První český triumf v Lize mistryň malého fotbalu! Kapitánka zlatých Vikings: Největší úspěch
Malý fotbal zažívá velký úspěch. Hráčky Vikings Brno oslavily triumf ve druhém ročníku Ligy mistryň, když ve finále zdolaly Baraberky Bratislava po penaltovém rozstřelu. „V malém fotbale je to zatím můj největší úspěch. Ten zápas měl všechno, emoce, tvrdost, bojovnost, byl to klasický souboj se Slovenskem,“ líčila kapitánka vítězných Brňanek Tereza Kubicová.
Český ženský tým se zúčastnil Ligy mistryň v malém fotbale vůbec poprvé. A z turnaje ve španělském Cambrils si okamžitě odvezl zlaté medaile. Hráčky Vikings Brno zdolaly v semifinále CD Roquetenc 1:0 a ve finále pak Baraberky Bratislava 3:1 po penaltovém rozstřelu.
Přitom rumunskému celku Asociația de Minifotbal Club Sportiv Neamț na úvod základní skupiny podlehly. „Máme to tak vždy. Asi si to potřebujeme na začátku lehce zkomplikovat. Myslím, že to bylo všechno dohromady, nervozita z prvního zápasu, nevěděly jsme, co od toho čekat,“ popisovala kapitánka Tereza Kubicová.
Hra Brňanek se ale následně zlepšila a gradovala až v rozhodujícím utkání o zlato. „Byla jsem hrozně nervózní, asi poprvé v mém fotbalovém životě se mi třásla kolena, někdy však člověk musí vzít rozhodující tíhu na sebe,“ okomentovala Kubicová penaltový nervák.
Na oslavu prvenství však mnoho prostoru neměla. Hned v pondělí se totiž hlásila na reprezentačním srazu v Pardubicích. „Upřímně je to náročné. Není moc času, abychom se sešly někdy jindy. Člověk musí zatnout zuby a jít trochu přes únavu,“ vyprávěla. „Jsem vykřičená ze zpívání. Decentně jsme vítězství v Lize mistryň oslavily,“ usmála se Kubicová.