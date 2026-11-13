Večer pro „Johna“ Uličného: jak rozložil Jablonec a dělal revizora. Brückner slaví narozeniny
„Karel není člověk, Karel je bůh!“ Takhle svým nezaměnitelným hlasem vítal Petr Uličný v listopadu před dvěma lety Karla Brücknera, když velký trenér dorazil do Klubu 50+ v Olomouci na oslavu svých pětaosmdesátin. Letos si bůh Johna, jak se populárnímu bouřlivákovi na hřišti i na lavičce přezdívalo, vzal a na stejném místě patřil večer jemu. Sám by nebyl rád, kdyby se to neslo ve smutečním duchu, a tak ho připomněla nejedna zábavná historka...
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Usmívá se z černě zarámované fotky na každého, kdo přijde, kolem snímku září dvě svíčky. Takový byl Petr Uličný – jakkoli na jedné straně uměl ztropit křik a pořádnou bouřku, byl zároveň skvělý parťák, vtipálek, vypravěč, s nímž bylo veselo. A pozor, taky zpěvák. Na velkém plátně v útulném klubu, který hned vedle jednoho z vchodů do Androva stadionu provozuje někdejší manažer a sportovní ředitel Sigmy Jiří Kubíček, ostatně brzy zazní v Uličného podání hit Můj rodný dům. Uměl ho k nerozeznání od legendárního Pavla Bobka.
Dveře otvírá jedna známá postava z historie Sigmy za druhou. Od Miroslava Ovčačíka, který jako obránce v jejím dresu ještě kryl záda samotnému Brücknerovi, až třeba po Milana Kerbra. Nechybějí ani další hosté, kteří Uličného znali. A když vejde Milan Máčala, strhne se potlesk a aplaus. Všichni si k již třiaosmdesátiletému bývalému vynikajícímu trenérovi rádi přisednou, je ve výborné formě – a je to on, kdo zavelí: „Tak si připijeme!“ Na počest Uličného je stylově nachystána lahev značky Johnnie Walker.
Zpackaná penalta kvůli stovce
„Kdo jste s ním hrál?“ zeptá se Kubíček po vzpomínkových záběrech. „A kdo proti němu?“ přidá se bývalý záložník Sigmy Jan Chladil. Vedle sedí Ladislav Kučerňák, kapitán Sigmy, jenž stejně jako v listopadu 2024 pomáhal všechny napříč generacemi sezvat. Kubíček přítomné vyzývá, ať každý přidá na Uličného nějakou vzpomínku. Slovo si vezme Máčala. „Největší zážitek: Kopali jsme s Dolním Benešovem 3:1, penalta. John si k sobě vzal balon tak pevně, až jsem si říkal: On mu praskne. Ale bude to 4:1, zameteno,“ pustí se do vzpomínání.
„Stoupnul si, rozhlédl se, zatleskal – a brankář mu míč chytil. Vykopl ho na půlku a byl z toho gól. Petr se začal omlouvat a pak udělal zbytečný roh,“ vypráví Máčala. „Začínal jsem, nová tribuna, byl jsem nepříčetný. Po zápase mu říkám: Johne, ty už sem nechoď. Ty se nedostaneš do kabiny.“ Po letech se k tomuhle momentu oba vrátili. „Johne, teď mi řekni: Proč jsi to šel kopat?“ otázal se Máčala. Odpověď zněla: „Víš proč? Táta v Kroměříži odebíral noviny a já měl za gól slíbenou stovku.“
Sprinter s červenými vlákny
Jiný příběh? „Furt se sázel, nonstop. I s Karlem,“ potvrzuje Máčala. S Brücknerem, který už trénoval, šlo o to, kdo zaběhne dřív okruh na luhačovické přehradě. A Uličný skončil potupně druhý. „Sprinty ale vyhrával, posledních deset metrů stovky běžel pozadu. Na krátké běhy dokázal každého porazit, na dlouhé ne,“ přidá se dlouholetý obránce Sigmy Petr Mrázek. „Tvrdil mi, že ve Spartě mu řekli, že má červená svalová vlákna a nesmí dělat vytrvalostní běhy,“ dá ještě k dobru Máčala.
Kučerňák si zase vybavuje jinou běžeckou sázku, která padla v hospodě na Nových Sadech. Našel se tam někdo svolný a nevedl si vůbec špatně, už to vypadalo na jeho hladkou výhru. „Zato John se rozběhl, ale od kostela dělal, že už nemůže: Ku*va, počkej na mě, já už tam ani nedojdu...“ líčí Kučerňák. Uličný ztěžka funěl, a tak šel jeho soupeř, který už vítězoslavně zdravil přihlížející, solidárně s ním. Jenže u závor to „John“ zničehonic zase rozbalil a valil o sto šest, bečka piva určená vítězi byla jeho.
Rozložený Jablonec
Uličného vášní byly karty, vydržel u nich i do dvou do rána. „Jen aby konečně vyhrál,“ usmívá se další z olomouckých fotbalových tváří Zdeněk Čížek. „Bodrý Hanák“, jak se také vžilo, byl pověstný rovněž svými „šméčky“, jež zkoušel na ostatní. Když Olomouc v sezoně 1981/82 bojovala o postup do první ligy, jedno prvotřídní předvedl v zápase s Jabloncem. „Chodil mezi Jablonečáky: Vy nevíte, že dostanete prachy, a lítáte tady jak debilové,“ přibližuje jeho představení dlouholetý hráč Sigmy, pak asistent i hlavní trenér Dan Matuška. „Oni nevěděli, kdo je má dostat, a úplně je tím rozhodil. Ještě k tomu dal gól, vyhráli jsme 2:0 a nikdo z Jablonce od nás nic neobdržel. Takové fóry John vymýšlel.“
Něco si samozřejmě Uličný nechal i do „civilního“ života, byť se s tím fotbalovým prolínal. Jako tehdy, když olomoučtí hráči vyrazili na zápisné a nastoupili do tramvaje. „Byla plná lidí. Najednou vstal a: Revize jízdenek! Ukažte mi jízdenku! Nemáte? Tak to bude pokuta...“ směje se Čížek.
Škoda jen, že další příhodu nepřidá ten z nejpovolanějších: Karel Brückner. Uličnému z lavičky nejprve velel a posléze si ho na ni vytáhl jako asistenta. Nyní se stará o manželku Irenu, na internetu si zahraje své milované šachy, občas ho někdo potká na nákupech v olomouckém Kauflandu. Do společnosti už nechodí, a když už, byla to letos smutná událost – zrovna červnový pohřeb Uličného, který z tohoto světa odešel v šestasedmdesáti. „Já už si nic nepamatuju,“ nechal se Brückner slyšet. Chce, aby si ho všichni ostatní udrželi v paměti z dřívějška, kdy byl na vrcholu sil.
„Věřím ale, že se ještě někdy objeví,“ pronese Máčala, jenž pod ním hrával a pak s ním tvořil trenérský tandem.
Právě v pátek 13. listopadu Brückner slaví osmasedmdesáté narozeniny, takže: Všechno nejlepší!