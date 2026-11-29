Lewandowski vypálil fotku z posilovny a sbírá obdiv. Tajemství postavy je v pořadí jídel
Polský fotbalista Robert Lewandowski zveřejnil na instagramu snímek z posilovny, na kterém ve 38 letech předvedl dokonale vyrýsované svaly.
Jeho fyzickou kondici v komentářích ocenili fanoušci i bývalí spoluhráči.
Za špičkovou formou kanonýra Chicago Fire stojí tvrdý dril a neobvyklý jídelníček.
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Že se blíží ke čtyřicítce? Při pohledu na jeho aktuální kondici by tomu věřil málokdo. Bývalý kanonýr Bayernu Mnichov či Barcelony Robert Lewandowski (38) opět potvrdil pověst jednoho z nejpečlivějších profesionálů světového fotbalu. Na Instagramu sdílel snímek z domácí posilovny, kterým okamžitě vyvolal vlnu obdivu.
Polský reprezentant, jenž v současnosti dohrává svou bohatou klubovou kariéru v zámořské MLS v dresu Chicago Fire, se vyfotil do půl těla před zrcadlem. V černých kalhotách a s rukou ležérně v kapse nechal vyniknout vyrýsovaným ramenům, prsním svalům a především dokonale vypracovanému břišnímu svalstvu, které připomíná spíše postavu vrcholového kulturisty než fotbalového veterána.
Nadšený Ribéry i polští parťáci
Snímek z tréninkové místnosti, v jejímž pozadí je patrná baletní tyč s posilovací gumou a jednoruční činka, nasbíral během krátké doby statisíce reakcí. Fanoušci v komentářích nešetřili superlativy a obdivovali, že kapitán polské reprezentace si dokáže udržet takto nízké procento tělesného tuku i v pokročilém sportovním věku.
Mezi gratulanty se objevily i známé tváře evropského fotbalu. Své uznání vyjádřil například bývalý hráč Bayernu Mnichov Franck Ribéry, se kterým Lewandowski tvořil obávané ofenzivní duo, nebo někdejší polský reprezentant a hráč Kölnu Sławomir Peszko.
Tajemství úspěchu: dezert na začátek
Za impozantní fyzickou schránkou polského kanonýra však nestojí jen hodiny strávené v posilovně, ale především extrémní disciplína v oblasti životosprávy. Na tu dlouhodobě dohlíží jeho manželka Anna Lewandowská, bývalá vrcholová karatistka, podnikatelka a uznávaná výživová poradkyně, která se na sociálních sítích rovněž pravidelně chlubí špičkovou kondicí.
Manželský pár je známý tím, že uplatňuje takzvané „stravování pozpátku“. Jejich jídla často nezačínají polévkou či předkrmem, ale zdravým dezertem. Následuje hlavní chod a celé menu uzavírá polévka nebo lehký salát.
Ačkoliv vědecké studie jednoznačně nepotvrzují, že by tento obrácený postup výrazně zrychloval spalování tuků, pro Lewandowského jde o léty prověřenou rutinu. Právě díky nekompromisní péči o vlastní tělo se vyhnul vážnějším zraněním a i na sklonku čtvrté dekády života zůstává na fotbalovém výsluní a získává obdiv nejen za střílení gólů.