A lednovými hrami zdarma na PlayStation Plus jsou…

Nový měsíc, nové hry zdarma ve službě PlayStation Plus!

Máte rádi hry zdarma? Tak to nejste sami! A co nabízí v rámci své pravidelné měsíční nabídky v lednu 2023 Sony? Pokud máte předplacenou alespoň verzi PlayStation Plus Essential, můžete se těšit na 3 parádní tituly! První a největší je soulsovka z předaleká galaxie Star Wars Jedi: Fallen Order, kterou čeká 17. března pokračování s podtitulem Survivor!

Druhou je touhle dobou už i celkem odladěný Fallout 76, který tak rozhodně stojí za vyzkoušení. No a jako bonus si budete moct rozšířit obzory u velice kladně přijímané metroidvanie Axiom Verge 2! Leden přitom patří mezi chudší měsíce, takže se taková nálož titulů na zabití času rozhodně hodí! Prohlédnout si je můžete ve videu!