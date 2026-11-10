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Dosud největší akce! Zástupci světových lig se potkají v Praze, budou řešit i pravidla

LFA bude organizovat zasedání World League Association
LFA bude organizovat zasedání World League Association Zdroj: World League Association
iSport.cz
iSport.cz
Fotbal
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Velká jména, která se starají o světové ligové soutěže, dorazí do Prahy. Mezi nimi nebudou chybět ani zástupci Premier League, Serie A, Bundesligy či La Ligy. Největší zasedání v desetileté historii World League Association mezi 11. a 13. listopadem zorganizuje Ligová fotbalová asociace.

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„Je pro nás mimořádnou ctí, že jsme dostali důvěru,“ uvedl její výkonný ředitel Tomáš Bárta v tiskové zprávě. „Vnímáme to nejen jako významnou poctu, ale také jako potvrzení rostoucího renomé českého profesionálního fotbalu na mezinárodní scéně,“ pokračoval.

V Česku se potká víc než stovka zástupců profesionálních fotbalových lig z celého světa. Kromě Anglie, Německa, Itálie nebo Španělska se akce zúčastní také představitelé severoamerické MLS, australské A-Leagues, japonské J.League nebo soutěže z Afriky. Na místě budou i funkcionáři UEFA, FIFA či Mezinárodní pravidlové komise IFAB.

Jaký bude program?

„Věřím, že vedle výměny zkušeností a navázání nových partnerství bude toto setkání také příležitostí ukázat, jakým směrem se český ligový fotbal v posledních letech posunul,“ zmínil Bárta.

Organizátoři přichystali sérii workshopů a diskuzí o aktuálních tématech, trendech i obchodních příležitostech v profesionálním fotbale. Na jednáních si mohou zástupci jednotlivých soutěží vyměňovat vlastní know-how. Důležitým bodem je rovněž debata o pravidlech a jejich vývoji pod vedením zástupců IFAB. V poslední den akce se uskuteční výroční zasedání (WLA), na němž se bude mimo jiné volit nové vedení organizace.

Co je World Leagues Association?

Vznikla v roce 2016 a v současnosti sdružuje 50 profesionálních fotbalových lig z celého světa. Jejím hlavním posláním je zastupovat společné zájmy lig na mezinárodní úrovni, posilovat jejich postavení při jednáních s fotbalovými institucemi a podporovat vzájemnou spolupráci i sdílení zkušeností. Zabývá se také zásadními otázkami budoucnosti profesionálního fotbalu, od přestupního systému až po podobu mezinárodního zápasového kalendáře. Ligová fotbalová asociace je jejím členem od února 2024.

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