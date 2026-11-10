Berbr znovu u soudu. V Plzni začalo jednání o odvolání v kauze fotbalové korupce
Několikahodinovým čtením souhrnu jednání u okresního soudu a shrnutím rozsudků začalo dnes u Krajského soudu v Plzni projednávání odvolání v případu rozsáhlé fotbalové korupce kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romana Berbra. Rozsudek vynesl okresní soud v červnu 2024, odvolal se proti němu státní zástupce a většina z 21 původně obžalovaných. Dnes se k soudu dostavili jen někteří z nich. Přišel i dvaasedmdesátiletý Berbr, který se jako jediný obžalovaný účastnil i téměř všech jednacích dní u prvoinstančního soudu.
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V největší jednací síni krajského soudu dnes od rána soudce přednáší shrnutí z původního procesu. Zní informace mimo jiné o žalovaných skutcích, rozsudcích, zproštění viny a odůvodněních okresního soudu. Ten případ řešil od dubna 2023 do června 2024 v desítkách jednacích dnů.
Berbr původně odešel s podmínkou a pokutou
Celou skupinu fotbalových funkcionářů, rozhodčích, jejich asistentů či delegátů státní zástupce Jan Scholle obžaloval kvůli ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy ve prospěch klubu Slavoj Vyšehrad v letech 2019 a 2020.
Berbr podle spisu využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, říká obžaloba.
Berbr čelil obžalobě z podplácení a pomoci k podplácení, z účasti v organizované zločinecké skupině a ze zpronevěry. Okresní soud ho potrestal jen za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu. Uložil mu podmíněný tříletý trest s pětiletou zkušební lhůtou, pokutu dva miliony korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku na tři roky.
Státní zástupce trvá na organizované zločinecké skupině
Čtyři obžalovaní se dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné. Nepodmíněný trest dostal jen Rogoz. Za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře má strávit ve vězení čtyři roky a zaplatit pokutu 400 000 korun. Trest je souhrnný, protože byl už dříve podmínečně odsouzen v Praze za podvod.
Ostatní obžalovaní odešli od okresního soudu většinou s peněžitými tresty a zákazy činnosti. Nejzávažnější část obžaloby, za kterou hrozí i nejvyšší tresty, tedy účast v organizované zločinecké skupině, okresní soud neprokázal.
Scholle na ní ale trvá. „Soud prvního stupně zejména nedovodil existenci organizované zločinecké skupiny, proto tuto část rozsudku zcela vypustil. I proti tomuto závěru v odvolání brojím a žádám, aby Krajský soud v Plzni jako soud odvolací přehodnotil tyto závěry soudu nalézacího,“ řekl Scholle ČTK. Odvolal se například i proti tomu, že okresní soud zprostil Berbra veškeré žalované korupční činnosti. U okresního soudu Scholle požadoval pro Berbra sedm let vězení, pokutu 5,55 milionu korun a zákaz činnosti.