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Na přestup do Anglie si půjčil od tchána, Zbrojovka ho zklamala. KONČÍM, loučí se teď Hladký

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Na přestup do Anglie si půjčil od tchána, Zbrojovka ho zklamala. KONČÍM, loučí se teď Hladký • Zdroj: iSport.cz
Václav Hladký
Václav Hladký
Václav Hladký
Václav Hladký
Václav Hladký
Václav Hladký si řídí obranu
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Ještě v létě stačilo kývnout a mohl jít chytat za Leicester, z Anglie měl i další nabídky. Všechny ale postupně odmítl. „Končím,“ oznámil v Lize naruby 35letý gólman Václav Hladký, který zanechal na Ostrovech nečekaně výraznou stopu: od skotského St. Mirren se postupně propracoval až do Ipswiche a Burnley, a přestože k zápasu Premier League nenastoupil, atmosféru slavné soutěže nasál více než důkladně.

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„Pamatuju si, že když jsem chtěl v roce 2019 odejít z Liberce do Skotska, tak se pan Karl trochu pohrdavě zeptal: A ty si myslíš, že můžeš chytat Premier League? A já na to – Jo!“ rekapituluje Hladký okolnosti svého britského dobrodružství.

  • Kolik si od tchána musel půjčit, aby vůbec Karl na odchod ze Slovanu kývl?
  • Jaké to bylo být v kontaktu s Garym Nevillem?
  • Proč nevyšlo angažmá v Baníku Ostrava?
  • A čím Hladkého a jeho agenta Martina Štěpanovského zklamala Zbrojovka, kam se coby odchovanec toužil jednou vrátit?

Kompletní rozhovor sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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