Kaneova emotivní řeč a dlouhé DÍKY! Vzkaz nástupcům i chaos při vyhlášení
Pondělní galavečer v Londýně, v nablýskaných kulisách divadla London Palladium, patřil domácí hvězdě. Anglický kapitán Harry Kane (33) ovládl prestižní fotbalovou anketu Zlatý míč, předstihl i hvězdné útočníky Kyliana Mbappého a Lamina Yamala. Dlouhý večerní program, který končil skoro v půlnoci českého času, patřil nejlepšímu střelci Bayernu Mnichov. Oblíbený sympaťák děkoval nachystanou řečí, jeho nejbližší neskrývali slzy. Dlouhý program provázely i lehké nesrovnalosti.
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Po 25 letech má Anglie nejlepšího fotbalistu světa. Harry Kane vyhrál Zlatý míč, anketu, kterou si v předchozí dekádě na dlouhé roky přivlastnili Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Hodnotitelé v prestižní anketě zohlednili to, že Kane nastřílel v životní sezoně 73 branek. Bayern dovedl k double a s Anglií získal bronz na mistrovství světa.
„Wow, wow, wow,“ usmíval se anglický kapitán, když si na závěr programu pondělního galavečera došel na pódium pro největší individuální trofej kariéry. Publikum bouřilo, bylo znát, že většina přítomných v sále úspěch domácímu sympaťákovi přeje.
Poděkování rodině
Kane vytáhl ze saka předepsané kartičky s nachystaným projevem a spustil. „Děkuji všem, co pro mě hlasovali. Dovedu si představit, že tenhle rok to bylo hodně těžké,“ připustila anglická devítka v narážce na své konkurenty. Druhý skončil Kylian Mbappé, bronzový Lamine Yamal. Lionel Messi, který na závěr reprezentační kariéry dotáhl Argentinu na letním mundialu ke stříbru, skončil pátý.
„Mami, tati, tohle je náš okamžik. Všechny ty roky, obětování, podpora, kterou jste mi dávali. Brali jste mě na tréninky, sledovali mé zápasy. Jedno, kde jsme hráli, pokaždé jste tam byli. Všechno, co jste mi předali, mě dovedlo až sem, abych mohl být dneska úspěšný,“ děkoval Kane a oči se mu leskly dojetím.
Už je čas jít do postele!
V sále ho sledovali nejbližší a nejdůležitější osoby. „Moje žena Kate – jsi můj nejlepší přítel, největší fanoušek. Zvládli jsme to. Vždycky jsi pro mě chtěla to nejlepší. Obětovala ses a pomohla mi splnit velké sny. Bez tebe bych toho nikdy nedosáhl,“ zmínil vítěz prestižní ankety.
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Nezapomněl ani na své děti. „Díváte se doma, ale už je čas jít do postele! Vy jste jeden z důvodů, proč dělám fotbal. Nemůžu se dočkat, až se uvidíme a společně to oslavíme. Miluji vás!“
Kane připomněl důležité trenéry, kluby, kde působil, zmínil podporu v Bayernu i anglické reprezentaci. Zakončil dlouhý program večera, který sledovaly miliony lidí u televizí a důležité osoby z fotbalového prostředí přímo v sále v Londýně. Vedle Kanea dostali ceny vítězové dalších kategorií včetně těch ženských. Největší talenti, nejlepší brankáři, trenéři, útočníci a nakonec vítěz a vítězka hlavní kategorie.
Uniklé výsledky?
Ne všechno proběhlo zcela ideálně. V anglických médiích dokonce padá slovo chaos. Ještě před večerním programem měly uniknout výsledky hlavní kategorie, což organizátoři na poslední chvíli vyvraceli. „Tyto články byly pro všechny nominované připraveny předem, pro případ, že by zvítězili. V žádném případě neprozrazují, kdo stanul na stupních vítězů – to v tuto chvíli zůstává pro všechny tajemstvím,“ zdůraznili pár hodin před vyhlášením.
Policie byla také nucena zatlačit zpět davy fanoušků, které se snažily dostat k červenému koberci, na kterém defilovali slavní hosté. Slavnostní večer měl v sále London Palladium začít v 21:00, organizátoři však byli nuceni posunout start o půl hodiny.
Kane vyslal všem fotbalistům na planetě jasný vzkaz. Na nejvyšší mety lze vystoupat klidně až po třicítce. A ne skrz velkohubá prohlášení, skandály či módní výstřelky. „Pracuj tvrdě v tichosti. Ať rozruch dělá tvůj úspěch,“ napsal anglický lídr na sociální sítě.
Adam Martinik