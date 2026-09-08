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Trunda o komisi rozhodčích: Taky mám někdy otázky. Předseda Gómez prý vše brzy vysvětlí

Carlos Gomez a David Trunda
Carlos Gomez a David TrundaZdroj: Koláž iSport
Na derby nechybí ani předseda FAČR David Trunda
Na derby nechybí ani předseda FAČR David Trunda
Nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci
Nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci
Nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci
Carlos Clos Gómez je novým předsedou komise rozhodčích
Carlos Clos Gómez je novým předsedou komise rozhodčích
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Ondřej Škvor
Fotbal
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S příchodem španělského předsedy komise rozhodčích Carlose Gómeze přišly do Česka nové pořádky. Mezi nimi i mlčení. Vedení sudích neříká navenek, zda byly sporné situace vyřešeny správně, či nikoli. Na otázky ohledně rozhodnutí sudích neodpověděl ani šéf FAČR David Trunda. Ten sice Gómeze brání, zároveň ale přiznává, že se s kolegy o takových situacích baví.

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Otázek by bylo víc, spojuje je, že jsou bez odpovědi. Leckomu se to nelíbí. Jistě fanouškům, médiím, ale také funkcionářům. Uvědomuje si to i fotbalový předseda David Trunda.

„Taky má člověk někdy otázky. V takovou chvíli se zeptám,“ přiznává Trunda, jenž je zároveň šéfem gesční skupiny rozhodčích v rámci asociace

Vnímáme to, hlásí Trunda

„Je to nový směr, který může fanouškům připadat odlišný od předchozího období. Carlos chce chránit rozhodčí, diskutovat s nimi face to face. Já i kolegové se s ním o tom bavíme. Vnímáme všechny podněty,“ dodává.

Trunda také hlásí, že českou ligu jezdí sledovat mentoři z UEFA. „Zjišťují, zda naši rozhodčí mají potenciál pro Evropu, to mě moc těší.“

V reprezentační pauze, která přijde po dvou ligových kolech, se prý Carlos Gómez chystá na veřejné vyhodnocení úvodu sezony. „Dá osobní vysvětlení,“ slibuje Trunda. Takže se dozvíme odpovědi nejen na tři výše vypsané dotazy? „To si nemyslím, že by došlo na konfrontaci konkrétních situací,“ říká Trunda.

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