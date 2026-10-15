Infantino na otázky kritiků neodpověděl. Evropa zpochybňuje jeho způsobilost vést FIFA
- Gianni Infantino se na zasedání Rady FIFA vyhnul vysvětlení svých sporných kroků.
Evropští delegáti marně žádali detaily k prodeji práv i vazbám na Donalda Trumpa.
Podle zástupců není způsobilý vést organizaci a reálně mu hrozí nasazení protikandidáta.
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Předseda Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino se na čtvrtečním očekávaném zasedání Rady FIFA omluvil za kroky, které vyvolaly ve světovém fotbalu napětí. Svým kritikům ale neodpověděl na klíčové otázky, ani nepředložil požadované dokumenty týkající se sporných událostí. Po jednání, které trvalo přibližně tři hodiny, nebyl k dispozici ani médiím.
„Položili jsme řadu kritických otázek, ale podle mého názoru jsme nedostali uspokojivé odpovědi,“ řekl předseda německého svazu Bernd Neuendorf, podle něhož nejsou „FIFA nebo její prezident připraveni zaujmout jasný postoj ke kritickým otázkám týkajícím se jeho vlastní role v těchto záležitostech“.
Pokud neodpoví na otázky...
Členové Rady FIFA zastupující evropský fotbal zařadili do programu jednání otázky týkající se Infantinova plánu na prodej práv na mistrovství světa soukromým investorům napojeným na prezidenta USA Donalda Trumpa, „případu Balogun“ a Trumpovy role v něm i loňského rozhodnutí udělit Trumpovi nově vytvořenou Mírovou cenu FIFA.
Podle místopředsedkyně FIFA a šéfky anglického svazu Debbie Hewittové si Infantino místo odpovědí vyžádal otázky písemně. „Ten muž musí na tyto otázky odpovědět. Pokud na tyto otázky neodpoví, ne, není způsobilý být prezidentem FIFA,“ řekla Hewittová.
Dnešní schůzka Rady FIFA byla poslední před 18. listopadem, do kdy je možné nominovat do voleb předsedy FIFA protikandidáta, který by se postavil Infantinovi. Šestapadesátiletý Švýcar hodlá v březnu navzdory kritice usilovat o znovuzvolení.