Na Spartě už podruhé vítali nové klubisty. Nejmladšímu bylo osmnáct dní
Už podruhé se na Letné potkali rodiče čerstvě narozených malých sparťanů i se svými ratolestmi, aby si společně vytvořili jednu z prvních vzpomínek spojenou se Spartou. Každý z účastníků si domu odnesl vlastní sparťanský dres.
Vítání sparťánků je součástí projektu Sparťánci, který Sparta představila letos v červnu. Klub při jeho spuštění podepsal memoranda o spolupráci s Klinikou gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN a Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí. Cílem projektu je mimo jiné podporovat vztah dětí a jejich rodičů k pohybu a zdravému životnímu stylu a přirozeně propojovat fanouškovství napříč generacemi.
Součástí spolupráce jsou také dárkové balíčky, které Sparta předává čerstvým rodičům v partnerských porodnicích. Akce, která proběhla na Letné, je ale otevřená všem dětem ve věku od narození do dvou let, bez ohledu na to, ve které porodnici přišly na svět.
Nejmenším fanouškům Sparta symbolicky věnuje celé září. Už ve středu se na Strahově konal nábor mladých sparťanů s rekordní účastí. Děti mají zdarma vstup na nedělní ženské derby, které se hraje na Letné.
Členové Sparta Junior Clubu si navíc mohli užít dětskou tiskovou konferenci a za dva týdny je čeká také Letenská noc, v rámci níž budou moci přespat pod stanem přímo na ploše stadionu. A až do konce září se děti ve věku 3-6 let mohou přihlašovat do Sparťanské fotbalové školičky.