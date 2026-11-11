Ve stopách Švancary. Další fotbalista v Survivoru? Aspoň bych zhubl, směje se Železník
Před necelými patnácti lety vyhrál v televizní soutěži Hodina pravdy pro svou rodinu několik stovek tisíc. Lukáš Železník (36) exceloval jako žonglér, který si na hlavu hází různé kuchyňské předměty, aniž by mu spadly. Své nejbližší pak štědře obdaroval. Teď si bývalý prvoligový útočník a v současnosti videoanalytik Zlína vymyslel další výzvu. Podal si přihlášku do nadcházejícího ročníku reality show Survivor! „Žijeme jenom jednou. Chtěl bych to zkusit,“ přiznává pro iSport.
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Šestatřicetiletý Železník miluje adrenalin, nové zážitky. Jeho snem je postavit se na start slavné Barum Rally, samozřejmě v roli jezdce. V autech už několik let závodí, podmínky pro účast by dokázal splnit. Až na jedinou. „Stojí to strašně moc peněz a ze svého to dávat nebudu,“ poukázal někdejší hráč Slavie či Mladé Boleslavi na ekonomickou náročnost celé akce.
Překonávání překážek jako motivace
Splnit se mu ale může jiné přání. Pobyt na opuštěném ostrově v rámci reality show Survivor. Pokud ho produkce vybere, naváže na jiného známého fotbalistu Petra Švancaru. Ten soutěž absolvoval v roce 2023 a stěžoval si mimo jiné na akutní nedostatek jídla. S touto strastí Železník počítá. „Aspoň bych zhubl po tom infarktu,“ usměje se v narážce na vážnou zdravotní příhodu z loňského srpna, při níž bojoval o život. Zároveň však příliš nepočítá s tím, že se dostane mezi vyvolené. „Hlásí se tam hodně lidí. A známější než jsem já. Nedělám si iluze.“
Každopádně ho láká poznání nepoznaného. V životě rád překonává překážky, testuje při tom sám sebe a své schopnosti. „Vážím si toho, co mám tady, ale nebylo by špatné zažít to i ze druhé stránky,“ vysvětluje motivaci.
V Hodině pravdy se tehdy nadějný zlínský fotbalista ukázal jako zdatný žonglér. Před televizními kamerami si házel na hlavu malé plastové talířky, pěkně aby seděly jeden na druhém. Na ně umístil kovovou misku, do ní lžičku a navrch přihodil cukřík. Vyšlo mu to na druhý pokus. Naostro uspěl jako jediný zástupce tří zúčastněných rodin. „Našel jsem si na to grif, ty talířky nebyly tak těžké,“ líčí.
Byť při ranní zkoušce neuspěl, nakonec si po vysílání odnášel hodnotný budget v hodnotě cca 400 tisíc korun právě on. Bratrovi koupil menší auto, sobě s přítelkyní (dnes manželkou) nadělil dovolenou v Egyptě, maminka dostala novou koupelnu, tatínek pracovní nářadí a sestra počítač s tiskárnou. „Myslím, že byli všichni spokojení,“ vybavuje si. „Šlo o fantastický zážitek. V publiku bylo plno lidí od nás.“
Jdu do všeho, co chci zažít
Zlínský trenér Alois Skácel mu po návratu do tréninku před celou kabinou pogratuloval. „Říkal, že jsem odolný a mám výbornou mentalitu, když jsem to dal na druhý pokus.“
Přesně tohle je on. Hledá, s kým by se poměřil, naučil se něco nového a posunul své limity. „Jsem strašně soutěživý,“ zdůrazňuje. „Nechci říkat, že mám na všechno talent. Barák bych asi nepostavil, ale kdybych už se do toho pustil, nejspíš bych to zvládl. Rád se učím novým věcem. Nechci zkusit úplně všechno, ale to, co chci zažít, do toho jdu,“ říká odhodlaně otec dvou dětí, jenž dostavuje dům kousek od Zlína.
Kdo ho zná, toho nepřekvapí, že si při hokejových zápasech s kamarády obléká brankářskou výstroj. Při exhibici na něj pálili někdejší profíci Radek Duda nebo Jiří Tlustý. Po infarktu už zase naplno sportuje, byť fotbal už závodně nehraje.
Jedno je prý jisté. V Love Islandu autora šestnácti prvoligových gólů neuvidíte. „Já už lásku svého života mám a neměnil bych,“ vzkázal manželce.