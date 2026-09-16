Odpornost v Arábii: fanoušci provokovali skandováním jména Joty (†28). Po trestu volal i Ronaldo
Saúdskoarabský fotbalový klub at-Távun dostal trest za chování fanoušků, kteří během sobotního utkání proti al-Hilálu provokovali portugalského záložníka Rúbena Nevese skandováním jména zesnulého Dioga Joty. Disciplinární a etická komise národního svazu oznámila, že tým z města Burajda musí příští dva domácí ligové zápasy odehrát za zavřenými dveřmi a zaplatit pokutu 100 tisíc rijálů (zhruba 560 tisíc korun).
Neves byl spoluhráčem a blízkým přítelem portugalského reprezentanta Joty, jenž loni ve Španělsku zemřel společně s bratrem při autonehodě. Byl také jedním z těch, kteří při pohřbu nesli jeho rakev.
Z videí na sociálních sítích je patrné, jak část fanoušků at-Távunu skanduje Jotovo jméno. Neves na to zareagoval nejprve ironickým potleskem a poté si několikrát přiložil prst k oku a následně jím ukázal směrem k nebi.
„Doufám, že se potom nešli modlit,“ řekl Neves na adresu příznivců novinářům po zápase, který al-Hilál vyhrál jednoznačně 6:0.
Na incident zareagoval i hvězdný Cristiano Ronaldo z an-Nasru, jenž na sociálních sítích vyzval ligové funkcionáře, aby podnikli rázné kroky. At-Távun chování části svých fanoušků odsoudil a uvedl, že nereprezentuje klub ani jeho fanoušky.