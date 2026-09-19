Problém kapitána švýcarské reprezentace: Falešné potvrzení o očkování? Čeká ho výslech
Švýcarský fotbalový kapitán Granit Xhaka je podezřelý z využívání falešného potvrzení o očkování proti covidu-19.
Úřady ho plánují vyslechnout v říjnu během reprezentačního srazu v souvislosti s vyšetřováním jedné z lékařek.
Xhaka slibuje plnou transparentnost, přičemž právní zástupce lékařky tvrdí, že ho jeho klientka reálně očkovala.
Kapitán fotbalové reprezentace Granit Xhaka je podezřelý, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. Švýcarským médiím původní informaci deníku Blick potvrdilo státní zastupitelství kantonu Lucern.
Třiatřicetiletého Xhaku úřady vyšetřují v souvislosti s případem lékařky, u níž policie v roce 2023 provedla prohlídku a zajistila důkazy, že vydávala falešná potvrzení o očkování.
Státní zastupitelství chce Xhaku vyslechnout začátkem října, kdy bude záložník Sunderlandu ve Švýcarsku kvůli reprezentačním zápasům v Lize národů. Prostřednictvím mluvčího Xhaka uvedl, že je úřadům „bezvýhradně a zcela transparentně k dispozici“. Právní zástupce lékařky deníku Blick řekl, že jeho klientka tvrdí, že Xhaku očkovala. Předtím, než v roce 2022 v médiích oznámil, že se nechal očkovat, měl basilejský rodák dvakrát pozitivní test na covid-19.
Aféra s falešným očkovacím certifikátem před ZOH v Pekingu 2022 letos stála místo na lavičce švýcarské hokejové reprezentace na domácím MS trenéra Patricka Fischera. Dlouholetý kouč národního týmu navíc dostal i čtyřletý zákaz působení u jakékoli reprezentace od mezinárodní federace IIHF.