Sportovní psycholog o Skuhravém, španělské tragédii i Chorém: Vynikající sluha, špatný pán
Uznávaný sportovní psycholog Michal Šafář (55) spolupracuje například s tenistkami Karolínou Muchovou či Petrou Kvitovou, v rozhovoru pro web iSport tentokrát vysokoškolský pedagog rozebírá fotbalová témata. Jak se vyrovnat s tragédií ve Španělsku? Pracuje Brian Priske ve Spartě správně s Jonatanem Brunesem? Proč Slavia neukočírovala Tomáše Chorého? Jak ostravští hráči vnímají výroky Romana Skuhravého? A co reprezentační konec Patrika Schicka a Cristiana Ronalda?
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1. Tragédie ve Španělsku
Co teď prožívá gólman Jesús Owono, po jehož zákroku Jesús de Miguel zemřel?
„Když někoho zraníte nebo takhle nedejbože zabijete, je vždycky nejlepší cestou vrátit se zpátky do fotbalu. Ale potřebujete to předtím zpracovat a vyrovnat se s reakcemi. Je to hrozně moc individuální. Někomu pomůže, když změní prostředí a začne hrát jinde. Na druhou stranu pořád se to ve vás může promítat, ať už budete hrát kdekoli. Těžký...
Podle teorie pomáhá, když se s tím konfrontujete. V ideálním případě když sedíte s rodinou zemřelého a jste schopni si to spolu nějak vyříkat a srovnat. A úplně nejideálnější variantou je, když potom dojde k absolutnímu odpuštění. To se ale nestává během jednoho dne. Může to trvat roky, nemusí k tomu dojít nikdy. Ale bývá to moment, který člověku umožňuje návrat, byť si to s sebou nese pořád. Když spálíte mosty a zcela se stáhnete, zůstává to ve vás pořád velmi živě.
Doba je společensky hrozně moc přísná, pořád se hovoří o bezpečném prostředí. Ale reálně nic takového neexistuje, jak jsme viděli... Naopak je všechno komplikovanější, protože námi vsugerovávaný tlak na to, že je všechno v pohodě, nás pak ještě hůř připravuje na takové situace.“
2. Brunes pod tlakem
Jak se mají přes krizi přenést útočník Jonatan Brunes a trenér Brian Priske ze Sparty?
„Vím, že Priske asi není úplně nejoblíbenější trenér, ale jeho postoj k této situaci se mi líbil moc. Sejmul z Brunese tlak, který sílil. Ve chvíli, kdy to klukovi nejde, posunuje mu cíle do toho, co má víc pod kontrolou. To znamená do věcí jako pohyb, náběhy, rychlost, pracovitost... Tím mu ulevíte. Aby dal gól, musí všechny tyhle jednotlivosti dělat dobře, zvyšuje to pravděpodobnost.
Tady před Priskem smekám klobouček, trenér má ode mě jedničku z psychologie. Trápící se kluk pak zaměřuje pozornost na to, aby někam doběhl, aby pak stál ve správném prostoru. Ví to, koncentruje se na to a plní tyhle úkoly. Trenér to pak vidí taky, a pokud mají dobrý vztah, protože tyhle malé jednotlivosti fungují, máte větší šanci na to, že to celé jednou hezky zacvakne do sebe. Je to o tom, že neustále děláte správně běžné věci. Jednou se to prolomí, tlak z vás spadne a fungujete zase s větším sebevědomím. Tohle je moc dobrý přístup.“
3. Konec Ronalda v reprezentaci
Co může s egem Cristiana Ronalda dělat nepovedený konec v portugalském týmu?
„Messi si pro svůj konec šel nějakou cestu, zatímco Ronaldo udělal úhybný manévr. Sorry, ale ke konci si každý nějak spěje a jeho silně doběhla karma. Možná ho k tomu směřovaly jeho ego a hodnoty. Každý si asi představuje, že odejde na vrcholu, ale každý pro to dělá něco jiného. Vnímám to ambivalentně. Na jednu stranu nesmírně cením jeho přístup, disciplínu. Co udělal pro to, aby rozvinul svůj talent, je mimořádné.
Je to neuvěřitelně zářný vzor pro všechny. Na druhou stranu je tam hodně silné ego, některé projevy jeho chování nejsou něco, co by ve mně vzbuzovalo sympatii. Tady bych řekl, že se to promítlo do momentu, který pro něj může být bolestivý. Ale je otázkou, jak moc či jestli vůbec to do něj nějak pronikne. Co se spoluhráčů a potenciální úlevy týče, bude to individuální. Pro někoho může být fajn, když má v týmu někoho, na koho všechno svítí a on se za něj schová, případně se s ním sveze.
Upřímně nemám tak nastudovaný portugalský tým, abych mohl říct, jestli roli lídra vezme někdo výrazně na sebe. Spíš si myslím, že se bude muset změnit dynamika kolektivu. U kluků, kteří byli v pozadí opomíjení, se může najít skrytá síla, která posune mančaft jinam. Řešilo by se to, i kdyby Ronaldo skončil krásně. A když si vezmete, jakou roli hrál v poslední době, bylo to už spíš o jménu než o reálném přínosu. V jakémkoli případě to bude pro všechny obrovská změna.“
4. Ostré rozhovory Romana Skuhravého
Jak ostravská kabina vnímá výroky kouče Romana Skuhravého a šachy s kapitánstvím?
„Když je trenér emoční a využívá vulgarity v dobrém kontextu, vůbec mi to nevadí. Jeho autorita a respekt totiž mohou být postaveny na tom, že kluci pak díky tomu vědí, že mu na tom záleží a je v tom s nimi. Akorát mám pak trochu problém s hyperbolou na opačnou stranu. Trenér za vše zodpovídá, jde s kůží na trh. A když hráči nedělají, co mají a na čem jsou domluvení, tak si nejsem jistý, jestli je nejlepším způsobem o tom mluvit na tiskovce.
Když to přeženu, pořád je to chyba trenéra. Není dobře, když jeho vyjádření vyznívá ve stylu: ,Já to myslím dobře, ale oni mi to kazí.´ Někdy se to stane, může to ujet, ale neměl by to být pravidelný mechanismus. Zní mi to trochu jako výmluva a zbavování se vlastní zodpovědnosti. Baníkovskou kabinu konkrétně neznám, ale co mám zkušenost, lidi tohle nenesou dobře. A kapitánská páska? Plný respekt k tomu, že trenér si určí hierarchii v týmu sám.
Můžete ji určit, i když to třeba úplně neodpovídá aktuálnímu nastavení v kabině. Ale potom si to musíte ustát a prosadit! Ve většině případů mám zkušenost takovou, že je lepší, když trenérův názor ladí s názorem kabiny a společně se na něm shodnou. Jakmile uděláte překvapivé rozhodnutí proti kabině, musíte si to potom ubojovat...“
5. Neukočírovatelný Tomáš Chorý
Proč se Tomáš Chorý neustále pohyboval na hraně, když měl od Slavie ultimátum?
„Přijde mi, že mu tohle fungování dlouhodobě dělalo dobře. Cítím to tak. Na druhou stranu mi připadá, že když se dnes cokoli řekne o Chorém, dostanete z jedné či druhé strany do držky, protože on hodně polarizuje vnímání. Když se podíváte na celou kariéru, je zajímavé, že jeho přestupky se dominantně týkají herního prostředí a dost často vyplývají ze hry.
Jasně, jsou tam křivácké zákroky, ale většinou jsou v emocích a týkají se hry. Není to primárně o tom, že by se hádal s fanoušky, vyjížděl po rozhodčích, trenérech a dalších lidech. Třeba takový Tomáš Řepka byl naopak více konfliktní ve všech těchto rovinách. Chorý to má spojené s fotbalem jakožto hrou, nezaznamenal jsem nikde nikdy, že by měl konflikt se spoluhráči nebo trenéry.
Pro každého trenéra je takový hráč jako oheň: vynikající sluha, ale špatný pán. Skvělý hráč, dar, ale potřebujete si ho kočírovat a najít limit, aby tam bylo víc prospěšných věcí než negativních. Přijde mi, že v posledním období ve Slavii se jeho excesy zhoršily. Nevidíme do toho, ale můžeme debatovat. Souvisí to s filosofií a nastavením kabiny, které se do hry hodí agrese? Jestli ano, je pak těžké ukočírovat ji u takového kluka, který to v sobě přirozeně má celý život, aby to nepřekračovalo pravidla.
V reprezentaci takové problémy neměl, ve Slavii to neukočírovali, v této fázi musí už přirozeně odejít pryč. Rozhodně bych ho však navzdory věku neodepisoval na jiné štaci, kde už kariéra nebude tolik lemována excesy. Zajímavé opravdu je, že prohřešky u něj přišly až v pokročilejším věku. Proto bych vážně přemýšlel o tom, jestli to nesouvisí s týmovou kulturou Slavie. Zároveň musí všichni počítat, že takového protihráče bude každý provokovat a cíleně se na něj chystat. Tak to je, pánbůh dal, pánbůh vzal.“
6. (Ne)návrat Schicka do reprezentace
Jak by mohl potenciální comeback Patrika Schicka ovlivnit dynamiku v českém mužstvu?
„Zásadní je, že se změnil celý realizák a přišel nový trenér s identitou budování nového týmu s perspektivou. Tohle nastavení velmi výrazně usnadňuje případný návrat. Rozumím každému trenérovi, který řekne, že víc než na nadstandardní kvalitu hledí na kluky, kteří by se pro reprezentaci rozkrájeli, nechali si zlomit ruku, aby mohli nosit český dres, a nároďák je pro ně alfa a omega.
Vždycky ve vás totiž může zůstat nějaká pochybnost nad lidmi, kteří o reprezentaci nemluví moc hezky. Tohle potřebujete mít osobně vyjasněné. Vykomunikovat si, jestli by se zase borcovi něco nepřestalo za půl roku líbit, čímž by vaše koncepce navzdory tak kvalitnímu hráči šla do háje. Co si budeme povídat, Schickova vyjádření byla ostrá a hodně rezonovala.
Česká mentalita je jiná než španělská, přesto si dovedu představit, že trenér může mít dilema. Se Schickem můžu mít sice třeba jistotu gólů, ale nerozdrbe se návratem kabina? Jak na něj budou kluci reagovat, jak se v ní změní dynamika? Denía naznačil otevřený přístup, to mi přišlo dobré. Zároveň bych se však vůbec nedivil, kdyby o něj jiný kouč už nestál.“