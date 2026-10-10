Malér pro Ronalda: stopka a zastavení činnosti! Portugalci zahájili disciplinární řízení
- Portugalská fotbalová federace zahájila s Ronalde disciplinární řízení a provizorně mu zastavila činnost.
Kapitán mužstva opustil reprezentaci před zápasem s Dánskem kvůli porušení slibu od trenéra Jesuse.
Ronaldo se za odjezd omluvil s tím, že jakýkoli disciplinární trest od federace plně přijme.
Portugalská fotbalová federace (FPF) oznámila, že zahájila disciplinární řízení s Cristianem Ronaldem a předběžně ho suspendovala za to, že minulý týden během Ligy národů opustil národní tým.
Kapitán mužstva se v úterý za odjezd v průběhu reprezentačního srazu omluvil a uvedl, že počítá s trestem.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil kvůli sporům s trenérem Jorgem Jesusem od národního mužstva ve středu 30. září den před zápasem s Dánskem.
V úterý v prohlášení uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně s Ronaldem dohodli.
Portugalská federace dnes potvrdila, že s Ronaldem zahájila disciplinární řízení a předala případ své disciplinární vyšetřovací komisi.
Dodala, že reprezentační kapitán měl v národním týmu zastavenou činnost automaticky ještě předtím, než byl „vzhledem k naléhavosti případu“ provizorně suspendován do vynesení verdiktu. Do konce vyšetřování nebude FPF kauzu komentovat.
V úterním prohlášení Ronaldo uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči. Rodák z Madeiry je světovým rekordmanem s 234 zápasy a 146 brankami v národním týmu.