Novotný o padáku z Budějovic: Házeli nám klacky pod nohy. Priske? Český trenér by už skončil
Znechucení a zklamání. V Jiřím Novotným (56) stále rezonuje nešťastný trenérský konec z předminulé sezony po boku Františka Straky v tehdy prvoligovém českobudějovickém Dynamu. Na jihu Čech vydrželi jen půl roku. Poté, co klub dočasně za nepřehledných okolností znovu převzal tehdejší vlastník Vladimír Koubek před pozdějším prodejem současné nigerijské majitelce, celý realizační tým promptně odvolal. „Otrávilo mě, jak nám lidé okolo klubu házeli klacky pod nohy,“ říká v rozhovoru pro iSport s odstupem času někdejší výtečný obránce a čtrnáctinásobný mistr ligy se Spartou.
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Aktuálně se České Budějovice potácejí až ve třetí lize. Berete to tak, že vaše práce přišla vniveč?
„Trenérská štace v Budějovicích pro mě byla hodně zajímavá. Akorát mě otrávilo, jak se tam lidi okolo klubu chovali a jak nám házeli klacky pod nohy. To mě, dá se říct, strašně otrávilo. Bohužel je škoda, jak to celé dopadlo. Budějovice jsou krásné, ostatní kluby jako Sparta nebo Slavia, tam mohly dávat hráče na rozehrání. Město se nachází kousek od Prahy, týmy by je měly pod drobnohledem. Škoda, kam se to v Budějovicích dopracovalo.“
Cizinci ve Spartě nejsou špatní, ale...
Je pachuť z jihu Čech příliš velká na to, abyste se vrhl do jiného trenérského angažmá?
„V plánu nyní nic nemám. K trénování bych se ale vrátil, pokud by se něco zajímavého objevilo. Momentálně však takové myšlenky u mě nejsou.“
Setkáváme se při příležitosti oznámení druhého ročníku Spartafestu, který se bude konat v červnu 2027. Se Spartou jste stále pevně spjat. Jak se díváte na to, že v jejím dresu převládají cizinci?