Fotbalový svět po úmrtí Mikloška (†64): První slova jeho syna, reakce Baníku i West Hamu
Fotbalový svět se loučí s Luďkem Mikloškem. Bývalý gólman a dosavadní sportovní ředitel Baníku dlouho bojoval se zákeřnou nemocí, které ve věku 64 let podlehl. Na odchod legendy velmi silně reagoval ostravský klub, jenž své logo na sociálních sítích zbarvil do černa. Stejné gesto udělal i West Ham, který na svých stránkách sdílel i první slova syna Martina Mikloška.
Pondělí, začátek nového týdne, venku pochmurno, deštivo. Jakoby předzvěst špatných zpráv. A ta přišla: zemřel Luděk Mikloško. Na odchod bývalého fantastického gólmana reaguje fotbalový svět.
Baník Ostrava, kde Mikloško chytal a naposledy působil v roli sportovního ředitele, se na sociálních sítích zbarvil do černých barev: „Odpočívej v pokoji, Big Ludo.“
Následně zveřejnil speciální článek, kde se s bývalým gólmanem loučí a zároveň uvedl, že fanoušci Baníku se budou moci přijít s Mikloškem rozloučit k pietnímu místu, které klub v průběhu dne vytvoří na prostranství před stadionem na Bazalech.
Do černých barev se zahalil i West Ham: „Odpočívej v pokoji, Luďku – náš milovaný a inspirativní brankáři.“
Anglický klub na svých stránkách sdílel i prohlášení Martina Mikloška, syna Luďka:
„S těžkým srdcem oznamujeme, že nás opustil můj tatínek Luděk po statečném boji s rakovinou.
Jménem své maminky a celé rodiny bych rád upřímně poděkoval fanouškům i všem ve fotbalovém klubu West Ham United za milá přání, myšlenky a modlitby, které mému tatínkovi během jeho nemoci posílali.
Víme, že množství zpráv a přání od jeho bývalých spoluhráčů i fanoušků pro něj bylo v boji s rakovinou velkou útěchou a dodávalo mu sílu nevzdávat se a bojovat, dokud to jen šlo.
Jeho odchod nás hluboce zarmoutil, ale velkou útěchou je pro nás obrovská podpora, které se mu od vás všech dostalo, a také vědomí, že už našel klid a netrpí.
Tatínek West Ham United prostě miloval – a obzvlášť rád slyšel, jak fanoušci na každém zápase hlasitě a hrdě skandují jeho jméno. Klub i jeho fanoušci byli a vždy budou součástí naší rodiny, proto vám všem z celého srdce děkujeme.“
Speciální vzpomínku si pak West Ham připravil v článku, kde mapuje působení Mikloška v klubu.
Upřímnou soustrast na sociálních sítích projevuji i české kluby jako Slavia, Sparta nebo Liberec.
„Svými výkony i přístupem k fotbalu výrazně zapsal do jeho historie a získal si respekt nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jeho jméno zůstane navždy spojeno s významnou érou českého fotbalu a s hodnotami, které jako hráč i člověk reprezentoval,“ napsal na sociální síti X předseda FAČR David Trunda.
Na úmrtí reagují i redaktoři deníku Sport, ale i velké anglické servery jako Daily Mail nebo BBC Sport.