šéfa asociace Davida Trundy.
Pokud by český fotbal pátral po případové studii úspěšné mise zahraničního kouče u českého národního týmu, jedna by tu byla. Miroslav Jansta, bývalý dlouholetý vládce basketbalu, přivedl do země izraelské experty Muliho Katzurina a Ronena Ginzburga. Následovalo historické období s šestým místem na světovém šampionátu 2019 a účastí na olympiádě v Tokiu 2021. „Španěl musí dostat přímo od předsedy totální podporu, jinak může shořet při první větší krizi,“ vzkazuje Jansta fotbalovému bossovi Davidu Trundovi, který k národnímu týmu nedávno instaloval Santiaga Deniu. A nebojí se ani kritiky některých jeho nedávných kroků.
Miroslav Jansta má za sebou unikátní éru, v níž pomohl Nymburku stát se respektovanou evropskou značkou a mužskému národnímu týmu přesáhnout dosavadní sny. „Jestli si někdo myslí, že po Listopadu je jediný úspěšný olympijský kolektivní sport fotbal nebo hokej, není to pravda. Nejúspěšnější byl především díky ženám basketbal,“ hlásí sebevědomě. S originálním know-how může českému fotbalu radit v nastávajícím projektu premiérového zahraničního kouče u české repre. Mluvil také o odvaze stát si za svým, české mentalitě i hlasitém zpěvu hymny.
Když jste slyšel, že fotbal tady bude mít poprvé u národního týmu zahraničního trenéra, Santiaga Deniu, co vás napadlo jako první?
„O těchhle věcech přemýšlím vždycky v souvislostech. Když jsem vedl Nymburk a stal se předsedou svazu, vnímal jsem zahraničního trenéra jako spojité nádoby. Vím totiž, že čeští trenéři mají v basketbalu smůlu – neměli mezinárodní konfrontaci, nemají jméno, takže nemohli růst tak jako ti zahraniční. To je dané historickým vývojem a přístupem státu, kdy byly preferovány v podstatě jen dva kolektivní sporty: hokej a fotbal. Takže jsem se teď zamyslel nad tím, proč ve fotbale tento krok dělají a jestli opravdu potřebujeme zahraničního trenéra.“
Takže vás překvapilo, že fotbalová asociace sáhla po zahraničním trenérovi?
„Byl jsem překvapený, že si myslí, že přijde spása odněkud. Taková ta česká představa: zachrání nás Sovětský svaz, teď nás zachrání Amerika, teď nás někdo druhý zachrání. Nezachrání. A také bych byl skeptický k hlasům, že zahraniční trenér národního týmu může měnit celý český fotbal. To je velmi naivní představa a ani by to neměla být jeho role.“
Takže se vám ten krok nezdá?
„Tak bych to neřekl. Fotbalu přeju úspěch a krok se zahraničním trenérem není špatný, je to spíše pozitivní posun. Jen chci říct, že nestačí udělat jen ten první krok – angažovat ho. Ale k tomu se ještě dostaneme. Jinak ale vidím velký problém českého fotbalu v tom, že mu momentálně chybí hrdost. Podívejte se na historii: předseda Chvalovský dokázal fotbal oddělit od starého systému, udržel hráče pro reprezentaci a nedovolil agentům, aby rozhodovali. Pelta fotbalem žil a rozuměl mu. Fotbal a jeho reprezentace dostaly skvělý základ. Teď si nejsem jistý, jaká to je pro fotbalisty prestiž hrát za národní tým.“
Proč?
„Pokud máte kolem národního týmu atmosféru, kdy se jeho největší hvězda Patrik Schick vzdá na vrcholu sil reprezentace a mluví o tom, že národní tým devalvuje hodnotu hráčů, máte tu evidentně velký problém. To je pro mě nepřijatelné. Takže bych doporučoval zaměřit se na navrácení hrdosti, aby si žádný hráč nedovolil říkat to, co Schick. Já jsem měl výhodu v tom, že náš největší tahoun - Tomáš Satoranský – přesvědčovat nepotřeboval. On je ve vztahu k nároďáku úžasný.“
Tak on má fotbalový nároďák nyní také výrazného kapitána…
„…Ladislav Krejčí je fantastický, to je pravda. Největší a možná jediné pozitivum celého nepovedeného mistrovství světa pro mě byl právě on. Kolem něj se opravdu národní hrdost budovat dá.“
Mezi hlavním koučem a asistentem je kilometr v hlavě
Zpět k zahraničnímu trenérovi - nebude to mít v něčem i jednodušší, než kdyby byl u reprezentace další Čech? Například agenti se na něj zřejmě tak snadno nedostanou…
„Samozřejmě to má jednodušší. Je to velká výhoda. Přichází se všemi pozitivy kromě jednoho: byl zatím v kariéře více asistent než hlavní trenér. A mezi trenérem a asistentem je na lavičce padesát centimetrů, ale hlavou a zodpovědností jsou od sebe asi tak kilometr. Teď jde o to, aby hlavu posunul na pozici hlavního kouče. Klíčové také bude, jak Trunda nebo Nedvěd nastaví vztahy mezi trenérem a kluby. V tom mu musejí pomoct.“
Pro upřesnění, Denia byl asistentem Luise de la Fuenteho u olympijského týmu Španělska, ale v roce 2024 už Hry vyhrál jako hlavní trenér. Uspěje v Česku?
„To je věc a zodpovědnost předsedy. David Trunda udělal první chybu, když tam dal Koubka, protože z toho nakonec byla ostuda. Vzal si k sobě Pavla Nedvěda. Otázka pro veřejnost ale zní: je tedy hlavní odpovědnou tváří Nedvěd, nebo Trunda? Já jsem jako předseda bral odpovědnost vždy na sebe. Trunda neuspěl s Koubkem, teď kouká do zahraničí a vypráví, jak nový trenér změní český fotbal. Toho bych se ale fakt bál. On může uspět s reprezentací, ale hráče bere z klubů a během sezony je nevychovává.“
Nemůže to být ale tak, že kvalita hráčů je vyšší, než dosud předváděli, a nový trenér je může naučit hrát dohromady lepší fotbal?
„Absolutně souhlasím. Ale fotbal je složitá struktura. Španěl musí dostat od předsedy totální podporu. Trunda je podle mě manažer spíše klubového ražení, který postoupil rychle do nejvyšší možné funkce. A některé věci mu jdou zatím ztuha.“