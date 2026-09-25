Baroš o rozlučce, Mikloškovi i vztahu k Baníku: Zůstává pořád silný. Půjde s Pastou do kotle?
Legenda, ikona, srdcař. V Ostravě jinak Milana Baroše nenazvou. Teď se vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem a nejlepší střelec evropského šampionátu v roce 2004 oficiálně loučí. V sobotu odehraje před vyprodaným vítkovickým stadionem svůj poslední zápas. „Nevěřil jsem, že se to takhle chytne a bude se to prodávat. Jsem strašně vděčný, že fanoušci přijdou. Chtěl bych je jen požádat, ať nečekají výkony, které byly na Euru 2004,“ směje se bývalý reprezentační kanonýr.
Petr Čech, Tomáš Rosický, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Marek Jankulovski nebo Patrik Berger. Ani řada dalších bývalých reprezentačních opor nebude v Ostravě chybět. „Nemůže Méďa (Pavel Nedvěd), který je u nároďáku a Poborák (Karel Poborský), který to komentuje. Omlouval se i Tomáš Galásek, ale jména máme pěkná,“ těší Milana Baroše před rozlučkou. Té se nezúčastní ani Steven Gerrard, jenž v sobotu odehraje utkání starých gard Liverpoolu s Evertonem.
Bývalé spoluhráče jste obvolával sám?
„S některými jsem mluvil, někteří byli kontaktováni přes SMS. Vím, že na plakátě jsme měli i Stevena Gerrarda, který byl ještě před čtrnácti dny v jednání. Vletěl tam ale zápas starých gard Liverpoolu s Evertonem, který zrovna připravili na 26. září. Harry Kewell nebo Luis García trénují v Asii, takže přijet nemohli. Jednalo se do poslední chvíle. Popravdě jsem ani nečekal, že dáme dohromady tolik lidí, přijede přes čtyřicet kluků. Euro 2004 se dalo dohromady skoro celé. Nemůže Méďa (Pavel Nedvěd), který je u nároďáku a Poborák (Karel Poborský), který to komentuje. Omlouval se i Tomáš Galásek, ale jména máme pěkná. Bude to fajn.“
Cítíte před svou rozlučkou nostalgii, případně smutek?
„Smutek ani ne, ten už mám za sebou. První půlrok po kariéře byl pro mě ne těžký, ale zvláštní. Člověk byl zvyklý ráno vstát, jít na trénink, makat a kolem sebe mít partu lidí. Najednou vstane a žádný program není. Musíte se s tím naučit žít. Teď už smutek nemám, spíš se na to těším. Těším se na kluky, kteří přijedou a také na plný stadion. Jsou to spíš pocity štěstí, očekávání a radosti.“
Roky po kariéře plynuly, ale vaše rozlučka přichází až teď. Měl jste ji pořád v hlavě?
„Touha to udělat tam samozřejmě byla. První plán byl takový, že během covidu skončím kariéru a rozlučka se udělá za rok. Bohužel ale covid to neumožňoval a potom to nějak vyšumělo. Říkal jsem si, že stejně to už po těch letech nikoho nezajímá, nakonec jsme to ale zkusili. I v rámci filmu (premiéru bude mít v lednu 2027 - pozn. redakce) bude fajn, když si budu moct zahrát i se svými syny a bráchou Simonem. Je to spíš o tom se rozloučit s lidmi, zatleskat si a užít si 2x 45 minut před plným stadionem. Beru to jako poděkování klukům, fanouškům, sponzorům i médiím, kteří mě kariérou přes dvacet let provázeli.“
Rozlučka v roli hostitele
Sám jste se dříve zúčastnil rozluček Marka Jankulovského nebo Tomáše Rosického. Těšíte se o to víc, že si to tentokrát zažijete v roli hostitele?
„Tehdy to ještě bylo o fotbale, byli jsme mladší. (směje se) U Jankulovy rozlučky jsme byli v plné síle. Ale jak říkám, tady jde spíš o atmosféru. Když měl Jankul rozlučku na Bazalech, stadion byl plný. Zážitek z naplněného stadionu je vždycky krásný, i když na Bazalech to teď být nemůže.“
Zůstává váš vztah k Baníku i po letech stále silný?
„Pendluju mezi Moravou a Prahou, protože v Praze mám syny a různé aktivity i povinnosti. Na Moravu však jezdím často, dá se říct tak půl na půl. Můj vztah k Baníku zůstává stejně silný, v Česku pro mě žádný jiný klub není. Baník sleduju každý zápas minimálně v televizi, ve středu jsem viděl i pohár v Kladně. Pokud to jde, na zápasy jezdím i do Ostravy. Chodím na tribunu, ne do VIPu. Baví mě mnohem víc, když si člověk zafandí. Baník v mém srdci byl, je a vždycky bude.“
Chtějí se s vámi fanoušci na tribuně fotit?
„Před zápasem ano, ale jak začne utkání, fandí se, tam jsme jeden celek. Když po zápase odcházím, někteří se chtějí vyfotit, ale pro mě to problém není.“
Jít do kotle s Davidem Pastrňákem neplánujete?
„Míjíme se. Když chodím já, což většinou vychází na podzim, on už hraje v Bostonu. Před srpnovým zápasem se Slavií mi volal, jestli nepojedu. Zrovna jsem měl akci, takže jsem nemohl, ale pořád jsme v kontaktu. Třeba spolu zajdeme příští rok.“
Big Ludo? Ikona, fantastický člověk
Nepřemýšlel jste o návratu do Baníku, třeba v manažerské pozici?
„Dokud byli moji kluci prckové, nechtěl jsem se zapojovat do fotbalu, protože bych je o víkendech nemohl vidět hrát. Teď už jsou starší, Patrik bude mít osmnáct, Matteo patnáct. Už to není tak, že bych je musel vozit po trénincích, proto nikdy neříkej nikdy. Nabídky jsem dostal, z Baníku tedy žádnou (usmívá se), ale z jiných klubů ano. Zatím jsem všechno odmítal. Třeba si to vyzkouším a zjistím, že to není pro mě. Určitě to není jednoduché, ne každý může být dobrý trenér nebo manažer, přestože hrál profesionální fotbal. Je za tím hodně práce a dennodenního úsilí. Do budoucna se tomu nebráním, ale musí to mít smysl a nějaká nabídka přijít. Teď to neřeším.“
V minulém týdnu zemřel Luděk Mikloško, na kterého budete během soboty vzpomínat. Co pro vás znamenal?
„Luděk byl velká ikona Baníku. Když jsem končil kariéru, potkávali jsme se denně a o fotbale jsme měli spoustu debat. Byl strašně zapálený, fotbal miloval a hlavně byl fantastický člověk. Když přišel jakýkoliv problém, mohlo se za ním jít a vždycky k tomu přistupoval lidsky. Snažil se pomoct, ať to byl řadový člověk, nebo někdo v hierarchii nahoře či dole. Škoda, že takoví lidé nás opouštějí brzo, čest jeho památce. V sobotu ho budeme chtít uctít. Sice se říká minuta ticha, ale já bych spíš fanoušky poprosil o minutu potlesku.“
Potvrzená jména na rozlučce
Tým reprezentace: Čech, Berger, Kováč, Hübschman, Ujfaluši, Polák, Rosický, Sivok, Koller, Šmicer, Týce, Jankulovski, Plašil, Jiránek, Lokvenc, Skácel, Heinz, Patrik Baroš (syn), Matteo Baroš (syn), Milan Baroš. Trenéři: Rada, Beránek, Šilhavý.
Tým Baník - svět: Dudek, Laštůvka, Zdněk Pospěch, Eboue, Papadopulos, Lukeš, Svěrkoš, Fleišman, Bolf, Kuzmanovič, Simon Baroš (bratr), Mičola, Peter Drozd, Fantiš, Žůrek, Fillo, Salif Diao, Samec, Milan Baroš. Trenéři: V. Lička, Štverka.