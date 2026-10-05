Jiří Vrba se brání: Osobní útoky ze strany fotbalové Slavie. Jde o pozemky u stadionu
Spolek SK Slavia Praha označil bývalého předsedu Jiřího Vrbu za viníka krize, ten se brání předžalobní výzvou.
Jádrem konfliktu je financování energetického projektu a postupná změna postojů fotbalového klubu k odkupu pozemků v Edenu.
Vrba po svém odstoupení odmítá nařčení z neekonomického chování a požaduje od spolku stažení zprávy i písemnou omluvu.
Spolek Sportovní klub Slavia Praha rozeslal v září svým 34 červenobílým oddílům zprávu o příčinách krize spolku. V ní za hlavního a v podstatě jediného viníka označuje bývalého předsedu představenstva Jiřího Vrbu. Ten se brání právní cestou a na spolek zaslal předžalobní výzvu se žádostí o nápravu. Pokud se tak nestane, je ve hře žaloba. Podstatou celého příběhu je podle něj boj o pozemky pod fotbalovým stadionem v Edenu.
Zpráva spolku SKS vyčítá Vrbovi, v minulosti známému z působení v České televizi, „finanční katastrofu“, do níž organizaci přivedl, neekonomické chování, „osobní požitky“ (golf, platby firemní kartou bez dokladů, užívání služebního BMW), megalomanství, neprofesionalitu a nekompetenci.
„Měl jsem ještě před čtrnácti dny věc za uzavřenou s tím, že si to má Slavia vyřešit na vlastní půdě. Ale zpráva zcela zásadně ovlivňuje život můj i mé rodiny, včetně života profesního,“ vysvětlil Vrba, proč se rozhodl k právnímu kroku.
„Je to bezostyšná dehonestace,“ doplnil Vrbův advokát Zdeněk Tomíček. „Společným jmenovatelem zprávy není hledání skutečných příčin vzniklé situace, ale snaha označit jediného viníka a zbavit ostatní osoby odpovědnosti za rozhodnutí, která byla přijímána kolektivně.“
Hlavní příčinou sporu, který očividně neustal, je energetický projekt EPC. Tvrdí to i text uvádějící předžalobní výzvu. „Skutečná příčina současné tvrzené krize neleží v údajném individuálním selhání Klienta (Jiří Vrba), ale zřejmě především v zásadní změně postoje člena SKS, společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s., k dříve přislíbenému financování Projektu EPC.“
Je klíčové porozumět, oč v projektu šlo a nadále jde. Celý areál Eden zahrnuje mnoho sportovišť, často zastaralých a náročných na provoz. „Sportovní haly se nedaly vytopit nad deset stupňů, okna byla nefunkční. Projekt EPC umožňoval nápravu,“ přiblížil Vrba.
Jedná se o obří energetický projekt, který garantuje úspory. Slavia měla jistotu, že pokud ho uvede do provozu, dostane na něj od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 107 milionů korun. Má to ovšem háček. Nejprve se práce musejí vykonat, pak zadavatelem proplatit – a teprve poté dorazí dotace.
Ve spolku proto řešili, jak sehnat peníze. Jednou z možností byl úvěr od Pražské plynárenské, s níž se také jednalo. Druhou profinancování projektu od SK Slavia Praha – fotbal. Prostě od fotbalové Slavie se silným majitelem Pavlem Tykačem v zádech.
Pozemky nechceme. Chceme. Nechceme
Podle Vrby je časová linka událostí následující:
23. června 2025. Na mimořádné valné hromadě Jaroslav Tvrdík za fotbalovou Slavii dává příslib, že bude jednat o profinancování projektu. A prohlašuje, že klubu (citace ze zápisu) „rozhodně nejde o získání pozemků v areálu EDEN, ale o vrácení poskytnuté zápůjčky.“
Na vysvětlení, fotbalová Slavia pozemky, na nichž hraje a trénuje, nevlastní. Má je od spolku pronajaté do roku 2095. Ano, až tak dlouho.
15. července 2025. Jaroslav Tvrdík napsal Jiřímu Vrbovi soukromou zprávu, ve které jej vybídl, aby spolek fotbalovému klubu prodal jistý pozemek u stadionu.
15. ledna 2026. Jaroslav Tvrdík na představenstvu znovu výslovně potvrdil, že fotbalová Slavia je připravena spolku půjčit potřebné finanční prostředky. A především, že (citace z předžalobní výzvy) „nadále trvá na svém prohlášení z poslední valné hromady, podle něhož fotbalový klub nemá zájem získat pozemky, které má ve výpůjčce.“
15. února 2026. Fotbalová Slavia předkládá nabídku, z níž je z celkového financování 120 milionů korun poskytnuto formou úvěru 60 milionů, zbývajících 60 milionů představuje kupní cenu za všechny pozemky, které má klub v pronájmu. Tedy změna, v nabídce už figuruje odkup.
Redakci se na základě informací z předžalobní výzvy dostal do rukou zápis z jednání představenstva z 19. února 2026 – tedy týden po nabídce fotbalové Slavie obsahující zmíněný odkup. V ní člen představenstva David Ocetník tlumočí stanovisko Jaroslava Tvrdíka a „akcionáře SK Slavia fotbal“, podle něhož „nemají zájem o koupi pozemků, jsou však ochotni a připraveni poskytnout SKS podporu v případě, že jednání s Pražskou plynárenskou ohledně úvěru nedopadnou úspěšně.“
V rámci souvislostí je třeba doplnit, že to je reakce slávistického fotbalu na rozhodnutí představenstva ze 16. února, které rozhodlo o pokračování jednání o poskytnutí úvěru ze strany Pražské plynárenské, neboli nepřijetí nabídky 60 úvěr + 60 odkup pozemků.
V předžalobní výzvě komentuje advokát Tomíček opakované změny přístupu fotbalové Slavie takto: „Právě tato náhlá změna podmínek dříve přislíbeného financování a její odmítnutí ze strany Jiřího Vrby a tehdejšího představenstva představují podstatu následného konfliktu, kterou zpráva před svými adresáty zcela zamlčuje.“
To se už spolek dostal do termínových a finančních potíží spojených se zajištěním peněz na celý projekt. „Tato nabídka, polovina úvěr a polovina odkup pozemků, přišla čtrnáct dní před splatností první faktury,“ objasnil Vrba.
I přes obtíže představenstvo návrh fotbalové Slavie odmítlo jako nevýhodný. „Pokud by tehdejší vedení na požadavek fotbalového klubu přistoupilo, bezprostřední nedostatek financování by s největší pravděpodobností nevznikl,“ přiznává se v předžalobní výzvě.
„Bylo by tomu však pouze za cenu majetkové transakce, kterou představenstvo odmítlo jako nevýhodnou pro spolek. Právě tato skutečnost je ve zprávě zamlčena. Namísto pravdivého vysvětlení, že původně přislíbené financování bylo následně spojeno s požadavkem na převod rozsáhlého souboru pozemků, vytváří zpráva obraz Jiří Vrby, který údajně jednal sám, neměl financování zajištěno a přivedl spolek do krize.“
Termínová a finanční tíseň
To je podle Vrby a Tomíčka jádro celého příběhu, který shrnují takto: „Klient je přesvědčen, že se stal terčem osobních útoků poté, co odmítl, aby potřeba financování Projektu EPC posloužila jako nástroj k získání majetku SKS ve prospěch společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. Vzniká proto důvodné podezření, že jeho označení za hlavního viníka neslouží k objektivnímu vysvětlení situace, ale k jeho účelové diskreditaci a současně k zakrytí skutečné role společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. při vzniku finančního problému.“
Co bylo dál? Na mimořádné valné hromadě 1. dubna Jiří Vrba odstoupil. „Matěj Rázga, člen představenstva, přišel po jednání s Jaroslavem Tvrdíkem a oznámil, že pokud zůstanu předsedou, fotbal nepodpoří schválení úvěru,“ odhalil s odstupem času Vrba zákulisí této valné hromady.
Spolek se každopádně dostal do ekonomických potíží. V květnu dlužil subdodavatelům a věřitelům sedmdesát milionů korun. Což s sebou neslo riziko, že přijde o související státní dotaci ve výši 107 milionů korun.
Proto se všech 34 oddílů vzdalo standardních lhůt a v bleskovém režimu svolalo mimořádnou valnou hromadu. Na ní 11. května došlo k jednomyslnému odvolání celého představenstva, předsedou nového se stal Matěj Rázga, který sedm let zasedal i v tom předcházejícím.
Následně proběhlo hlasování o změně stanov. Smyslem změny bylo umožnit zrychlení rozhodování v krizovém režimu a zároveň schválení záchranného finančního plánu. Ten se spoléhal na půjčku až do výše 130 milionů korun poskytnutou Pavlem Tykačem prostřednictvím akciové společnosti Fulleren a.s., což je holdingová firma, přes kterou Tykač stoprocentně vlastní fotbalovou Slavii a stadion v Edenu. Pro: 82 procent hlasů.
K půjčce posléze v červnu skutečně došlo za blíže neznámých podmínek. Spolek patrně ručí pozemky. Není ani vyloučeno, že došlo na únorovou variantu, tedy z půlky půjčka, z půlky odkup pozemků.
Jiří Vrba k tomu má ještě poznámku. „Jaroslav Tvrdík říkal, že s pronájmem pozemků do roku 2095 jsou spokojeni, že jim vyhovuje. Není to podle mě úplně pravda. Pokud chce klub zásadně modernizovat stadion, přistavovat, dostává stavitele do nekomfortní situace, jestliže nevlastní pozemky. Domnívám se, že pokud chce někdo takto výrazně investovat, chce mít situaci pod kontrolou.“
Ale toto už není předmětem předžalobní výzvy, kterou Vrba na spolek Slavia podává. Žádá stažení zprávy, odvolání nepravdivých údajů a písemnou omluvu za zásah do cti.
Co říká zpráva
Shrnutí obsahu zprávy Sportovního klubu Slavia Praha jejími autory, kvůli níž Jiří Vrba podává předžalobní výzvu.
1. Spolek dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Za roky 2020 až 2025 prodělal 60,8 milionu korun a neuhrazená ztráta nahromaděná za celou dobu jeho existence dosáhla k 31. prosinci 2025 výše 299,6 milionu korun.
2. Rozhodující ranou byl projekt energetických úspor EPC. Místo plánovaných 100 milionů korun stojí 192,7 milionu a úspory nestačí ani na úroky z úvěru.
3. Hlavní odpovědnost nese podle představenstva předchozí předseda Jiří Vrba. V zásadních věcech jednal sám, představenstvo informoval neúplně, valnou hromadu obcházel a podepsal smlouvy, které spolek přivedly do neudržitelné finanční situace.
4. Na jaře 2026 byl spolek na hraně insolvence. Zachránil ho úvěr 130 milionů korun, který díky pomoci Pavla Tykače poskytla společnost Fulleren a.s. Úvěr je splatný 30. září 2027.
5. Dnes spolek odpovídá za dluhy přesahující 200 milionů korun. Běžným provozem je splatit nedokáže.
6. Realistickým řešením je prodej části majetku a reforma fungování spolku. O možnostech chce vedení s valnou hromadou nejprve jednat.
Stanovisko SK Slavia Praha - fotbal:
Sportovní klub Slavia Praha, spolek, je samostatnou právnickou osobou, v jejímž čele dlouhodobě stál pan Jiří Vrba. Za jeho vedení se Spolek dostal do současné ekonomické situace se závazky přesahujícími 200 milionů korun.
Fotbalový klub SK Slavia Praha je jedním z 34 členských oddílů Spolku. Když se Spolek v květnu letošního roku ocitl v kritické ekonomické situaci, pomohli jsme jejímu řešení zajištěním úvěru ve výši 130 milionů korun.
O koupi pozemků, které máme v nájmu, neusilujeme. Máme je smluvně zajištěny až do roku 2094 a platná smlouva nám garantuje vše potřebné pro další rozvoj stadionu i související infrastruktury.
Ostatně ani současné krizové představenstvo Spolku s jejich prodejem fotbalovému klubu jako s řešením ekonomické situace nepracuje. Mezi možnými variantami naopak uvádí prodej plaveckého stadionu, hotelu nebo pozemků hokejovému klubu. Prodej pozemků fotbalové Slavii mezi těmito variantami není.
Rozumíme tomu, že pan Vrba v pátek kandiduje v krajských volbách a potřebuje veřejnosti nabídnout svůj pohled na události. Odmítáme ale příběh, ve kterém má být za současnou situaci Spolku odpovědný fotbalový klub.
Naopak budeme rádi, pokud se celá věc dostane před soud. Právě tam bude možné pracovat s fakty, dokumenty a konkrétní odpovědností jednotlivých lidí.
Jen pro připomenutí – byl to sám pan Jiří Vrba, kdo v dopise, který jako tehdejší předseda představenstva Spolku dne 13. března 2026 adresoval primátorovi hl. m. Prahy, uvedl skutečnosti, ze kterých vyplývá, že příslušnou smlouvu podepsal pouze na základě příslibu dotace. V témže dopise sám napsal:
„SK Slavia Praha spolek reálně hrozí pád do insolvence, ztráta přidělené dotace a nedozírné dopady na budoucí fungování klubu a jeho sportovního areálu.“
To jsou slova pana Vrby, nikoliv naše interpretace.
Současnou situaci Spolku podle nás popisují dostatečně. Další komentář z naší strany nepovažujeme za potřebný.