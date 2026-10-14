Ikonická helma i ztráta paměti: jak fraktura lebky před 20 lety změnila život Petra Čecha
Hřiště opouštěl na nosítkách a další dny strávil v nemocnici. Petr Čech se přesně před 20 lety vrhl pod nohy Stephena Hunta a odnesl si ošklivou frakturu lebky, která výrazně ovlivnila nejen pár dalších dní, ale i další život a kariéru rekordmana v počtu reprezentačních startů. Po vážném zranění si nasadil dnes již neodmyslitelnou helmu, začal hrát kulečník a později se naučil bubnovat.
Ztráty paměti
První dny po operaci zvládal on i jeho nejbližší obtížně. I když brankář Chelsea nebyl v ohrožení života, pořád to nebyl ten Petr Čech, který nastoupil o pár dní dřív do branky proti Readingu. Doktorům opakovaně nedokázal odpovědět na základní otázky, jako jak se jmenuje nebo jaký je rok. „Probudil jsem se, lidi mi vysvětlili, co se stalo, ale za 15 minut jsem byl vysílený a zase jsem usnul. Když jsem se probral, už jsem zase nic nevěděl,“ vzpomínal s odstupem.
Radostí se stal kulečník
Soutěžení na nejvyšší fotbalové úrovni mu chybělo, ale do branky se ještě vrátit nemohl. Jako náhražku si tehdy rekordman v počtu vychytaných nul v Premier League pořídil stůl na kulečník. „Udělal mi radost. Dodělával jsem pokoj, kde mám trofeje, dresy, fotky – takovou síň slávy. Něco mi tam chybělo a tu mezeru vyplnil kulečník,“ pochvaloval si v rozhovoru pro iDNES dva měsíce po nárazu. Postupem času si osvojil i další netradiční koníčky mimo fotbal, ale o těch později.
Ikonická helma
Nad pokračováním profesionální kariéry se vznášel otazník delší dobu, ale Čech vše zvládl daleko rychleji, než se čekalo. Tři měsíce po úrazu už stál v brance proti Liverpoolu. Vypadal však zvláštně. Na doporučení lékařů poprvé nasadil speciální helmu podobnou té ragbyové. Případná další srážka byla příliš velké riziko. „Nic dalšího zdůrazňovat nemuseli,“ souhlasil gólman. Kolem nové pomůcky byly ovšem tahanice – sponzoři se hádali kvůli logu. Nakonec se vše vyřešilo.
Problémy po návratu
V nemocnici strávil deset dní a rovnou věděl, že soutěžní zápas neodchytá minimálně pár měsíců. „Nikdo nevěděl, jestli se vrátím,“ přemítal ohledně osudového momentu pro web Chelsea. Vrátil se, ale ne všechno bylo stejné. Že se nebojí soubojů, si vyzkoušel hned na prvním tréninku, když se vrhl do skrumáže pod nohy několika hráčů. Přesto mu přilba lehce zastínila periferní vidění a zhoršila sluch. „Bez ní bych si věřil víc. Prostě vás to ovlivňuje,“ říkal s odstupem.
Strach a „hokejová maska“
Ani speciální chránič hlavy nebyl všemocný. V roce 2011 inkasoval ránu do hlavy v zápase proti Fulhamu. Dochytal první poločas, ale v kabině už nedokázal vstát a odjel do nemocnice. Naštěstí nešlo o nic vážného a za pár dní byl zpět. „Myslím, že helma pohltila většinu nárazu,“ ocenil Čech. O pár měsíců později si zase zlomil nos a na baráž o EURO 2012 proti Černé Hoře přidal i ochrannou masku. Vizáží už připomínal víc hokejového než fotbalového gólmana.
Hudební hvězda
O pár let později se proslavil i mimo fotbal. Na YouTube začal přidávat videa, jak hraje na bicí a okamžitě získal spoustu fanoušků. Jednou si na PlayStationu zahrál hru Rock Band s parťákem Carlem Cudicinim a chytlo ho to. „Naučí vás to zapojit každou ze čtyř končetin jinak. Musíte sladit jednotlivé pohyby, což pak pomáhá s koordinací i při fotbale,“ liboval si tehdy už gólman Arsenalu. Odehrál i několik koncertů s kapelami Eddie Stoilow nebo Mirai.
Jazykový génius
V kabině ho spoluhráči uznávali z mnoha důvodů. Jedním z nich byl i jeho velký jazykový talent. Jako mladý se ve škole naučil německy a anglicky, což později při letech v zahraničí zdokonalil. Při angažmá v Rennes přidal francouzštinu a během kariéry měl neustále v týmu skupinku španělsky mluvících spoluhráčů, takže se naučil i jejich řeč. Na každého z obránců tak volal pokyny v jiném jazyce. „Někdy vám hráči nerozumí a je jednodušší zkusit jejich rodnou řeč,“ sdělil Čech.
Hokejový důchod
Fotbalovou kariéru uzavřel v roce 2019. Od vážného zranění lebky tak stál v brance ještě téměř 13 let a celkem čtyřikrát získal Zlatou rukavici pro nejlepšího gólmana v Premier League. Hned po odchodu do důchodu přesedlal na jiný sport a začal chytat hokej ve třetí anglické lize, jednou dokonce nastoupil i v nejvyšší soutěži za Belfast. Jako aktivní sportovec pokračuje pořád a chytá ve čtvrté divizi za londýnské Haringey Huskies. V minulém ročníku nastoupil do čtyř zápasů a prodloužil smlouvu i na tuto sezonu.