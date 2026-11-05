Ronaldův projev na gauči: Končím v reprezentaci a vracím Portugalsku dres číslo 7
Konec jedné éry. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo (41) oznámil, že se loučí s portugalskou reprezentací. Kapitán a jeden z nejlepších fotbalistů všech dob se ke konci vyjádřil ve videu na sociálních sítích. „Nebylo to lehké rozhodnutí,“ řekl kapitán mistrů Evropy z roku 2016.
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Ze všech fotbalistů v historii nastoupil za svou zemi nejčastěji (234 zápasů) a je také absolutním rekordmanem v počtu gólů za národní tým (146). Poslední soutěžní utkání v portugalském dresu odehrál v září při výhře 1:0 v Lize národů proti Walesu.
Následně kontroverzně opustil sraz, když se pohádal s trenérem Jorge Jesusem, který měl podle Ronalda dvakrát porušit slib. V utkání s Norskem nechal kapitána týmu celých 90 minut sedět na lavičce a následně to nevysvětlil dostatečně na tiskové konferenci, na čemž se oba údajně dohodli.
Za předčasné opuštění srazu dostal od Portugalské fotbalové federace trest, ovšem až směšně nízký.. Za národní tým nemohl nastoupit třicet dní, tedy dobu, která již vypršela. Do dalších zápasů by tak mohl zasáhnout. Navrch přišla pokuta 255 eur (6000 Kč), na kterou si vzhledem k pohádkovému platu vydělá ani ne za minutu.
Nebylo to lehké rozhodnutí
Držitel pěti Zlatých míčů se následně omluvil a Portugalsko také projevilo zájem, aby se Ronaldo vrátil do týmu, ikonický střelec se však rozhodl skončit.
„Nebylo to lehké rozhodnutí. Některá rozhodnutí se totiž nedělají pouze hlavou. Dělají se také srdcem,“ zmínil dlouholetý kapitán ve videu, na kterém se jeho čtený projev z gauče střídal se záběry památných momentů. Na jeho instagramovém účtu nasbíralo přes čtyři miliony lajků jen za jednu hodinu po zveřejnění.
„Během celé své reprezentační kariéry jsem neustále překonával své vlastní hranice. Chtěl jsem vyhrávat, chtěl jsem být lepší, chtěl jsem psát historii. Vždycky jsem od sebe vyžadoval maximum. Vždycky jsem chtěl víc. Vždycky jsem věřil, že můžeme dojít ještě dál. A pro tento dres jsem nechal na hřišti úplně všechno,“ přidal Ronaldo.
Celé Ronaldovo prohlášení
„Nastal čas vrátit číslo 7 zpět našemu národnímu týmu. Nikdy jsem neměl pocit, že patří jenom mně. Ale celých 23 let jsem měl tu čest i zodpovědnost ho oblékat, bojovat v něm a nosit ho na stadiony po celém světě.
Dnes přišel čas předat ho budoucnosti. Nebylo to lehké rozhodnutí. Některá rozhodnutí se totiž nedělají pouze hlavou. Dělají se také srdcem. Cesta, která začala v srpnu 2003 a navždy změnila můj život, dospěla ke svému konci. Když se ohlédnu za vším, co jsem s reprezentací prožil, nevidím jen zápasy, góly, rekordy nebo trofeje.
Vidím lidi. Vidím Portugalce žijící v zahraničí, kteří se na devadesát minut cítili o něco blíž domovu. Vidím miliony krajanů, které jsem nikdy osobně nepotkal, ale přesto se stali součástí mého života. Protože fotbal je v konečném důsledku mnohem víc než pouhá hra. Fotbal je o lidech.
Během celé své reprezentační kariéry jsem neustále překonával své vlastní hranice. Chtěl jsem vyhrávat, chtěl jsem být lepší, chtěl jsem psát historii. Vždycky jsem od sebe vyžadoval maximum. Vždycky jsem chtěl víc. Vždycky jsem věřil, že můžeme dojít ještě dál. A pro tento dres jsem nechal na hřišti úplně všechno. Byla tu dokonalá odpoledne i nezapomenutelné noci. Byla tu vítězství, na která nikdy nezapomenu. Byly tu i porážky, na které vzpomínat stále bolí.
Dělal jsem chyby. Trápil jsem se. Přišly i chvíle, kdy jsem portugalskému lidu nedokázal dát to, po čem tak zoufale toužil. Nikdy jsem se ale nevzdal. A především jsem ani na okamžik nepřestal cítit obrovskou hrdost na to, že reprezentuji Portugalsko.
Za ty roky jsem pochopil několik prostých pravd: Na góly padá prach. Trofeje končí v muzeích. Rekordy dříve či později někdo překoná. Je tu ale něco, co čas nikdy nesmaže: místo, které máme v lidských srdcích. Pokud jsem vám někdy udělal radost, pokud vás některý z mých gólů přiměl někoho obejmout, zapomenout na trápení nebo cítit hrdost na svou vlast, pak to všechno mělo smysl. Protože být Portugalcem je právě o tom. Společně trpíme. Společně povstáváme. A znovu věříme.
Portugalsko bude vždycky potřebovat mladé lidi, kteří mají odvahu snít. Hráče, kteří se nikdy nevzdávají. Nové generace, které věří, že je možné dosáhnout tam, kam před nimi ještě nikdo nedosáhl. Protože země, která neustále rodí nové hrdiny, je zemí, která v sebe nikdy nepřestane věřit.“