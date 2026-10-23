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S Baníkem vyhrál první titul v historii, Slaný (†74) podlehl těžké nemoci. Hrál i za Spartu

Ve věku 74 let zemřel Petr Slaný
Ve věku 74 let zemřel Petr SlanýZdroj: Koláž iSport.cz
Fotbalisté Pavol Michalík a Petr Slaný, kteří s Baníkem Ostrava získali titul v roce 1976
Petr Slaný v dresu Sparty během silvestrovského derby
Petr Slaný v dresu Sparty během silvestrovského derby
Petr Slaný v dresu Sparty během silvestrovského derby
Petr Slaný v dresu Sparty během silvestrovského derby
Petr Slaný v dresu Sparty během silvestrovského derby
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Po krátké těžké nemoci zemřel fotbalista Petr Slaný, který před 50 lety pomohl Baníku Ostrava vybojovat první ligový titul v historii klubu. Někdejšímu útočníkovi či záložníkovi bylo 74 let. Baník informoval o jeho úmrtí na svém webu. V lize Slaný nastupoval také za pražskou Duklu a Spartu.

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V nejvyšší domácí soutěži odehrál 277 zápasů, v nichž nastřílel 66 gólů. Za Baník nastoupil i ve slavném utkání proti Bayernu Mnichov v 2. kole tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí, v němž ostravský tým v říjnu 1976 zvítězil 2:1.

Následující měsíc si Slaný připsal jediný reprezentační start, když odehrál poločas proti úřadujícím mistrům světa Němcům při porážce 0:2 v Hannoveru.

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