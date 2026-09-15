S nemocí se Mikloško rval po svém. Bez chemoterapií a s touhou být s Baníkem až do konce
Šéf sportovního úseku Baníku a bývalý brankář Luděk Mikloško zemřel po těžkém boji se zákeřnou nemocí jen pár hodin po ligovém utkání Ostravy s Pardubicemi.
Po diagnóze odmítl chemoterapii a zvolil alternativní léčbu, přičemž veškerý čas dál věnoval budování klubu a práci přímo na stadionu i na soustředění v Turecku.
Poslední zápas sledoval osobně přímo ve VIP prostorech na stadionu, kde mu ještě ostravští fotbalisté udělali radost věnovaným vítězstvím nad Olomoucí.
Ta zlá potvora před lety chtě nechtě změnila celé Bazaly. Od chvíle, co Luděk Mikloško svým šéfům oznámil boj proti rakovině, atmosféra v FC Baník Ostrava už pochopitelně nikdy nebyla tak veselá jako dřív. A když šla tahle zpráva oficiálně ven z úst samotného „Big Luda“, nastal kromě obrovské vlny podpory z celé Evropy paradoxně další náraz. Pro spoustu lidí možná ještě větší.
Mikloško totiž prostřednictvím West Hamu, kde jako brankář i trenér gólmanů zanechal nesmazatelnou stopu, prohlásil, že nepodstoupí chemoterapii. „Chci žít normální život,“ vysvětlil.
Kdo někdejšího fantastického brankáře znal, nebyl překvapený. Už při koronavirové pandemii zastával jasný názor na očkování, měl svůj postoj k moderní medicíně a vakcinaci. A když na klinice v Paříži zjistil, jak zákeřná nemoc se na něj přisála (sám vyprávěl, jak vše začalo jednou bulkou na kyčli a pokračovalo několika nádory po celém těle), rozhodl se válčit po svém.
Prací v Baníku. Ne, že by pro agenturu Sport Invest roky zodpovědně nevykonával kvalitní služby, čeští gólmani v Británii jsou/byli toho důkazem, nicméně Mikloško se upnul na svůj milovaný klub a dával mu vše. Nechtěl přemýšlet o budoucnosti, řešil přítomnost, a proto se ještě víc ponořil do svého cíle – vrátit FCB zpátky mezi špičku.
Nikdy neměl problém o chorobě mluvit
Dřel, snažil se přebudovávat chod celé organizace. Neměl čas uvažovat, jak mu asi bude za rok nebo za dva. A přesně takhle to chtěl, místo ozařování vyrazit na fotbal. Tam, kde mu celý život bylo nejlépe. Novou paní brával s sebou, utkání sledovali na tribuně pravidelně vedle sebe.
Zároveň už Mikloško dávno věděl, že život není jen o míči, gólech a rukavicích. Že když je v sezoně výjimečně trochu čas, nemusí se jen přes videoplatfotmy skautovat potenciální posily, ale taky se dá s nejbližšími společně výletovat, třeba do „svého“ Londýna.
A stejně na situaci nahlíželo vedení klubu v čele s loajálním majitelem Václavem Brabcem. Během šílené minulé sezony i po ní se oprávněně kritizovalo, fungování Baníku a těsná záchrana nejvyšší soutěže nepřipomínaly ambiciózní bronzovou značku z předchozího ročníku. Miliardář z Kroměříže však nechtěl Mikloškovi vzít vášeň, která ho naplňovala. Naopak mu postupem času přivedl posily, již dřív ostravskému celku začal pomáhat Jan Staněk a následně i Michal Kordula.
Mikloško se nevzdával, tak jako celou kariéru. Nikdy neměl problém o chorobě mluvit, na Bazalech s bývalým koučem Josefem Dvorníkem strávili x společných večerních hodin klábosením právě o nefotbalových záležitostech. Po šichtě zůstávali na stadionu jako úplně poslední, nikam nespěchali. Dva chlapi sedli na tribunu a řešili úplně vše. Přespali tam a ráno zase začali rubat.
Zvolil bioléčbu, energie ubývala
Mikloško zvolil bioléčbu, té věřil. Dojížděl do brněnské nemocnice, cestu noclehem rozděloval na dva dny. Jakožto velký milovník psů vzal s sebou své mazlíčky, vyložil je u sestry a synovce v malé vesnici na Prostějovsku a po cestě zpátky u rodiny přespal. Do Slezska se vracel ráno. Energie ubývala, spojit procedury a čas na dálnici v jeden den bylo čím dál složitější i pro tak silného člověka.
Na začátku kalendářního roku 2026 se zdravotní stav urostlého elegána bohužel zhoršil. „Co Luděk?“ řešilo se ve fotbalovém zákulisí napříč republikou. Zvyšující se četnost takových dotazů nikdy na optimismu nepřidá, na lednovém soustředění v Turecku už byly trable hodně viditelné.
Nádor tlačil Mikloška na nerv v noze, bolesti sílily, bral proti nim prášky. Do Antalye letěl, přestože nemusel. Okolí vědělo a chápalo, že nemá cenu ho přemlouvat, aby ubral, protože ho Baník držel při životě, v lepší náladě. Ano, i strastiplné fotbalové období na hřišti ho nabíjelo víc, než kdyby odpočíval doma a sledoval například mistrovskou jízdu. Dokud to šlo, nechtěl žádné úlevy.
Chtěl být ještě na nedělním zápase
V posledních týdnech už to však nešlo. Mikloško opustil Bazaly, na domácí zápas se nechal zavézt až úplně před vchod do VIP zóny vítkovického stadionu. Z auta už sotva vystupoval, složitě se dostával i do výtahu, ale hráči mu pak udělali radost, když výhru nad Olomoucí věnovali právě jemu. Měli ho všichni rádi, protože byl pozitivní a šířil kolem sebe dobrou náladu i humor.
Chtěl dorazit i na nedělní duel s Pardubicemi, ale už toho nebyl schopen. Situace byla kritická, nejbližší se s ním loučili již během víkendu. Pár hodin po porážce 1:2 pak „Big Ludo“ navždy odešel do fotbalového nebe. Jako kapitán, který nikdy neopustil svou loď, ani když se potápěla.