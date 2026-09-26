Dvě Bohemky, žádný gól. Klokani v Dublinu remizovali se svými irskými jmenovci
Fotbalisté Bohemians Praha 1905 remizovali v přípravném utkání v Dublinu s tamními Bohemians bez branek. „Klokani" byli v duelu týmů se stejným názvem aktivnější, žádnou z několika vyložených šancí ale neproměnili.
Aktuálně třetí celek irské ligy si pozval Pražany k poslednímu zápasu na stadionu Dalymount Park, který bude uzavřen a čeká ho modernizace. Trenér „Klokanů“ Jaroslav Veselý při reprezentační přestávce postavil prakticky nejsilnější možnou základní sestavu, jeho svěřenci se ale gólově neprosadili. Dvě velké šance neproměnil útočník Almási.