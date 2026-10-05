Schick vyhrál Zlatý míč! Promluvil i o reprezentaci: Měli jsme rozhovory s trenérem
Útočník Patrik Schick podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Třicetiletý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety dnes Klub sportovních novinářů slavnostně vyhlásil v Praze.
Schick navázal na své prvenství ze sezony 2021/22. Celkové pořadí ovládl, přestože nezvítězil ani v jedné ze dvou polovin hlasování. Za podzim i jaro skončil druhý. První polovinu vyhrál obhájce Šulc, druhou pak Krejčí.
Schickovi se v uplynulé sezoně znovu střelecky dařilo na klubové úrovni. Za Leverkusen dal v německé lize 16 branek a v tabulce kanonýrů soutěže skončil čtvrtý. V dresu Bayeru navíc přidal ještě čtyři góly v Lize mistrů a dvě trefy v domácím poháru. Za reprezentaci v minulé sezoně skóroval dvakrát, po letním světovém šampionátu v Severní Americe kariéru v národním mužstvu ukončil.
Platí to pořád? „Zatím to tak je, zatím to tak cítím. V ten moment, kdy jsem rozhodnutí udělal, nebylo to tak, že by mi to zrovna prolítlo hlavou. Bylo to ve mně delší čas,“ popsal Schick na vyhlašování Zlatého míče.
S Deniou jsme se hodně nasmáli
Zároveň možný návrat zcela nevyloučil. „Bavili jsme se s panem trenérem Deniou i s Pavlem Nedvědem, tým sleduju. Ten tým je zajímavý a herní projev vypadá o dost líp. Nálada kolem národního týmu je jiná, mnohem pozitivnější. To je něco, co hráči rozhodně ocení. Je to příjemnější prostředí na práci,“ uvedl střelec Leverkusenu.
„Měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, je hodně sympatický, hodně jsme se nasmáli, on mi vysvětloval jeho pohled. Změny jsou vidět hned od prvních zápasů. To je něco, co se všem líbí a je to hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády,“ řekl Schick.
Po podzimní části ankety ztrácel z druhého místa na Šulce 19 bodů, na jaře mu však novináři dali o 38 bodů více než ofenzivnímu záložníkovi Lyonu. Kanonýrovi Leverkusenu nemuselo vadit, že v druhé polovině hlasování dostal od žurnalistů o tři body méně než Krejčí, který po první části na nejlepší dvojici výrazně ztrácel. Nejvýše postaveným zástupcem domácí ligy je čtvrtý záložník Lukáš Provod z pražské Slavie.
Schick od novinářů získal celkově nejvíce prvenství (27), Šulc se na nejvyšším stupínku objevil čtyřiadvacetkrát, Krejčí desetkrát. Loňský vítěz Šulc posbíral nejvíce druhých míst (18), ani to mu ale nestačilo k obhajobě prvenství. Třetí nejčastěji skončil Krejčí.
Fotbaloví novináři hlasují v anketě dvoukolově po podzimu a po jaru, celkový vítěz vzejde ze součtu. Aspoň bod si v tomto ročníku připsalo 53 hráčů, do hlasování se zapojilo 42 žurnalistů. V případě bodové rovnosti rozhodovalo více lepších umístění. Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 triumfy, Schick se s dvěma prvenstvími zařadil za Pavla Nedvěda a Tomáše Součka na čtvrté místo.
Fotbalová anketa Zlatý míč ČR za sezonu 2025/26:
1. Patrik Schick (Leverkusen) 771 b.
2. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 752
3. Ladislav Krejčí ml. (Girona/Wolverhampton) 602
4. Lukáš Provod (Slavia Praha) 431
5. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 291
6. Tomáš Souček (West Ham) 290
7. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 242
8. Vladimír Darida (Hradec Králové) 204
9. Adam Karabec (Lyon) 175
10. Lukáš Horníček (Braga) 161
11. Jindřich Staněk 142