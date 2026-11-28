Útok na FIFA: zmizela citlivá data funkcionářů. Hackeři tvrdí, že mají 12 GB dokumentů
- Mezinárodní fotbalová federace FIFA potvrdila rozsáhlý kybernetický incident, při kterém útočníci získali přístup k osobním a interním obchodním informacím. Případem se již zabývají vyšetřovatelé.
- K útoku se přihlásila skupina Handsome Boy Hacking Club, která tvrdí, že odcizila více než 12 gigabajtů dat. Podle médií se hackeři dostali k informacím vydáváním se za zaměstnance FIFA.
- Mezi kompromitovanými informacemi byly také údaje o vysoce postavených funkcionářích. Dokumenty týkající se kontroverzního plánu Gianniho Infantina na prodej komerčních práv k mistrovství světa však podle zdrojů ESPN a Reuters zasaženy nebyly.
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Další nepříjemný problém pro vedení světového fotbalu. Mezinárodní federace FIFA se stala terčem kybernetického útoku, při němž hackeři získali citlivé osobní a obchodní informace. K incidentu se přihlásila hackerská skupina Handsome Boy Hacking Club, která tvrdí, že odcizila více než 12 gigabajtů interních dokumentů. Podle informací ESPN přitom útočníci pravděpodobně neprolomili technické zabezpečení, ale využili důvěry zaměstnanců. FIFA spolupracuje s policií.
Hackeři se měli vydávat za zaměstnance FIFA
Světová federace útok oficiálně potvrdila ve čtvrtek 26. listopadu. Přesný termín incidentu ani rozsah odcizených informací však nezveřejnila.
„Můžeme potvrdit, že FIFA se stala obětí kriminálního kybernetického útoku,“ uvedl mluvčí organizace pro ESPN.
Podle zdrojů americké televize nešlo o selhání počítačových systémů nebo jejich technického zabezpečení. Útočníci měli získat přístup vydáváním se za pracovníky FIFA.
Jde o metodu označovanou jako sociální inženýrství, kdy pachatelé manipulují s lidmi, aby od nich získali přístupové údaje nebo je přiměli k poskytnutí chráněných informací.
Útočníci tvrdí, že mají 12 gigabajtů dat
K útoku se prostřednictvím sociální sítě X přihlásila skupina Handsome Boy Hacking Club. Už 19. listopadu zveřejnila snímky obrazovky, které měly pocházet z interního prostředí FIFA.
Hackeři tvrdí, že získali přes 12 gigabajtů dokumentů. Údajný archiv má zahrnovat doklady totožnosti, imigrační dokumenty, finanční záznamy, právní materiály nebo informace o řízení organizace.
FIFA však nepotvrdila pravost ani úplný rozsah tohoto údajného souboru dat.
Podle zdrojů ESPN představují kompromitované informace méně než 0,1 procenta všech dat, která federace uchovává.
Ani tento údaj organizace oficiálně nepotvrdila.
Unikly informace o vysoce postavených funkcionářích
Nové podrobnosti přinesl také britský The Guardian. Podle interního dopisu generálního sekretáře FIFA Mattiase Grafströma z 25. listopadu se mezi získanými informacemi nacházejí osobní údaje související s profily významných funkcionářů, včetně členů Rady FIFA účastnících se turnajů a dalších akcí.
Federace už podle dopisu přijala opatření ke zmírnění následků a v případě potřeby bude dotčené osoby kontaktovat individuálně.
FIFA zároveň důrazně odsoudila nezákonné získávání a zveřejňování osobních informací. Takové jednání podle jejího vedení představuje závažné porušení soukromí s možnými důsledky pro jednotlivce.
Dokumenty o Infantinově miliardovém plánu zůstaly nedotčené
Útok přichází v mimořádně citlivém období pro prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
Federace totiž čelí kritice kvůli nedávno odhalenému plánu převést část komerčních práv k mistrovství světa na společnost se soukromými investory až na 96 let.
Projekt FIFA Forward Enterprise měl hodnotu přibližně 20 miliard dolarů, ale po odporu fotbalových konfederací byl v červenci zastaven.
Podle zdrojů Reuters, ESPN a BBC však dokumenty související s touto transakcí nebyly součástí nynějšího úniku.
Zda se útočníkům podařilo získané informace dále zneužít a kolika osob se incident skutečně týká, zatím není známo. Vyšetřování pokračuje.