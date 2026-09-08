Trunda o komisi rozhodčích: Taky mám někdy otázky. Předseda Gómez prý vše brzy vysvětlí
S příchodem španělského předsedy komise rozhodčích Carlose Gómeze přišly do Česka nové pořádky. Mezi nimi i mlčení. Vedení sudích neříká navenek, zda byly sporné situace vyřešeny správně, či nikoli. Na otázky ohledně rozhodnutí sudích neodpověděl ani šéf FAČR David Trunda. Ten sice Gómeze brání, zároveň ale přiznává, že se s kolegy o takových situacích baví.
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Otázek by bylo víc, spojuje je, že jsou bez odpovědi. Leckomu se to nelíbí. Jistě fanouškům, médiím, ale také funkcionářům. Uvědomuje si to i fotbalový předseda David Trunda.
„Taky má člověk někdy otázky. V takovou chvíli se zeptám,“ přiznává Trunda, jenž je zároveň šéfem gesční skupiny rozhodčích v rámci asociace
Vnímáme to, hlásí Trunda
„Je to nový směr, který může fanouškům připadat odlišný od předchozího období. Carlos chce chránit rozhodčí, diskutovat s nimi face to face. Já i kolegové se s ním o tom bavíme. Vnímáme všechny podněty,“ dodává.
Trunda také hlásí, že českou ligu jezdí sledovat mentoři z UEFA. „Zjišťují, zda naši rozhodčí mají potenciál pro Evropu, to mě moc těší.“
V reprezentační pauze, která přijde po dvou ligových kolech, se prý Carlos Gómez chystá na veřejné vyhodnocení úvodu sezony. „Dá osobní vysvětlení,“ slibuje Trunda. Takže se dozvíme odpovědi nejen na tři výše vypsané dotazy? „To si nemyslím, že by došlo na konfrontaci konkrétních situací,“ říká Trunda.