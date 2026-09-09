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Majitelé českých klubů v žebříčku boháčů: Velká trojka ve fotbale jinak než v ligové tabulce

Jak jsou na tom majitelé sportovních klubů v žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků?
Jak jsou na tom majitelé sportovních klubů v žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků?Zdroj: koláž iSport.cz
Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský
Pavel Tykač během oslav
Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek
Majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad, jeden z nejbohatších Čechů
Majitel fotbalového Hradce Králové Ondřej Tomek
Majitel hokejové Jihlavy Slavomír Pavlíček
Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek
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Fotogalerie
Bartoloměj Černík, Pavel Bárta
Fotbal
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Pro nejbohatší Čechy a Slováky je investice do fotbalových a hokejových klubů stále víc a víc atraktivní. Dokládá to nejnovější vydání žebříčku e15 se stovkou nejbohatších lidí (kompletní žebříček ZDE >>>). V první desítce najdeme majitele fotbalové Sparty, Slavie i Plzně, ovšem seřazené jinak než v aktuální tabulce. Nechybí ani zástupci hokeje, majitel klubu z druhé nejvyšší soutěže a jeden „obojživelník.“

93.-100. Igor Fait

  • Hodnota majetku: 7 miliard korun
  • SK Artis Brno (fotbal)

Dlouholetý brněnský podnikatel převzal druholigovou Líšeň v roce 2024, od té doby se klub naprosto změnil. Proběhla změna identity i názvu na Artis, bezprecedentní investice do kádru a i přes mnohá sportovní klopýtnutí i administrativní postup mezi elitu, a to díky vyřazení Karviné z první ligy. Dříve se miliardář snažil i o konkurenční Zbrojovku.

87.-93. Slavomír Pavlíček

  • Hodnota majetku: 8 miliard korun
  • HC Dukla Jihlava (hokej)

S Markem Španělem stojí v čele investiční skupiny SPM Invest, kterou táhne zejména herní studio Bohemia Interactive. V červenci 2025 se stal většinovým vlastníkem prvoligového hokejového klubu HC Dukla Jihlava, který se pokouší o návrat do nejvyšší soutěže. Jeho podíl činí 80%. Ve městě byla otevřena moderní aréna, na její výstavbě se finančně nepodílel, neboť aréna zůstává ve vlastnictví města.

67.-73. Ján Moder

  • Hodnota majetku: 12 miliard korun
  • HC Oceláři Třinec (hokej)

Spolumajitel skupiny Moravia Steel, a tudíž i Třineckých železáren. Je prezidentem hokejového klubu Oceláři Třinec, který získal šest extraligových titulů. V klubu působí od sezóny 1997/98, kdy tehdejší tým HC Železárny Třinec vybojoval postup do finále play off. Z pozice čelního představitele klubu se zásadním dílem zasloužil o výstavbu WERK ARENY.

47.-52. Petr Dědek

Majitel skupiny DD Group (D+D Real) staví svůj růst na průmyslových a logistických nemovitostech na míru pro klíčové partnery (Škoda Auto, DB Schenker). Majoritním vlastníkem hokejového klubu v Pardubicích se stal v červnu 2020. V jeho byznysu rezonuje projekt hokejové arény za 12,5 miliardy korun, k němuž tamější zastupitelé schválili plánovací smlouvu. Jeho promotérská firma Relmost spolupořádala golfový turnaj DP World Tour v Turecku.

32.-33. Zdeněk Šoustal a 38.-41. Milan Kratina

  • Hodnota majetku: 24 miliard korun a 19 miliard korun
  • FK Teplice (fotbal)

Dva spoluvlastníci firmy Accolade spravující nemovitosti vstoupili po letech očekávání v dubnu 2025 do fotbalových Teplic. Kratina to pojmenoval jako strategické rozhodnutí, firma chce růst v celém regionu. Společně se Šoustalem, který se stal místopředsedou správní rady, zvolil cestu postupného růstu a investic do infrastruktury – rekonstrukce stadionu a vybudování mládežnické akademie. I proto se zatím u skromných Teplic na poli výsledků změnilo málo.

29.-30. Pavel Hubáček

Jistě, na papíře se stal v červenci 2025 majitelem Sigmy podnikatel Milan Šimonovský, ale na obřím navýšení rozpočtu klubu se podílel především zakladatel banky Creditas. Ta se od léta 2026 stala i jediným generálním partnerem Sigmy. Olomouc od Hubáčkova nástupu zažila úspěšný ročník v Konferenční lize a nadstandardními investicemi do kádru a skautingu buduje tým pro další evropské účasti.

28. Karel Pražák

  • Hodnota majetku: 31 miliard korun
  • FK Pardubice (fotbal), HC Sparta Praha (hokej)

Na začátku minulé sezony vyhrál společně se svou firmou Kaprain bitvu o fotbalové Pardubice a stal se jediným podnikatelem v Česku, který vlastní prvoligový fotbalový i hokejový tým. Východočeský klub od té doby podnikl významné investice do kádru, přivedl sportovního ředitele Jiřího Bílka a představil rebrand značky. Zbývají jen výsledky. Stejně jako u hokejové Sparty, která dostane šanci ukončit čekání na titul v příští sezoně po 20 letech.

23.-26. Ondřej Tomek

  • Hodnota majetku: 34 miliard korun
  • FC Hradec Králové (fotbal)

Převzetí Hradce společně s dalšími podnikateli bylo dlouhé a náročné, Tomek a skupina Fotbal HK 1905 ho od města odkoupila v listopadu 2025. Na konci veleúspěšné „nulté“ sezony, která skončila hradeckým postupem do předkol Konferenční ligy, se pak vlastnická struktura proměnila a podnikatel drží majoritní 59% podíl. Jeho cílem není okamžitý úspěch, ale postupné zlepšování úrovně sportu napříč celým městem.

19. Tomáš Chrenek s rodinou

  • Hodnota majetku: 47 miliard korun
  • HC Oceláři Třinec (hokej)

Ovládá skupinu Moravia Steel s Třineckými železárnami a je majitelem zdravotnické skupiny Agel. Hokejový klub funguje jako akciová společnost a je financován z prostředků ocelářského impéria, které je generálním partnerem, hlavním sponzorem a faktickým ekonomickým pilířem klubu. Společnost Moravia Steel majetkově vstoupila do Třineckých železáren v březnu 1996, kdy tým sehrál první extraligovou sezonu. Od té doby získal celkem šest extraligových titulů.

8. Pavel Tykač

  • Hodnota majetku: 110 miliard korun
  • SK Slavia Praha (fotbal)

Energetický magnát si téměř před třemi lety splnil sen a stal se majitelem pražské Slavie. Spojení to bylo více než úspěšné, Tykač od té doby zažil dva tituly, nyní je součástí druhého tažení Ligou mistrů v řadě. „Sešívaní“ pod jistotou jeho finanční síly nemusí výrazně prodávat, naopak sami už několikrát trhli své přestupové rekordy.

3. Michal Strnad

  • Hodnota majetku: 347 miliard korun
  • FC Viktoria Plzeň (fotbal)

Majitel české zbrojařské jedničky CSG i přes burzovní výkyvy zůstává jednou z hlavních postav mezi českými podnikateli. Před rokem vstoupil do Viktorie Plzeň s jasným cílem – bojovat pravidelně na špici české ligy a bodovat v Evropě. V západočeském klubu, který od jeho příchodu začal razantně více investovat, má skrze své manažery stále větší vliv na řízení, donedávna držel nad vodou trenéra Martina Hyského.

1. Daniel Křetínský

  • Hodnota majetku: 480 miliard korun
  • AC Sparta Praha (fotbal)

Kromě dlouholetého podílu ve Spartě, ve které Křetínský působí už od roku 2004, stále více významně rezonuje jeho role v anglickém West Hamu. Český podnikatel nedávno svůj vliv v londýnském klubu, který na konci minulé sezony sestoupil do Championship posílil a se 46 % se stal majoritním akcionářem. Kromě zvýšení konkurenceschopnosti stagnující Sparty se tak nyní bude starat i o návrat Kladivářů mezi elitu.

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