Coufal mezi hvězdami. Statistický portál ho zařadil do nejlepší jedenáctky roku, nemá slabiny
Vladimír Coufal byl na základě dat portálu WhoScored zařazen do nejlepší jedenáctky pěti elitních evropských lig za rok 2026 jako nejlépe hodnocený pravý obránce.
Analytický profil českého reprezentanta vyzdvihl sedm konkrétních silných stránek a nezaznamenal v jeho hře žádnou výraznou slabinu.
V této sezoně se ještě výš šplhá útočník Patrik Schick, který s osmi góly a dvěma asistencemi patří k nejlepším hráčům Bundesligy.
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Lamine Yamal, Harry Kane, Raphinha a Vladimír Coufal. Jeden z nejuznávanějších statistických portálů WhoScored představil nejlepší jedenáctku v TOP 5 evropských ligách za rok 2026 na základě čísel a pravá strana obrany patří českému obránci. Podle dat nemá zkušený reprezentant žádné slabiny. Z českých hráčů navíc není jediným premiantem a v této sezoně se ještě výš šplhá Patrik Schick.
V anglickém West Hamu už se zdálo, že má nejlepší léta za sebou, ale po přestupu do bundesligy ožil. Coufal se okamžitě stal naprosto zásadním pilířem Hoffenheimu a výrazně pomohl k cestě za pátým místem a postupem do Evropské ligy.
Stabilní výkony a jistý základ
V nejvyšší německé soutěži nastoupil do každého zápasu v základní sestavě, odehrál 3018 minut, čímž se mezi hráči v poli zařadil na šesté místo celé soutěže a připsal si jeden gól a osm asistencí. Slibně rozjel i současnou sezonu, kdy v domácí soutěži odehrál osm utkání a připsal si v nich dvě asistence.
Statistický web WhoScored si všímá ještě mnohem více předností. Světoznámá stránka pro fotbalové nadšence, kteří rádi zkoumají čísla, přebírá data od společnosti Opta a na jejich základě známkuje každého hráče na stupnici 1 až 10.
V předchozím ročníku Coufala data vybrala za 15. nejlepšího hráče celé bundesligy s průměrnou známkou 7,13. V aktuální sezoně je pak na 46. místě s hodnocením 7,08.
U každého hráče portál zkoumá desítky metrik, jako jsou driblinky, úspěšnost přihrávek, vyhrané souboje a podobně, z nichž vypočítá celkovou známku. Na základě dat pak všem fotbalistům vypíše i silné a slabé stránky.
I v tomto ohledu je Coufal speciální. V jeho profilu najdete hned sedm předností: centrování, klíčové přihrávky, zahrávání standardních situací, vzdušné souboje, driblink, přímé volné kopy a koncentrace. V kolonce slabiny naopak není vůbec nic než poznámka: „Hráč nemá žádné výrazné slabiny.“
Jelikož si drží konzistentní výkonnost prakticky od příchodu do Hoffenheimu, data ho za kalendářní rok 2026 označují dokonce za vůbec nejlepšího pravého obránce v nejlepších pěti evropských ligách s průměrnou známkou 7,11.
Záři i Schick
Při porovnání pouze s pravými beky nejvyšší německé soutěže Vladimír Coufal podle WhoScored dominoval jak v minulé sezoně, tak v té aktuální. V ideální jedenáctce bundesligy ročníku 2026/27 pak svítí česká vlaječka hned dvakrát. Patrik Schick se s průměrným hodnocením 7,58 řadí dokonce mezi nejlepších dvacet fotbalistů napříč TOP 5 evropskými ligami.
V domácí soutěži je kanonýr s ligovou bilancí osm gólů a dvě asistence na 8. příčce a data ho zařadila do nejlepší možné sestavy vedle Harryho Kanea.
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