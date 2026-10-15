Trest v korupční kauze: 15 let zákaz a pokuta. Nesouhlasím a odvolám se, brání se sudí
Etická komise FAČR ve čtvrtek rozhodla o výši trestu pro rozhodčího Simona Vejtasu, kterého obvinila z přijetí (a slíbení přijetí) úplatků souvisejících s ovlivněním tří utkání Baníku Ostrava B. Třiatřicetiletý sudí zaplatí pokutu 150 tisíc korun a ve strukturách českého fotbalu nesmí fungovat po dobu 15 let. Vejtasa se hodlá bránit a odvolat. „Věřím, že se to přehodnotí,“ říká iSportu.
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Etická komise obvinila Simona Vejtasu ze tří záležitostí:
Za to, že si dal slíbit úplatek v souvislosti s ovlivněním zápasu Baník B-Frýdek Místek dne 2. října 2022.
Za to, že přijal úplatek v souvislosti s ovlivněním zápasu Baník B-Znojmo dne 17. října 2021.
Za to, že přijal úplatek v souvislosti s ovlivněním zápasu Baník B-Start Brno ze dne 7. září 2023.
Disciplinární trest zakazuje Vejtasovi účast na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 15 let společně s peněžitou pokutou ve výši 150 tisíc korun s tím, že doba předběžně zakázané činnosti (od 24. března 2026) už se započítává do celkové doby trestu.
Vejtasa se brání
Sudí, který pracuje pro hokejovou Olomouc jako marketingový manažer, teď má pět dní na odvolání k Odvolací komisi FAČR, což se chystá udělat.
„S nepravomocným rozhodnutím Etické komise FAČR samozřejmě nesouhlasím a jednoznačně proti němu podám odvolání,“ popisuje Vejtasa redakci iSportu. „Věřím, že například po zhlédnutí záznamů daných utkání nebo na základě zpráv delegátů svazu Odvolací komise FAČR dnešní rozhodnutí přehodnotí,“ dodává.