Zlatý míč: jak hlasoval český novinář? Kane až jako desátý, před ním i Fabián Ruiz
Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, nejprestižnější individuální anketu, ovládl za sezonu 2025/26 anglický útočník Harry Kane. Vítěz vzešel z hlasování vybraných novinářů ze 100 členských zemí FIFA dle aktuálního žebříčku. Za Česko dlouhodobě vybírá nejlepší hráče novinář Stanislav Hrabě. Kanea zařadil až na desáté místo, vyhrál u něj španělský kapitán Rodri.
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Pořadí Zlatého míče v tradiční anketě vzniká na základě hlasování vybraných odborníků, sportovních novinářů z celého světa. Aktuálně jsou pravidla nastavena tak, že právo hlasovat mají žurnalisté z prvních 100 zemí dle žebříčku FIFA.
Redakce časopisu France Football, členové redakčního týmu deníku L'Équipe, alespoň jeden člen poroty z předchozího ročníku a ambasadoři UEFA Luis Figo a Fabio Capello dají dohromady užší seznam 30 nejlepších fotbalistů.
Každý z poroty pak na základě výkonů z minulé sezony 2025/26 (včetně mistrovství světa) zvolil deset hráčů z užšího seznamu seřadil je. Nejlepší obdržel 15 bodů, druhý dvanáct, třetí deset a desátý získal jeden bod.
Z hlasů vzešel celkový vítěz, který je každoročně vyhlašovaný na slavnostním galavečeru. V pondělí večer proběhl v Londýně, cenu pro vítěze si převzal Harry Kane. Hlasování se uzavřelo 28. září, kompletní seznam hlasujících s jejich pořadím zveřejní France Football v sobotu 31. října.
Zlatý míč by dal Rodrimu
Za Česko hlasuje tradičně Stanislav Hrabě, bývalý redaktor Sportu. Na jeho hlasovacím lístku, který zveřejnil server ruik.cz, se umístil Kane až na desátém místě, takže od Hraběte obdržel jediný bod. Víc u něj zabodoval třeba i celkově desátý španělský mistr světa Fabián Ruiz z Paris St. Germain.
Dlouholetý zkušený novinář vybral na první místo kapitána španělských mistrů světa Rodriho, stříbrný u něj skončil Kylian Mbappé a na třetí místo napsal argentinského lídra Lionela Messiho.
Jak hlasoval Stanislav Hrabě
- 1. Rodri
- 2. Kylian Mbappé
- 3. Lionel Messi
- 4. Lamine Yamal
- 5. Ousmane Dembélé
- 6. Jude Bellingham
- 7. Fabián Ruiz
- 8. Erling Haaland
- 9. Khvicha Kvaratskhelia
- 10. Harry Kane