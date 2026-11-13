Po smrti De Miguela možná skončí s fotbalem. Kouč promluvil o brankáři: Nejhorší chvíle života
- Brankář Jesús Owono se stále vyrovnává s tragédií, při které po vzájemné srážce zemřel útočník Tenerife Jesús de Miguel.
- Trenér Andorry Carles Manso přiznal, že jeho svěřenec prožívá mimořádně těžké období. Klub mu umožní svobodně rozhodnout o návratu k fotbalu.
- Pětadvacetiletý gólman zatím zůstává s rodinou. Andorra se mezitím připravuje na první soutěžní utkání od tragického incidentu.
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Vrátí se ještě? Trenér mu dal naprostou svobodu
Tragická smrt fotbalisty Jesúse de Miguela dál silně zasahuje španělský fotbal. Více než týden po nešťastném střetu v utkání Tenerife s Andorrou promluvil trenér hostujícího celku Carles Manso o stavu brankáře Jesúse Owona, který se na osudné srážce podílel.
Pětadvacetiletý reprezentant Rovníkové Guiney se dosud nevrátil k běžnému tréninku. Podle trenéra prožívá jedny z nejtěžších okamžiků svého života. „Je pochopitelné, že je velmi otřesený. Musíme respektovat jeho soukromí i způsob, jakým se s touto situací vyrovnává,“ uvedl Manso na čtvrteční tiskové konferenci.
Vedení Andorry nebude na brankáře tlačit, aby se co nejrychleji vrátil na hřiště. Dokonce mu ponechá možnost rozhodnout se, že ve fotbalové kariéře pokračovat nebude. „Dáme mu prostor, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda se vrátí, kdy se vrátí, nebo zda se nevrátí vůbec,“ vysvětlil kouč.
Zároveň zdůraznil, že Owono momentálně tráví čas se svou rodinou, partnerkou a nejbližšími přáteli. Právě podpora okolí by mu podle trenéra měla pomoci těžké období zvládnout.
Kouč: Tohle nikdy nezamýšlel
Tragédie se odehrála 2. listopadu během utkání druhé španělské ligy na stadionu Tenerife. V 7. minutě nastavení Owono vyběhl daleko ze své branky, aby zastavil útočnou akci domácích. Při souboji o míč kolenem tvrdě zasáhl do hrudníku třicetiletého Jesúse de Miguela.
Útočník se okamžitě zhroutil na trávník. Zdravotníci mu poskytli první pomoc a následně ho převezli do nemocnice. Během transportu podle španělských médií prodělal srdeční zástavu. Přestože se lékaři snažili jeho život zachránit, De Miguel druhý den v nemocnici zemřel.
Rozhodčí udělil Owonovi přímou červenou kartu a utkání bylo předčasně ukončeno za stavu 2:2. Okolnosti tragédie následně začala vyšetřovat policie.
Manso se svého svěřence zastal. Podle něj brankář v žádném případě nechtěl soupeři způsobit vážné zranění. „Byla to tragédie. Je zřejmé, že takový následek nikdy nezamýšlel,“ prohlásil.
Falešné zprávy o konci kariéry
Krátce po tragédii se na sociálních sítích začaly objevovat informace, podle kterých měl Owono oznámit ukončení profesionální kariéry. Španělská agentura EFE však upozornila, že šlo o nepravdivá tvrzení. Brankář žádné takové rozhodnutí veřejně neoznámil.
Sám se k tragédii vyjádřil 4. listopadu prostřednictvím klubového prohlášení. „Prožívám nejtěžší dny svého života,“ uvedl s tím, že cítí obrovskou bolest ze ztráty soupeře a myslí především na jeho rodinu.
Owono následně uzavřel své profily na sociálních sítích, kde čelil také ostrým útokům a obviňování.
Klub se nyní snaží chránit jeho soukromí a poskytuje psychologickou pomoc také ostatním hráčům. Některé tréninky v uplynulých dnech byly dobrovolné, aby se fotbalisté mohli s událostí vyrovnat vlastním tempem.
Rodině zesnulého pomáhají fanoušci
Přestože mužstvo zůstává tragédií hluboce zasažené, soutěžní program pokračuje. V sobotu 14. listopadu se Andorra představí na hřišti Almeríe. „Nikdo vás nenaučí, jak podobné věci zvládat. Soutěž nás ale nutí pokračovat dál,“ přiznal Manso.
Nejasná zůstává také disciplinární budoucnost Owona, kterému za zákrok hrozí trest. Klub na příslušné rozhodnutí stále čeká.
Výraznou podporu mezitím získala rodina zesnulého útočníka Tenerife. Fotbalista Hérculesu Fran Sol uspořádal veřejnou sbírku, která podle agentury AP do čtvrtka vynesla přes 200 tisíc eur.
De Miguel po sobě zanechal manželku a malou dceru. Právě pomoc jeho nejbližším zůstává jednou z hlavních priorit španělské fotbalové komunity.