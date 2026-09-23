Vzácná galerie ze zákulisí EURO 96: Němec ve vaně, Pelta jako Jágr a Vetchý na svatbě
Co snímek, to příběh. O hrdinských činech a chvílích euforie i smutku na trávnících Old Trafford, Anfield Road nebo Wembley. Ale také o životě mimo záběry kamery a reflektorů, kdy se ocitnete s Karlem Poborským, Pavlem Nedvědem, dvojkou Šmicer-Berger a dalšími fotbalovými reprezentanty přímo v jejich šatně či prestonském hotelu Marriott. Web iSport nabízí unikátní galerii záběrů ze stříbrného EURO v Anglii, od něhož letos uplynulo třicet let, a to i se vzpomínkami přímých aktérů. Připomeňte si výjimečný šampionát v dokumentu Stříbrná cesta a objednejte si magazín GEN Wembley.
Vzhůru do Anglie!
„Tak už jsme tam, už jsme tam, s trikolorou na klopě, tak už jsme tam, už jsme tam, ve fotbalové Evropě…“ zazní v popěvku Vzhůru do Anglie na oslavu postupu na EURO. Z letiště odlétá výprava s dvaadvaceti hráči na soupisce. Na úkor některých z nich za jiných okolností mohli odcestovat Tomáš Řepka (měl však trest na dva zápasy) či Luboš Kozel (zranění), slabá minutáž v Benfice pak sebrala naděje Tomáši Skuhravému, nevýrazná sezona v Kaiserslauternu Horstu Sieglovi. Ze hry vypadli rovněž Daniel Šmejkal či Jaromír Navrátil, vracet do národního týmu se už nechtěl Luděk Mikloško. Naopak se dostalo na trojici z Olomouce (Karel Rada, Martin Kotůlek a Milan Kerbr) či Pavla Novotného, který si odbude debut v semifinále proti Francii…
Bamber Bridge vs. Česko. A kdo vyhrál?
Na tenhle zápas vzpomínají dodnes. Borci Bamber Bridge těsně před startem šampionátu v Anglii přivítali na svém hřišti... českou reprezentaci! Jak se to seběhlo? Preston, kde fotbalisté bydleli, má sice tým s bohatou historií, ale ten odmítl a nabídku přepustil. „Stadion byl narvaný k prasknutí, byla to úžasná událost,“ vzpomínal pro Lancaster Evening Post Russ Rigby, tajemník a správce hřiště Bamber Bridge. „Lidé, kteří tam nebyli, mi později volali, aby se zeptali, jaké bylo skóre. Když jsem jim řekl 9:1, ptali se: ‚Kdo vyhrál?‘ A moje odpověď zněla: ‚Kdo myslíš?‘ Česká republika dala devět gólů, ale ten náš byl naprosto skvělý.“ Hattrickem se na vítězství podílel Vladimír Šmicer, jenž se bál, jestli se kvůli slabšímu jaru vůbec dostane do nominace. Nejspíš kustodi si vystřelili z obránce Jana Suchopárka, jemuž na dresu přelepili druhou část příjmení, aby vynikla jeho přezdívka. „Zjistil jsem to až po utkání,“ přiznává.
Donutil je k smíchu? No jistěéé!
Po úvodní prohře s Německem (0:2) nikomu do smíchu nebylo, ale… Na několik dní se ukázal „naživo“ známý herec Miroslav Donutil. „Vyprávěl svoje historky z divadla, bylo to vlastně jako divadelní představení,“ vzpomíná kustod Jaroslav John. Donutil si zahrál i na fotbalistu: vyfasoval reprezentační soupravu a zaběhal si s hráči. „Najednou se objevil na snídani v našem sportovním oblečení a Koubič na něho z jednoho rohu udělal: ,No jistěéé!‘ A Míra to zopakoval:
,No jistěéé!‘“ směje se Johnův kolega Jiří Šíma s připomenutím postavy nadporučíka Růžičky z polistopadového komediálního hitu Tankový prapor (1991) podle předlohy Josefa Škvoreckého.
S některými hráči se pak Donutil potkal, když je navštěvoval na jejich zahraničních angažmá…
Potlačená vzpoura: Patriku, já se ti omlouvám
Klíčová schůzka face to face na zahradě před hotelem Marriott v Prestonu. Jedna ze slavných fotografií tehdejšího fotoreportéra deníku Sport Jaroslava Legnera. Záložník Patrik Berger nenastoupil v úvodním zápase s Německem od začátku a pomýšlel vážně na to, že by ze šampionátu odjel. Trenér Dušan Uhrin si ho pak vzal stranou, byť schválně zároveň byli na očích spoluhráčů i novinářů. „Patrikovi jsem se omluvil,“ vzpomíná Uhrin a útěk zažehnal. Byť podle Bergera na to rozmluva neměla přímý vliv. „Byla to taková opičárna,“ netají. „Oba docela živě gestikulovali. Do té doby jsem něco takového nezažil a asi ani potom,“ líčí Legner.
Zázračná Kukova hlavička: To (ne)chtěl!
Jasně, hrdinou třetího zápasu ve skupině, který rozhodl o postupu na úkor Italů, byl střelec vyrovnávacího gólu v síti Rusů Vladimír Šmicer. Nejpodivuhodnější trefu měl ale na svědomí útočník Pavel Kuka, který zvýšil na 2:0 poté, co hlavou prodloužil dlouhý pas Jiřího Němce a překvapivě přehodil brankáře Stanislava Čerčesova. Od té doby slýchává narážky spoluhráčů, že něco takového přece nemohl udělat záměrně. „Ten balon byl o metr delší,“ říká Kuka. „I když se mi teď budou všichni kluci smát. S čistým svědomím ale můžu říct, že jsem to tak opravdu chtěl, protože s tím opravdu nešlo dělat nic jiného.“ Věřte, nevěřte… věřte!
Rozcvička na anglickém trávníku
Hebký trávník před hotelem Marriott byl jako stvořený k rozcvičkám, bagu, nebo třeba improvizovanému nohejbalu, kdy jako síť posloužila šňůra natažená na tyčích zaklesnutých v kovových křesílkách. „Je to vlastně taková hezky posečená anglická louka. Furt tu prší, takže je krásně zelená,“ říká Karel Poborský, který se díky dokumentu Stříbrná cesta na stejné místo podíval po třiceti letech. „Z hotelu jsme se moc nevzdalovali, párkrát jsme byli na místním hřišti, ale většinu času jsme strávili právě tam. Zahradu jsme úplně zničili, rozbombardovali. Místní zahradník z nás byl určitě unesený, ale tady se odehrávaly takové ty funny tréninky, báčka o přání k obědu. Což je taková společenská potupa, nepotupa, nikdo to nechtěl dělat. Když to vidím zpětně na fotkách, někdy to bylo skoro jako o život. Dávali jsme do toho všechno.“
Dva vlasáči dávají kulébr
Když Karel Poborský dnes vidí své staré fotky s pořádnou „mařenou“, vypadne z něho nejprve: „Jéžišmarjá, to je pravěk!“ Bujaré lokny pro něho byly typické. „Byla to taková doba. Hráčů s dlouhými vlasy byla spousta, já je měl kudrnaté, možná to bylo pro lidi zajímavější. Dneska je mi to spíš k smíchu,“ vykládá. Pořádné háro měl i Jan Suchopárek, i když ho stejně jako Poborský shodil a dnes i jeho každý zná jen nakrátko. „Když jsem šel na maturitní ples, byl jsem schopen uvázat si mašli pod bradou,“ vybavuje si. Ve volném čase si v Prestonu dali kulečník, Poborský šel i na tenis, Václav Němeček zase na golf. Jinak frčely karty.
Já na bráchu, brácha na mě
Vladimír Šmicer a Patrik Berger bez sebe nedali ani ránu. Vždyť se jim taky říkalo „bráchové“ nebo „fotbalová dvojčata“. A byli to také pouze oni dva, kdo měl v Marriottu propojené pokoje. „To bylo vtipný. Když jsme se ubytovávali, každý jsme měli svůj. Říkali jsme: ,Co je? Co s tím budeme dělat? Jak asi spolu budeme kecat, to přes pokoj nejde!‘ Rozhodli jsme se, že věci naházíme do jednoho a budeme spolu ve druhém. Ale nakonec nám je vyměnili,“ líčí Šmicer. „Stejně jsme byli na jednom, jenom jsem se večer přesunul do toho svého lehnout si,“ přidává se Berger.
Haló, tady Kadlec!?
Mobil? To byla v roce 1996 ještě vymoženost, vždyť teprve začínaly. Jedním ze šťastlivců, kteří ho vlastnili, byl obránce Kaiserslauternu a reprezentační kapitán Miroslav Kadlec. Ve třetím, rozhodujícím zápase skupiny s Ruskem (3:3) nehrál kvůli dvěma žlutým kartám a podle některých aktérů měl telefonátem do Německa zjišťovat, jak dopadlo zpožděné utkání Němců s Italy (0:0). „To nevím. Jako jeden z mála jsem mobil měl, možná jsem volal potom, ale asi jsem ho neměl na lavičce,“ přemítá Kadlec. „Začínaly sítě D1 a D2 a ta druhá v Anglii snad ani nefungovala. Chodili jsme po hřišti, funkcionáři čekali na zprávu,“ vzpomíná.
Dvoudenky a… Kde je Šmíca?!
Zápasy na EURO umělo mužstvo pořádně – a zaslouženě – „probrat“. „Já tomu říkal dvoudenky,“ směje se brankář Ladislav Maier. Buď si hráči sedli na hotelu, nebo vyrazili do nedaleké hospody Golden Ball. „Kolikrát bylo vidět, že trenér Uhrin koukal, kdy už půjdeme spát. Nebo odcházel tak, aby nás vůbec neviděl,“ líčí Patrik Berger. Golden Ball reprezentanti zmerčili cestou z prvního utkání s Německem, po němž se uskutečnila „válečná porada“. Jejím mottem bylo: Takhle to dál nejde! V restauraci, která byla posléze srovnána se zemí, si reprezentanti také jednou měnili oblečení za dresy anglických fanoušků. Největší euforie nastala po postupu ze skupiny do čtvrtfinále. Vladimír Šmicer dokonce skončil u party Angličanů v jednom z prestonských domů. „Už je to promlčený,“ směje se. „Ani nevím, jak jsem se tam, dostal. Hráli tam na kytaru, na piano, bylo to veselý,“ usmívá se. Na hotel se ráno vracel raději zadem...
(Nejen) partnerky za odměnu
Někteří z hráčů jako Václav Němeček nebo Pavel Kuka měli partnerky v Anglii na vlastní náklady už během základní skupiny. Po remíze 3:3 s Ruskem pak svaz zorganizoval výjezd pro všechny (popřípadě pro někoho z rodinných příslušníků jako v případě Jiřího Němce či Vladimíra Šmicera) do čtvrtfinále s Portugalskem. Některé manželky či přítelkyně měly na sobě vybavení od Pumy, svazového sponzora. O program nejbližších se postarala i Lady Milena Grenfell-Bainesová, která se v Prestonu usadila jako jedno z Wintonových dětí. „Pan Uhrin mě poprosil, jestli bych se o ně nemohla postarat, aby se jim nepletly do fotbalu,“ vypráví s úsměvem. A tak nachystala výlet na Lake District nebo do Oxfordu. Další přílet byl zorganizován na finále.
Barbecue u Mr. Clarka
Češi v Anglii rozhodně hlady nestrádali, vždyť s nimi přiletěl i vyhlášený kuchař Jozef Golis, kterým jim po zápase schovával párečky a připravoval české speciality, jimiž obohatil kuchyni hotelu Marriott. I tak si po postupu do čtvrtfinále mohli pochutnat na lahůdkách, které pro ně připravil v nedalekém Catforthu řezník Michael Clarke. Ten je pozval k sobě na zahradu prostřednictvím Lady Mileny Grenfell-Bainesové, ale nedoufal, že by se mu přání mohlo vyplnit. Myslel si, že přijedou jen funkcionáři, leč najednou u jeho domu zaparkovaly autobusy, z nichž vyskákali i hráči. Clarke proto povolal posily a servíroval z grilů jednu pochoutku za druhou. „Doteď říká, že to byl jeho nejšťastnější den v životě,“ tvrdí Lady Milena.
Czechs on a walk
Jednotlivé zápasy až do čtvrtfinále dělilo čtyři až pět dní, ale na nějaké velké výlety to nebylo. Ten do muzea Beatles v Liverpoolu byl zrušen, tým pak vyrazil alespoň do Blackpoolu nebo se šel projít do centra Prestonu. Na semifinále s Francií si na jednu noc odskočil do hotelu v Birminghamu, u něhož bylo golfové hřiště. Pavel Nedvěd při jedné z procházek zkoumal místní sortiment.
Pípa show v Marriottu
Nebyli by to Češi, kdyby si kromě maskota Pivrnce nedovezli do Anglie i samotný chmelový mok. Stál za tím ovšem svazový sponzor Radegast, který se postaral o export sudů. Z dnešního pohledu se zdá neuvěřitelné, že přímo v útrobách hotelu Marriott byla volně přístupná pípa, kde si mohl každý načepovat nějakou tu sklenici – jakkoli se to týkalo především funkcionářů, lidí starajících se o servis hráčům či hostů. I když se to trenéru Dušanu Uhrinovi moc nezamlouvalo, fotbalisté si mohli dát, ale s mírou. „Po zápase měli povolena dvě tři piva a dost,“ tvrdí kustod Jaroslav John (na snímku vpravo, s kolegou Jiřím Šímou). „Pivo došlo už po základní skupině,“ směje se Patrik Berger. Pípa byla atrakcí pro anglické novináře. „Fakt je, že mohla být spíš někde stranou,“ uznává John.
Dárek pro Nedvěda
Hotel Marriott hostil nejen fotbalisty, v době pořádání mistrovství Evropy tam byli v jiných křídlech budovy i jiní hosté. A zavítali tam i fanoušci a fanynky s dárky pro české reprezentanty, ať to byl Vladimír Šmicer, nebo Pavel Nedvěd, který obdržel i něco dobrého… Nutno říct, že autogramy získaly po spanilé jízdě turnajem na ceně!
Poborského lob. Pardon, hod
Bez jakékoli nadsázky ikonická fotka nejen české účasti na šampionátu, ale celého EURO v Anglii. Lob Karla Poborského je nejkrásnějším, unikátním gólem, který na něm byl k vidění, obdivovaným dodnes. „Tři Portugalci se srazili a míč vyběhl nepochopitelně do mého běhu, strašné štěstí. Brankář Baía vylezl hrozně daleko, věděl jsem, že nejsnazší ho bude přehodit,“ líčí nevzrušeně, jako by to byla ta nejjednodušší věc na světě. „Balon poskočil, takže to není kop, ale hod, byl hozený, ne kopnutý. V první fázi vylítl obrovsky vysoko, až jsem se bál, že je pryč,“ přiznává. „Nápřah byl takový kratší, přesně jsem viděl, jak jde pod balon, jak lítá tráva, do které Poborský zajel. A sleduju jeho lob, jak míč padá do brány,“ vybavuje si Legner.
Dvanáctý borec? Pivrnec!
Dvanáctý hráč? Jasně, fanoušci... Nebo taky Ruda Pivrnec, respektive jeho figurína, kterou s sebou reprezentanti na EURO vzali a která budila zaslouženou pozornost. Týmu ji před odletem věnoval Pivrncův duchovní otec kreslíř Petr Urban. Už na letišti v Praze se však vyskytl problém, protože postavičku vypravil na ME i cigárem v puse. To se ale nelíbilo svazovému vedení, a tak kustod Jiří Šíma sehnal u doktorů žiletku a nechtěnou proprietu odřízl. Pak se maskot nevešel do zavazadlového prostoru a v Manchesteru ho vyndali ušpiněného od šmíru. Pivrnec měl své pevné místo v prestonském hotelu Marriott, k vidění byl i v londýnském Soppwell House. I on odvedl „kus práce“: domů se vracel ve stavu, kdy už neměl 170 centimetrů, ale ani ne 150. „Petr Urban ho pak dal zase dohromady,“ ujišťuje Šíma.
Němec ve vaně
Jedna z nejkurióznějších momentek: záložník Jiří Němec se uvelebil po vítězném čtvrtfinále s Portugalci (1:0) ve vaně, na sobě má dres, který mu přenechal Domingos Paciencia. Své cenné služby mu při tom poskytuje fyzioterapeut Karel Mališ. Ve vaně, ale ledové, Němec spočinul po prohraném finále s Německem, z něhož byl jako legionář ze Schalke zklamaný nejvíc ze všech. Nakonec ho z ní museli vytáhnout spoluhráči. „Byl pro mě největší českou hvězdou EURO,“ oceňuje ho i dnes trenér Dušan Uhrin.
Tak už jdeme do finále!
Semifinále s Francií dospělo bez gólů přes prodloužení až do penalt. Za Čechy na ně šli Luboš Kubík, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Karel Poborský a Karel Rada. Nikomu se moc nechtělo, vyjma zkušeného Kubíka a také nečekaného, dodnes možná nedoceněného hrdiny – olomouckého flegmatika Rady, který se k údivu všech přihlásil. Ležela na něm klíčová, pátá penalta – kdyby nedal, vidina finále by se rozplynula. Je to ale 5:5 – a co teď? Reynold Pedros jako první nedal a znovu se k míči hrne Kubík, jenže podruhé jít nemůže. Tak ze středového kruhu spoluhráči tak nějak popostrčí Kadlece. „Za žádnou cenu se mu nechtělo, ale byla to nejlepší varianta,“ povídá Vladimír Šmicer. „Říkal jsem si, že to asi budu muset vzít na sebe,“ usmívá se Kadlec. „Vyšlo to, zaplaťpánbůh za ty dary...“
Před svatbou v turbanu
Semifinále s Francií bylo první, které Vladimír Šmicer odehrál od začátku. Jenže pro něho nešťastně skončilo ke konci prvního poločasu poté, co do něho naletěl obránce Lilien Thuram. „No, pěkný… Vypadám jako hodně nemocnej,“ komentuje svou ofačovanou hlavu po třiceti letech. V šatně se pak musel ubránit péči reprezentačních doktorů, kteří se chystali provést potřebná opatření před šitím hlavy. „My ti to oholíme,“ slyšel. Tak to ne! „Vždyť mám za dva dny svatbu!“ vysvětlil jim střelhbitě Šmicer, který si představil, jak by na snímcích z obřadu vypadal. Nakonec si s tím poradili šesti stehy a jen malinkým oholením, i když byl „pacient“ varován, že to bude vypadat všelijak. Šmicer pak mohl bez obav vyrazit na otočku do Prahy za slečnou Pavlínou Vízkovou…
Pelta s Jágrovou dekou
EURO 1996 „povýšilo“ na top scénu i jabloneckého bosse Miroslava Peltu. Po šokující kvalifikační prohře 0:1 v Lucembursku v kvalifikaci z vůle svazového muže číslo jedna Františka Chvalovského nahradil ve funkci vedoucího mužstva jednoho ze slavných „Chilanů“ Václava Maška a s týmem se dostal až na evropský šampionát. Tehdy měl Velký čáp ještě vlasy, respektive pořádnou deku à la Jaromír Jágr...
Nehrající parťák Hapal
Reprezentační soupiska pro EURO musela čítat dvaadvacet položek. Ta česká jich však – neoficiálně – měla o jednu víc. Do Anglie cestoval i záložník Pavel Hapal, bohužel s ortézou na levé noze a o berlích. Kdyby si v dresu španělského Tenerife nešťastně nezlomil nohu, byl by mezi nominovanými a patřil by podle všeho do základní sestavy (nejspíš by pak nejel Pavel Novotný). „Byl můj nápad, říkal jsem si, že do té party opravdu patří. Byl do ní velice dobrý, i z hlediska toho, jak kluky povzbuzoval,“ tvrdí trenér Dušan Uhrin. Hapal nemohl chybět ani na fotce se zaměstnanci hotelu Marriott.
Čeští Beckhamovi aneb Svatba na otočku
Byla to nejslavnější svatba v historii českého fotbalu! Vladimír Šmicer si za dcerou Ladislava Vízka Pavlínou odskočil po postupu přes Francouze v semifinále. Ve čtvrtek po tréninku se vydal letadlem zaplaceným makléřskou společností, která se přihlásila svazu, v pátek v poledne byla veselka, pak slavnostní hostina a ve čtyři zase zpátky do Anglie, kde se v neděli konal poslední zápas EURO. Před Staroměstskou radnicí čekaly davy lidí, že se jimi ani nedalo pořádně projít. „Byla to pořádná divočina. A když jsme vyšli ven, vypukla panika,“ líčí Šmicer. Oddávající byla legendární hlasatelka Kamila Moučková, k sňatku novomanželům gratuloval komik Miloslav Šimek či herec Ondřej Vetchý. „My a čeští Beckhamovi? Asi tak na půl dne,“ usmívá se Šmicer, který si pak mohl ostatní při slavném návratu na „Staromák“ dobírat, že on už to zažívá podruhé…
Češi, do toho!
Co internet… Nástěnka umístěná v jídelně hotelu Marriott sloužila nejen k vyvěšování „denního rozkazu“, respektive výsledků, pořadí týmů ve skupinách, postupového klíče, ale nejen to. Patřily na ni i výsledky interních soutěží mezi hráči, články z tisku, které přicházely faxem (ano, to je ta krabice, do které se na jedné straně vložil papír a na druhé díky přenosu telefonní linkou vylezl) a hlavně přepisované vzkazy z domova. V tomto případě především ty povzbuzující před semifinále s Francií.
Patriku, chce tě Liverpool!
EURO 1996 vystřelilo největší hvězdy českého týmu na top evropské adresy. Patrik Berger tedy už na jedné působil: coby „předvoj“ spoluhráčů už měl za sebou sezonu v dortmundské Borussii. Jenže jakmile se přihlásili z Anfield Road, nemohl odolat: vždyť byl už jako kluk jeho velkým fanouškem. „Když se ozval Liverpool, to bylo něco!“ ohlíží se Berger. Jednání měl na starosti hráčský agent Pavel Paska, který byl přitom paradoxně zároveň manažerem národního týmu. „Na téhle fotce stojíme s panem Paskou den před finále ve Wembley a zrovna mi říká, že o mě má Liverpool zájem. To bylo poprvé, kdy jsem se to dozvěděl,“ komentuje Berger snímek.
This is Berger, this is Nedvěd...
Měli dresy a kopačky – a přesto právě byli na audienci u královny Alžběty II. Britská panovnice v doprovodu šéfa UEFA Lennarta Johanssona před finále sestoupila na hrací plochu, aby podala ruku všem hráčům. „Nějak jsem se poklonil, pomalu jako Mr. Bean, že jsem dal královně taky hlavičku,“ usmívá se Pavel Kuka. Jeho i další spoluhráče představoval kapitán Miroslav Kadlec: „This is Patrik Berger. This is Pavel Nedvěd,“ přibližuje. Nejen pro posledně jmenovaného to byl mimořádný zážitek. „Jeden z mých největších, vedle návštěvy papeže,“ říká Nedvěd. A co královna vlastně Kadlecovi řekla? „Jen zběžně něco pronesla, že ji těší, jinak nic...“
Hrozně kopnutá penalta
Z finále časomíra ukrajuje už skoro hodinu, Karel Poborský se dostává do úniku, už je na krok od šestnáctky Němců, když do něj zajede Matthias Sammer – a objev šampionátu letí a letí... Penalta! „K souboji došlo možná dva metry před vápnem a já předvedl skok do dálky,“ směje se Poborský. Balon by si měl nejspíš vzít Pavel Kuka, ale je otřesený po předchozím souboji a nevadí mu, že si ho bere Patrik Berger. „No to jsem byl pos*anej,“ netají. „Věděl jsem, že to prostě narvu, co to půjde,“ ohlíží se. Jak řekl, tak udělal a míč se štěstím prošel pod tělem gólmana Andrease Köpkeho do sítě. „Hrozně kopnutá penalta, měl jsem kliku,“ nezastírá Berger, ale to nic nemění na tom, že Češi jdou do vedení a titul mistrů Evropy se zdá být blizoučko...
Už jsem ten míč viděl v rukavicích…
Prokletý zlatý gól rozhodl o tom, že Češi nedostanou na krk zlaté medaile. Běžela teprve 5. minuta prodloužení, když se střelec vyrovnávací trefy Oliver Bierhoff obtočil kolem dotěrného Karla Rady a vystřelil, načež míč lehce líznul Michala Horňáka, pleskl o rukavice jeho nejbližšího parťáka Petra Kouby a zaplul do sítě. „Míč jsem v prvním momentu krásně viděl, já si pro něj vlastně easy šel. Myslel jsem si, jak mi krásně přistane v rukách,“ vzpomíná Kouba. Teč ho ale nasměrovala do místa, kam jsem nedosáhl,“ dodává. Osudový okamžik, který ho bude navždy provázet. „Je to gól blbec. Shodou okolností ho mám týden co týden na očích, když jdu jako trenér brankářů na FAČR, šoty z EURO 1996 tam běží v síni slávy. Třeba mě to ale má posílit…“
Slzy a útěcha po zlatém gólu
Zdrceně padl na zem, neudržel slzy. Patrik Berger patřil mezi ty, které zlatý gól ve finále zlomil nejvíc. Sám šťastně proměnil penaltu a poslal Čechy do vedení, ale stejně z toho byla prohra 1:2. Trochu paradoxní může být, že ho utěšuje právě trenér Dušan Uhrin – Berger si s ním ne zcela rozuměl a po prvním zápase chtěl ze šampionátu odjet. „Tu fotku samozřejmě znám. Ale víte co, prožívali jsme obrovské zklamání, člověk vůbec nevnímá, kdo k vám jde a kdo vás utěšuje,“ ohlíží se Berger. „Viděl jsem, jak je z toho všeho nešťastný. Vypadá to jako takové pohlazení, ale spíš jsem k němu jen přiblížil ruku,“ popisuje situaci Uhrin.
Uhrinův největší „suvenýr“
Nejcennější fotografie pro Dušana Uhrina: moment krátce poté, co dostal stříbrnou medaili od královny Alžběty II. „Bylo to jako stoupat k nějakému bohovi. I když byla laskavá, vyzařovala takovou sílu…“ cítí výjimečnost setkání s panovnicí dodnes. „Šel jsem jako jeden z posledních, a když mi potřásla rukou, bylo to hodně krátké. I tak je to ve mně stále,“ netají. Snímek se svým podpisem rád rozdával na památku. „Všem jsem říkal: Je to ta nejhezčí věc, co ještě mám u sebe.“ Fotka rovněž visí na zdi v jeho penzionu Mariot (ano, ne Marriott) ve Františkových Lázních. Když královna na jaře 1996 navštívila Prahu, navzdory pozvání u toho nebyl: jel sledovat soupeře. Pak si to ale vynahradil. Královsky…
Bylo to tak blízko...
Unikátní pohled do šatny ve Wembley, kam hráči přišli po finále. Vpředu stojí útočník Pavel Kuka, na lavici vstřebávají dojmy Jan Suchopárek, Pavel Nedvěd či Radoslav Látal. Předtím ještě na trávníku mnozí polykali slzy, pak si šli pro medaile na tribunu k anglické královně. V mužstvu ještě doznívá smutek z promarněné šance, která se jim naskytla. Prohrát v prodloužení zlatým gólem, po němž už nemohli udělat zhola nic, to prostě bolí. Za chvíli si však všichni připijí na úspěch bílými plastovými kelímky a přijde vzácný host...
Státní návštěva v šatně: Je tu Havel!
Finále EURO 1996 byla ohromná reklama pro samostatnou Českou republiku, která existovala teprve tři roky. A přímo v šatně ve Wembley za to hráčům poděkoval sám prezident Václav Havel. Na finále přijel ze státní návštěvy Irska, od kapitána Miroslava Kadlece dostal jako dárek dres Karla Poborského. Havel cítil jako obvykle ostych, ovšem právě jeho proslov pomohl zahnat splín z finálové prohry. „Byl to symbol svobody, za svůj postoj se vzdal několika let života,“ netají úctu Pavel Kuka. Vlastně nás přesvědčil o tom, co jsme si neuvědomovali. Že jsme získali obrovský respekt lidí u nás,“ vzpomíná. „Řekl, že nám děkuje, že jsme posadili Českou republiku na světovou mapu,“ přidává Patrik Berger. „Pak s námi taky trochu skandoval: Kdo neskáče není Čech!“
Už je po všem...
Velké zklamání odeznělo, čeští reprezentanti mohli být po finále ve Wembley právem pyšní na to, že získali stříbrné medaile. Vedení fotbalového svazu v čele s tehdejším předsedou Františkem Chvalovským pro ně i partnerky a další hosty uspořádalo večeři v Londýně, kde už byla uvolněná atmosféra. Tým si vychutnal (skoro)vítězné doutníky, když se zábava rozjela na plné obrátky, Martin Frýdek to na ramenou Pavla Kuky úplně neustál…
Goodbye, England!
Je ráno po finále mistrovství Evropy, chmury z prohraného finále jsou pryč. Čeští fotbalisté vědí, že na sebe mohou být hrdí a spolu s vedením i realizačním týmem naposledy zapózovali na anglické půdě. Jejich závěrečným útočištěm na velké jízdě šampionátem byl hotel Soppwell House v St. Albans severně od anglické metropole. Pak už honem na letiště a domů. Nutno ovšem dodat, že kromě stříbrných medailí nebo suvenýrů si s sebou přivezli – alespoň na pár dní – ještě jednu kuriózní ostrovní upomínku: hráči do letadla nečekaně zatáhli i anglickou ochranku výpravy, která se i bez pasů dostala do Prahy a pak zpátky. Z role nevypadla ani při oslavách a hrdiny svědomitě hlídala dál…
Vítejte, hrdinové!
Špalíry nadšených fanoušků lemovaly při návratu vicemistrů Evropy už cestu z ruzyňského letiště – k údivu všech ze stříbrné party. „Měl jsem husí kůži, vůbec jsme to nečekali,“ netají údiv i po třiceti letech Patrik Berger. A co teprve zaplněné Staroměstské náměstí! Když na něj hráči dorazili, sice pociťovali jisté následky oslav, ale tohle nebyl žádný přelud. „Všichni jsme byli v nějaké náladě, zpívali jsme, skandovali. Obrovský zážitek, pro sportovce asi není víc,“ rozplývá se Berger. „Bylo to výjimečné, nádhera,“ přidává Miroslav Kadlec. Od primátora Jana Koukala všichni dostali speciální zvonce, stříkalo šampaňské. Narvaný Staromák pak měli i zlatí hokejisté z Nagana, ale tohle bylo se vší parádou poprvé…