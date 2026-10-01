Haaland žaluje aerolinku kvůli reklamě s culíkem. Nepochopitelné, brání se firma
- Erling Haaland zažaloval leteckou společnost Norwegian Air Shuttle za neoprávněné použití svých osobnostních práv v reklamě s fotomontáží jeho charakteristického culíku.
Norská aerolinka označila obvinění za těžko pochopitelné s tím, že šlo o spontánní podporu národního týmu během mistrovství světa.
Případ se bude projednávat u soudu v Oslu 9. října a aerolinka stále doufá v rozumný dialog.
Hvězdný fotbalista Erling Haaland zažaloval leteckou společnost Norwegian Air Shuttle za neoprávněné využívání jeho osobnostních práv. Společnost potvrdila přijetí žaloby, ale obvinění označila za těžko pochopitelné a politováníhodné. Podle informací norského listu Verdens Gang (VG) se případ bude projednávat u soudu v Oslu 9. října.
Norská společnost zveřejnila během letošního mistrovství světa na sociálních sítích fotomontáž, na které je vidět letadlo aerolinky s Haalandovým culíkem jako jasný odkaz na jeho charakteristický účes. „Nikdy jsme nevypadali tak norsky,“ připsala společnost. Šestadvacetiletý útočník Manchesteru City se nedávno nechal ostříhat.
„Případ se týká neoprávněného použití charakteristických Haalandových rysů společností Norwegian při reklamě na letenky během mistrovství světa,“ napsal agentuře AFP e-mailem Haalandův právník Thomas Hagen.
Nechápeme to
Norská reprezentace v čele s Haalandem se překvapivě dostala do čtvrtfinále šampionátu, kde podlehla Anglii 1:2 po prodloužení. Pro Norsko to byla první účast na mistrovství světa od roku 1998. Haaland vstřelil sedm gólů v pěti zápasech.
Norwegian spor potvrdila. „Obdrželi jsme prohlášení o nároku, který těžko chápeme,“ řekla agentuře AFP mluvčí společnosti Catharina Solliová. Stejně jako celá země podporovala letecká společnost národní tým během mistrovství světa. Stalo se tak mimo jiné prostřednictvím některých spontánních příspěvků, které byly inspirovány aktuálními trendy na sociálních sítích.
„Je nešťastné, že se tato podpora dostala před soud,“ uvedla Solliová. „Zároveň doufáme v rozumný dialog, abychom i v budoucnu mohli společně podporovat norské sportovní hrdiny,“ dodala.