Ligoví hráči volí jedenáctku sezony: může být inspirací pro další generace
Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) před rokem spustila premiérový anketu ČAFH 11 SEZONY, která oceňuje nejlepší fotbalové hráče a hráčky působící v českých soutěžích. Anketa je inspirována významnými mezinárodními oceněními, jako jsou PFA Player of the Year a FIFPRO World XI. Do Česka vnesla novou formu oceňování. Ideální sestavu složenu z hráčů Chance Ligy a FORTUNA LYGY žen vybírají sami hráči a hráčky, kteří v obou soutěžích působí.
„Druhý ročník ČAFH 11 potvrzuje, že ocenění udělované samotnými hráči má ve fotbalovém prostředí své pevné místo. Právě uznání od spoluhráčů a soupeřů, kteří se každý týden potkávají na hřišti, má podle mě mimořádnou hodnotu. Jsme rádi, že můžeme postupně budovat tradici, která vedle skvělých výkonů vyzdvihuje také respekt a uznání mezi samotnými fotbalisty a fotbalistkami,“ říká Vladimír Šmicer, bývalý český reprezentant a v současnosti člen výkonného výboru a čestný předseda ČAFH.
Slavnostní vyhlášení druhého ročníku mužské i ženské kategorie ankety proběhne v pondělí 14. září 2026 od 19:00 v Praze, server iSport.cz přinese z celé akce zpravodajství.
„Na ČAFH 11 je výjimečné především to, že o oceněných rozhodují samotní hráči a hráčky. Právě oni nejlépe vědí, co stojí za výkony, které na hřišti každý týden předvádějí jejich spoluhráči i soupeři. Vedle sportovní kvality je proto tato anketa také vyjádřením vzájemného respektu. Věřím, že si bude dál budovat své pevné místo v českém fotbale a že ocenění od samotných hráčů a hráček může být zároveň inspirací pro nastupující generaci fotbalistů a fotbalistek,“ dodává Markéta Vochoska Haindlová, předsedkyně ČAFH.
Anketa ČAFH 11 SEZONY vstupuje do svého druhého ročníku a postupně si buduje své místo v českém fotbalovém prostředí.
ČAFH 11 – pravidla hlasování:
- ankety jsou vyhlašovány zvlášť pro Chance Ligu a pro FORTUNA LYGU žen, a to vždy za období soutěžního ročníku 2025/2026
- hlasování probíhalo formou vyplňování hlasovacích lístků, které jednotliví hlasující obdrželi v tištěné nebo elektronické formě od zástupců ČAFH
- hráči a hráčky z prvoligových klubů vybírali podle nich nejlepší 11 složenou z brankáře/brankářky a 10 hráčů/hráček v poli poskládaných v rozestavení 3-4-3
- hlasovat je možné pro všechny české i zahraniční hráče a hráčky, co zasáhli do ročníku 2025/2026 příslušné české prvoligové soutěží bez ohledu na počet odehraných zápasů nebo minut
- počet hráčů/hráček z jednoho týmu není omezen
- hlasující vybírali 11 sami/samy za sebe, každý hlas má stejnou váhu