Ronaldův spoluhráč a investice za půl miliardy. Fascinující projekt s pěstováním manga
Senegalský fotbalista Sadio Mané investuje v rodném Bambali přes 430 milionů korun do agroindustriálního komplexu SM10 Agro na pěstování a zpracování manga.
Projekt zahrnuje 500hektarovou plantáž se 78 tisíci mangovníků a zpracovatelský závod, který ročně vyprodukuje tisíce tun dužiny, sušeného ovoce a mangového másla.
Bývalá hvězda Liverpoolu tímto krokem vytvoří tisíc pracovních míst a pomůže vyřešit problém s nedostatečným zpracováním sklizně přímo v Senegalu.
Afričtí fotbalisté často živí ze svých příjmů celé své rodiny, někdy dokonce i rodné vesnice. Senegalská hvězda Sadio Mané však povýšil investici do své domoviny na úplně novou úroveň. V Bambali investoval 20,4 milionu dolarů (přes 430 milionů korun) do výstavby obrovského agroindustriálního komplexu SM10 Agro na pěstování a zpracování manga. Vytvoří tím tisíc pracovních míst.
Bývalý útočník Liverpoolu či Bayernu Mnichov má v Senegalu bohatou historii charitativní práce. Pomohl postavit střední školu i moderní nemocnici, přispíval i během pandemie Covidu-19. Teď se ale pustil do úplně nového odvětví. V jižním regionu Sédhiou buduje závod, který má ročně zpracovat až 8500 tun manga na dužinu, sušené ovoce a mangové máslo. Součástí projektu je také 500hektarová plantáž odrůdy Kent. Bude vysazeno přibližně 78 000 mangovníků, přičemž první sklizeň se očekává za tři roky.
Nechci, aby si mě lidé pamatovali jen kvůli gólům
Cílem projektu je vyřešit jednu z největších výzev, před kterou stojí senegalský mangový průmysl, a to jsou potíže se skladováním a zpracováním tohoto ovoce. Senegal vyváží, především do Evropy, desítky tisíc tun čerstvých mang, ale pouze 2 % se zpracovávají přímo v zemi. Společnost SM10 AGRO hodlá tuto situaci změnit tím, že z mang vyrobí produkty, které lze skladovat. Větší profit tak zůstane přímo v Senegalu.
„Nechci, aby si mě lidé pamatovali jen kvůli gólům, které jsem dal,“ komentoval Mané nejnovější investici. „Ještě před stadiony, reflektory a vítězstvími tu samozřejmě bylo Bambali. Právě tam začaly mé sny. Chceme pomáhat vytvářet pracovní místa a rozvíjet zemědělství.“
Čtyřiatřicetiletý ofenzivní fotbalista působí v saúdskoarabském Al Nassr. Představil se i na mistrovství světa v Severní Americe, kde se Senegalem vypadl v prvním kole play off proti Belgii. S národním týmem vyhrál v roce 2021 Africký pohár národů. S Liverpoolem ovládl Premier League i Ligu mistrů, v prestižní anketě Zlatý míč obsadil v roce 2022 druhé místo.