Ostuda na Slovensku. Penalta spustila rvačku na tribuně i na hřišti, hráči zmizeli do kabin
Zápas sedmé slovenské ligy mezi Zalužicemi a Pozdišovcemi byl předčasně ukončen už v prvním poločase.
Hlavní příčinou incidentu byla nařízená penalta pro domácí tým, která vyvolala hromadnou rvačku. Jak na tribuně, tak později na hřišti.
Na stadion musely dorazit policejní hlídky a za incident se očekávají velmi vysoké tresty.
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Pořádná ostuda v amatérské soutěži na Slovensku, očekávají se vysoké tresty. Zápas sedmé ligy mezi Zalužicemi a Pozdišovcemi předčasně skončil už v prvním poločase. Kvůli nařízené penaltě pro domácí tým se strhla hromadná rvačka, na stadion dorazily i policejní hlídky.
Na začátku všeho byl pád ve vápně a odpískaný faul. Hosté protestovali, nelíbil se jim verdikt rozhodčího. Větší emoce ale viditelně panovaly na tribuně mezi diváky.
Přesun konfliktu na hřiště
Na záběrech, které zveřejnil server šport.sk, je okamžitě slyšet hlasitá výměna názorů. A když hráč Pozdišovců svalil na zem u postranní čáry protivníka, incident se vyhrotil. Fanoušci se začali prát, ihned se mezi ně vmísili také hráči obou mužstev. Celá situace byla nepřehledná.
Rozhodčí později rozdal karetní tresty, když vyloučil tři hráče domácích. Frustrovaný tým demonstrativně opustil hrací plochu. Všem bylo jasné, že tohle se už nedohraje. Zápas desátého kola byl předčasně ukončený. Pokračovat ve hře prý odmítli i hosté.
Jak informoval server šport.sk, na stadion vyrazily také policejní složky, aby emoce na hřišti i mimo něj uklidnily. Událostmi ze sedmé ligy se už intenzivně zabývá Disciplinární komise ObFZ Michalovce. Zalužice nejspíš budou čelit tvrdým trestům za opuštění hrací plochy a nezvládnutou pořadatelskou službu.