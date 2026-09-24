Padající hvězda nejbohatšího fotbalisty světa. Faiq Bolkiah má miliardy, ale nemá klub
Nejbohatší fotbalista světa Faiq Bolkiah, jenž je synovcem brunejského sultána, skončil v thajském klubu Ratchaburi FC a stal se volným hráčem.
Bývalý hráč mládeže Arsenalu či Chelsea vyrůstal v extrémním luxusu ropného sultanátu a jeho majetek se odhaduje na téměř 470 miliard korun.
V osmnácti letech získal kapitánskou pásku brunejské reprezentace, v evropském fotbale se ale výrazněji neprosadil. Poté hrál v thajské lize, teď hledá další angažmá.
Nejbohatší fotbalista planety Faiq Bolkiah se ocitl bez angažmá. Osmadvacetiletému křídelníkovi a bývalému reprezentantovi Bruneje vypršela smlouva v thajském klubu Ratchaburi FC a momentálně si hledá nový tým.
Pro hráče, jehož majetek se díky královskému původu odhaduje na více než 18,698 miliardy eur (v přepočtu téměř 470 miliard korun), však fotbal nikdy nebyl otázkou obživy, ale čisté vášně a touhy vybojovat si respekt na hřišti.
Faiq Bolkiah se narodil 9. května 1998 v USA a má dvojí občanství – brunejské i americké. Je synem brunejského prince Jefriho Bolkiaha, známého požitkáře a milovníka luxusu, a synovcem brunejského sultána Hassanala Bolkiaha.
Zatímco hvězdy jako Cristiano Ronaldo či Lionel Messi svá jmění musely vykopat na trávníku, vedle Bolkiaha působí jejich výdělky jako kapesné. Jeho rodina vládne ropnému sultanátu na ostrově Borneo více než 600 let.
Sultán žije v paláci větším než Vatikán (má 1 788 pokojů a 200 toalet se zlatými kohoutky) a otec Jefri zas proslul utrácením miliard za superluxusní auta (má sbírku cca 2 300 vozů), jachty či umění. Faiq sám přiznal: „Nikdy jsem neseděl v obyčejném autobuse, v metru ani ve vlaku. Jezdil jsem jen v limuzínách a létal soukromými tryskáči.“
Trnitá cesta za fotbalovým snem
I přes nepředstavitelné zázemí si Faiq vzal do hlavy, že si fotbalovou kariéru nekoupí, ale vybojuje. Vzdělání získal na elitních školách v Anglii, zároveň se však rozhodl prosadit v nejlepších anglických akademiích. Postupně prošel mládežnickými týmy Newbury, Southamptonu, Arsenalu a Chelsea.
V roce 2016 podepsal profesionální kontrakt v Leicesteru City. Přestože měl kolem sebe neustále bezpečnostní tým a bodyguardy, snažil se dokázat, že nepatří k nejzměkčilejším. „Lidé se ke mně chovají jinak, ale na fotbalu mi opravdu záleží a chci se prosadit sám za sebe,“ přiznal.
V reprezentaci Bruneje dostal kapitánskou pásku hned při svém debutu v 18 letech a dosud za svůj národní tým odehrál šest zápasů.
Od evropské elity k thajské ligové reality
Průlom do prvního týmu Leicesteru ani do Premier League se však nekonal. V roce 2020 opustil Anglii a zamířil do portugalského Marítima. Tam se alespoň dostal na lavičku při ligovém utkání proti Sportingu Lisabon. Odtud jeho kroky vedly do jihovýchodní Asie, kde působil v thajské lize – nejprve v týmu Chonburi a následně v Ratchaburi FC.
Po skončení kontraktu s Ratchaburi je tak nejbohatší hráč světa aktuálně na volném trhu. Teď se ukáže, zda si dokáže najít další angažmá a pokračovat ve svém unikátním fotbalovém příběhu.