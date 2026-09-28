Kollerovo pokračování i další rekord. Planeo Cup si znovu zahraje přes tisíc týmů
Mládežnický fotbalový turnaj Planeo Cup zaznamenává rekordní účast, do aktuální sezóny vstupuje 1174 týmů s přibližně 22 tisíci hráči.
Roli ambasadora, komentátora a podporovatele mladých fotbalových nadějí bude již počtvrté v řadě plnit bývalý reprezentační útočník Jan Koller.
Po podzimních kvalifikačních předkolech se vyvrcholení soutěže uskuteční v květnu a červnu na šesti finálových turnajích pro nejlepší týmy.
Magická tisícovka padla už podruhé za sebou. Do patnáctého ročníku Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu se přihlásilo 1174 mužstev. V roli ambasadora projektu pokračuje Jan Koller. „Moc si užívám, že jsem mezi mladými fotbalisty,“ zdůvodnil legendární útočník.
Před čtyřmi lety se na turnajích Planeo Cupu představilo necelých devět stovek týmů. Od té doby počet účastníků jenom roste. Do této sezony vstoupí 1174 týmů z 349 klubů, na trávnících se do hry zapojí odhadem kolem dvaadvaceti tisíc hráčů.
Na finálové turnaje pak bude dohlížet už počtvrté v řadě známá osobnost. „Na Planeo Cupu je vždycky skvělá atmosféra,“ podotkl Koller, bývalý hráč Sparty, Dortmundu nebo Monaka.
Podpora i komentátor
„Moje role spočívá v tom, že jsem k dispozici fotbalistům, fotbalistkám, fanouškům i rodičům. K tomu komentujeme přímé přenosy zápasů. Takže jsem taková podpora i utěšovatel. Baví mě to a je důležité, aby fotbal bavil všechny, kteří na turnajích hrají,“ pokračoval.
Kromě Kollera se na Planeo Cupu objevují další osobnosti českého fotbalu. Minulé ročníky navštívili Jan Berger, Vratislav Lokvenc, Verner Lička, Michal Horňák nebo také Václav Pilař, Theo Gebre Selassie a Petr Jiráček, kteří sledovali na turnajích výkony i vlastních synů.
„Je to super, Planeo Cup je fantasticky připravený,“ pochvaloval si Gebre Selassie, momentálně sportovní ředitel libereckého Slovanu. „Mládežnický fotbal samozřejmě sleduji, teď hlavně na Zlínsku. Doufám, že nám vyroste třeba nový Patrik Schick. Je ale hlavně fantastické sledovat nadšení všech okolo,“ přidal se Jiráček, někdejší hráč Plzně či Wolfsburgu.
První předkolo se v kategoriích od osmi až do jedenácti let odehrálo v září, druhé předkolo je naplánováno na říjen. Závěrečná fáze kvalifikačních turnajů se pak uskuteční v prvních třech listopadových týdnech.
Šest finálových turnajů
Na jaře, konkrétně v květnu a červnu, se nejlepší týmy všech věkových kategorií utkají na šesti finálových turnajích. Do nich se kvalifikuje 24 a u starších 18 družstev. První dva z každé skupiny postoupí do Zlaté, týmy na třetím a čtvrtém místě do Stříbrné a páté a šesté mužstvo v tabulce zamíří do Bronzové skupiny.
„Máme velkou radost, že Planeo Cup pořád roste a stal se největší mládežnickou fotbalovou soutěží v České republice. Baví nás sledovat, kolik mladých talentů se na turnajích objeví a s jakým zaujetím hrají. Opravdu nás těší vidět radost z fotbalu i rozvoj hráčů z nejmenších obcí až po ty z největších českých klubů,“ uzavřel Tomáš Opluštil, ředitel prodejní sítě Planeo.
Další informace naleznete na www.planeocup.cz.