Předplatné

Dvě Bohemky, žádný gól. Klokani v Dublinu remizovali se svými irskými jmenovci

Zápas mezi Bohemians Praha a Bohemians Dublin
Zápas mezi Bohemians Praha a Bohemians DublinZdroj: Facebook / Bohemians Praha 1905
Zápas mezi Bohemians Praha a Bohemians Dublin
Zápas mezi Bohemians Praha a Bohemians Dublin
Zápas mezi Bohemians Praha a Bohemians Dublin
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Fotbal
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 remizovali v přípravném utkání v Dublinu s tamními Bohemians bez branek. „Klokani" byli v duelu týmů se stejným názvem aktivnější, žádnou z několika vyložených šancí ale neproměnili.

Aktuálně třetí celek irské ligy si pozval Pražany k poslednímu zápasu na stadionu Dalymount Park, který bude uzavřen a čeká ho modernizace. Trenér „Klokanů“ Jaroslav Veselý při reprezentační přestávce postavil prakticky nejsilnější možnou základní sestavu, jeho svěřenci se ale gólově neprosadili. Dvě velké šance neproměnil útočník Almási.

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů